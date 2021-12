Patty Jenkins a renunțat la regia controversatului film „Cleopatra”, cu Gal Gadot în rolul principal

Controverse legate de Gal Gadot în rolul Cleopatrei

Locul lui Jenkins a fost luat de regizoarea norvegiană Kari Skogland, cunoscută pentru serialul The Falcon and the Winter Soldier. Jenkins va rămâne implicată în proiect ca producător. Ea lucrează în prezent la Wonder Woman 3 pentru Warner Bros. şi Star Wars: Rogue Squadron pentru Disney şi Lucasfilm.Pe lângă Jenkins, producători vor fi şi Gadot, Chuck Roven şi Jaron Varsano. Paramount Pictures se află în spatele producţiei Cleopatra, care e în faza de dezvoltare. Compania a câştigat anul trecut drepturile asupra proiectului, în faţa unora ca Apple, Universal, Warner Bros. şi Netflix.Skogland s-a remarcat cu filme independente ca The Size of Watermelons şi Men With Guns, şi a mai regizat Liberty Stands Still, cu Wesley Snipes, thrillerul Fifty Dead Men Walking (2008), şi drama The Stone Angel (2007), cu Ellen Burstyn.În televiziune, a lucrat pentru The Handmaid’s Tale, The Punisher, The Walking Dead, The Americans şi House of Cards. Laeta Kalogridis („Shutter Island”) va scrie scenariul pentru „Cleopatra” şi va fi producător executiv.Nu au fost dezvăluite, deocamdată, detalii legat de acţiunea filmului.Regina Cleopatra a fost portretizată în mai multe rânduri, cele mai cunoscute interpretări aparţinând lui Elizabeth Taylor, în 1963, şi lui Claudette Colbert, în 1934.Gal Gadot a fost puternic criticată de unele persoane pe platformele social media din Statele Unite, precum și de reprezentanți ai presei, fiindcă a acceptat să joace rolul în detrimentul unei actrițe de culoare.Actrița născută în Israel și-a apărat însă decizia , afirmând, printre altele, că „în primul rând Cleopatra era macedoneană”.„În primul rând, dacă vreți să respectați faptele ce o privesc pe Cleopatra, atunci aceasta era macedoneană”, a declarat actrița din Wonder Woman într-un interviu acordat BBC Arabic.„Căutam o actriță macedoneană careia să i se potrivească rolul Cleopatrei. Ea nu era acolo iar eu am fost foarte pasionată de Cleopatra”, a relatat aceasta.