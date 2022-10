FILM Luni, 31 Octombrie 2022, 12:19

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Filmul cu supereroi „Black Adam” s-a menţinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc în box-office-ul nord-american într-o perioadă în care acesta este dominat de lungmetrajele horror înaintea Halloween-ului, relatează AFP și Agerpres.

Dwayne „The Rock” Johnson Foto: CAP-PLF-AMPAS - Capital Pictures - Profimedia Images

Dwayne „The Rock” Johnson interpretează în Black Adam personajul Teth Adam, un fost sclav înzestrat cu puteri speciale şi abia eliberat după o lungă perioadă petrecută în închisoare, care descoperă un univers transformat şi ostil.

Criticii descriu rolul interpretat de „The Rock” drept un anti-erou. Pelicula, în care joacă şi Pierce Brosnan, a obţinut încasări de 27,7 milioane de dolari în America de Nord de vineri până duminică.

Comedia romantică Ticket to Paradise s-a menţinut pe poziţia a doua, cu încasări de 10 milioane de dolari în cinematografele din Statele Unite şi Canada.

În acest film cu o distribuţie de cinci stele, Julia Roberts şi George Clooney interpretează doi foşti soţi care lasă la o parte neînţelegerile dintre ei şi călătoresc împreună în Bali pentru a încerca să oprească nunta prea grăbită a fiicei lor.

În această perioadă a anului, de Halloween, filmele horror şi-au tras partea leului în box-office-ul nord-american, iar „patru dintre primele 10 filme ale weekendului trecut sunt filme horror”, a declarat David Gross, de la cabinetul specializat Franchise Entertainment Research.

Un nou film horror la box office-ul nord-american

Pe locul al treilea a debutat lungmetrajul Prey for the Devil, cu încasări de 7 milioane de dolari, înregistrând „un rezultat mediu pentru debutul unui film de groază original”, dar care a făcut obiectul „unor recenzii proaste”, afirmă David Gross.

Filmul spune povestea unei călugărițe catolice care se pregătește să facă o exorcizare și se confruntă cu o forță demonică ce are legături misterioase cu trecutul său, potrivit descrierii de pe IMDb, unde Prey for the Devil are nota 5,3 din 10.

A nun prepares to perform an exorcism and comes face to face with a demonic force with mysterious ties to her past.

Filmul horror Smile a coborât o poziţie până pe locul al patrulea, cu încasări de 5 milioane de dolari.

Pelicula spune povestea tulburătoare a unei terapeute, interpretate de Sosie Bacon - fiica actorilor Kevin Bacon şi Kyra Sedgwick -, care începe să piardă contactul cu realitatea după ce asistă la un eveniment oribil în care este implicată o pacientă.

Foarte sângerosul Halloween Ends, cu actriţa Jamie Lee Curtis în distribuţie, a pierdut la rândul său o poziţie şi a coborât până pe locul al cincilea, cu încasări de 3,8 milioane de dolari.

Noul lungmetraj lansat în cadrul francizei Halloween, care pune capăt luptei pe viaţă şi pe moarte dintre asasinul mascat Michael Myers şi Laurie Strode, la 40 de ani după prima lor întâlnire, conţine numeroase scene cu crime şi mult sânge.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6 - Lyle, Lyle Crocodile (2,82 milioane de dolari)

7 - Till (2,81 milioane de dolari)

8 - Terrifier 2 (1,8 milioane de dolari)

9 - The Woman King (1,1 milioane de dolari)

10 - Tar (1 milion de dolari).

Clasamentul se bazează pe cifrele publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations.

