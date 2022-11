FILM Joi, 24 Noiembrie 2022, 10:43

Actorul american John Leguizamo a dezvăluit că s-a inspirat pentru personajul său din „The Menu”, un film care a intrat imediat în topul celor mai vizionate filme la box office după lansarea sa, din „omul îngrozitor” Steven Seagal, relatează The Independent.

Steven Seagal alaturi de liderul separatist Denis Pusilin Foto: Twitter

Leguizamo, care s-a născut în Columbia și a emigrat cu familia sa în Statele Unite când era copil, joacă în The Menu rolul lui George Díaz, un actor arogant trecut de perioada de vârf a carierei pe care alte personaje din film îl iau în derâdere.

Un film thriller cu accente de horror, noir şi de comedie, The Menu are parte de o distribuție de vis în care emblematicul Ralph Fiennes joacă rolul unui renumit bucătar care pregăteşte un meniu elaborat pentru câţiva „happy few”, în timp ce Anya Taylor-Joy, actriţa din miniseriaThe Queen's Gambit creată de Netflix, interpretează personajul feminin principal.

Leguizamo în schimb, unul dintre cei mai longevici actori de la Hollywood, a dezvăluit într-un interviu acordat recent jurnaliștilor de la revista Entertainment Weekly inspirația neașteptată pentru interpretarea sa.

„Am întâlnit multe vedete ca el (n.r. George Díaz), poate chiar înainte să fie expirate. Adică, vreau să spun că acuma sunt expirate. Eu într-un fel mi-am bazat personajul meu pe Steven Seagal. Am avut o ciocnire nefericită cu el. Am făcut un film împreună. A fostExecutive Decision. El e cam un om îngrozitor”, a afirmat acesta.

Leguizamo a mai vorbit și în luna aprilie despre experiența sa cu Steven Seagal în timpul filmărilor pentru filmul de acțiune lansat în 1996 într-un interviu acordat celor de la The New York Post.

„Da, nu m-am simțit bine alături de Steven Seagal. Nimeni nu a făcut-o”, a mai spus el.

The Menu a fost apreciat atât de către critici, cât și de fani, după lansarea sa săptămâna trecută, urcând până pe poziția a doua în clasamentul box office de weekendul trecut, după Wakanda Forever, unul dintre cele mai așteptate filme Marvel ale anului care a debutat pe primul loc la box office în urmă cu două săptămâni.

Leguizamo în „The Menu” (FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images)

Controverse legate de Steven Seagal din cauza poziționării asupra războiului din Ucraina

Actorul american care își petrece o bună parte din an în Rusia a revenit din nou în centrul unor controverse după ce în luna august i-a vizitat pe separatiștii pro-ruși din Donețk pentru a filma un documentar și a afirmat într-un mesaj video că ucrainenii au bombardat închisoarea de la Olenivka imediat după ce „unul dintre naziștii uciși a început să vorbească mult despre Zelenski și faptul că Zelenski a ordonat torturi și alte atrocități”.

Actorul american a subliniat că presupusele acțiuni ale lui Zelenski nu doar că încalcă Convenția de la Geneva privind crimele de război, ci reprezintă și crime împotriva umanității.

„Așadar, dacă Zelenski a fost implicat în crime împotriva umanității, mă întreb dacă din acest motiv acest tip a fost 'rachetat' și ucis”, a concluzionat el.

„Lumea nu știe adevărul. El vrea să schimbe părerile despre acest război”, a afirmat Denis Pușilin, liderul separatiștilor din Donețk, cu privire la viitorul documentar al lui Seagal despre războiul din Ucraina.

Seagal alături de Vladimir Putin (FOTO: Alexei Druzhinin / TASS / Profimedia)

Actorul american, un prieten de cursă lungă al Rusiei

În august 2018 Rusia l-a numit pe Seagal reprezentant special al Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, cu rolul de a „consolida” legăturile umanitare dintre SUA și Rusia, după ce cu doi ani înainte actorul american a primit un pașaport rusesc de la Vladimir Putin personal.

Acțiunea de PR a Kremlinului a venit la o lună după ce Steven Seagal primise cetățenia rusă.

În mai 2017 Ucraina i-a interzis actorului să intre pe teritoriul său timp de 5 ani, afirmând că acesta reprezintă o amenințare pentru siguranța sa națională.

Un an mai târziu Seagal afirma că este un reprezentant al intereselor președintelui Vladimir Putin și că și-ar dori să devină guvernator al unei regiuni rusești. Kremlinul nu i-a făcut însă nicio ofertă în acest sens.

În vara anului trecut Steven Seagal a fost primit în „Partidul Doar Rusia: Patrioți pentru Adevăr”, o formațiune politică naționalistă cunoscută pentru pozițiile sale pro-Kremlin.

