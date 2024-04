ESENTIAL Miercuri, 10 Aprilie 2024, 18:54

Florin Brătescu, primul crainic bărbat al Televiziunii Române, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunțat TVR.

Florin Brătescu Foto: captura foto

În 16 august 1957, Florin Brătescu s-a angajat ca operator-radio angajat la Radiodifuziune. Numele său a ajuns să fie legat de începutul televiziunii în România după ce, la scurt timp de la primul semnal TV din noile studiouri aflate în strada Moliere, Florin Brătescu a fost transferat (ianuarie 1958) la nou-înfiinţata instituţie, în funcţia de crainic, conform TVR.

„Iniţial, la TVR, erau doar femei, dar la un moment dat s-au gândit să bage şi voce de bărbat, așa că s-au gândit să mă trimită la televiziune. (...) M-am dus la TV, am realizat jurnale. TVR-ul se mutase în Moliere şi avea o emisiune „În fața hărţii”. Într-una dintre emisiuni, prezentatoarea nu a putut veni în emisie. Cu 30 de minute înainte, mi s-a pus un text în brațe, m-au dus la machiaj şi am intrat pe post, nimeni nu știa cine sunt. După ce am intrat pe sticlă, am rămas o perioadă în faţa camerelor”, povestea Florin Brătescu într-un interviu.

El a dedicat aproape patru decenii Televiziuni Române, pe care a privit-o ca pe „un miracol”.

De-a lungul anilor, Florin Brătescu a fost şef de rubrică la Redacţia Actualităţi şi redactor – prezentator al emisiunii „Reflector” – una dintre producţiile de marcă ale televiziunii publice. Începută în 1966, emisiunea „Reflector” a fost realizată timp de zece ani de Florin Brătescu împreună cu alţi trei colegi. Încă de la debut, programul s-a dovedit a avea „priză” în rândul telespectatorilor, ajungând, în scurt timp, cea mai importantă emisiune TV de investigaţii şi anchetă din peisajul media românesc.