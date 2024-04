ESENTIAL Sâmbătă, 06 Aprilie 2024, 18:53

Andrei a făcut ceea ce el a crezut că e o glumă. Din acel moment, viața lui s-a schimbat pentru totdeauna.

Statuia lui Lenin din Tiraspol- Transnistria Foto: PAUL DZA / Sipa Press / Profimedia

Pe 16 noiembrie 2022, un tânăr de origine română, de 23 de ani, din orașul Bender, Transnistria, a filmat, în joacă, ”o panglică bicoloră negru-portocaliu aranjată în forma literei Z, simbolul de bază al agresiunii ruse împotriva Ucrainei”. A numit litera Z ”un rahat” și a fost auzit. De aici s-a declanșat o persecuție care oglindește o realitate mult mai largă și mai dură.

Povestea este aprofundată în articolul ”Andrei nu se mai întoarce în Transnistria”, realizat de jurnalista de investigație Polina Cupcea și publicat în siteul ”Oameni și kilometri” din Republica Moldova. Descrierea cazului lui Andrei este una dintre cele care candidează la premiile jurnalistice Superscrieri, care urmează să se decerneze la București.

Imediat după ce a filmat litera Z, Andrei s-a certat cu șoferul microbuzului în care era. Șoferul l-a mustrat că batjocorește ceva sacru. Andrei nu doar că nu a cedat, dar a rispostat șoferului și a și postat pe internet momentul.

Acasă la Andrei a apărut poliția

Seara, în fața locuinței lui a oprit o mașină a miliției transnistrene. Bender, cunoscut la noi sub numele de Tighina, este un oraș din Republica Moldova, aflat însă sub controlul separatiștilor din Transnistria.

„Mi-au pus mâinile la spate și m-au băgat în automobil așa cum eram – în șlapi și tricou”, a relatat tânărul ziaristei.

”În 20 de minute era la Tiraspol, într-un cabinet, înconjurat de mai mulți milițieni și cu mâinile încătușate în continuare”, spune el.

”Alege, ce droguri vrei să găsim asupra ta?”

Replicile pe care le-a cel reținut primit, din partea autorităților, în secția de miliție au fost, conform mărturiei lui:

”De unde te-ai luat, fascistule? Parcă i-am nimicit pe toți în ‘45”.

”Tu doar înțelegi că te vom bate?”

”Îți vom băga bastonul de cauciuc în fund, iar dacă e prima dată pentru tine, ai putea muri din cauza rupturilor. Dar nu face, oricum nimeni nici nu își va aminti de tine, doar ești de la orfelinat”.

”Alege, ce droguri vrei să găsim asupra ta?”.

Interogatoriul din Tiraspol a durat circa o oră. Esența lui: ”De ce ești cu fasciștii?”. Termenul ”fasciști” a fost bază a narativului utilizat de Vladimir Putin pentru a explica rușilor și lumii ceea ce președintele Rusiei a numit inițial ”operațiunea specială din Ucraina”.

Mai multe organizații și personalități evreiești au acuzat retorica oficialilor Rusiei în legătură cu ”denazificarea Ucrainei”, apreciind-o drept o insultă la adresa adevăratelor victime ale fascismului.

Condamnat pe repede înainte

Inițial, Andrei a fost inculpat și judecat urgent pentru că ar fi provocat conflictul cu șoferul, pornind de la litera Z,și că l-a agresat pe șofer. ”Andrei nu doar că a fost reținut ilegal de așa-zisele forțe de ordine din stânga Nistrului, dar a doua zi a mers și în instanță, unde, prin «decizia judecătoriei Bender», tânărul a fost condamnat la 4 zile de privare de libertate pentru huliganism”, scrie ”Oameni și kilometri”.

„Tot ce a făcut șoferul, care a ieșit la mine să mă ia la pumni, m-a înjurat, ei au distorsionat și mi-au incriminat mie, acuzându-mă că eu sunt instigatorul conflictului și că am agresat fizic și verbal șoferul”, susține tânărul de origine română.

Suspectat de legături cu Ucraina

Apoi, lucrurile s-au complicat și mai mult. A fost dus la «Ministerul securității de stat», din Tiraspol, rememorează Andrei.

”Timp de 12 ore, l-au interogat dacă colaborează cu careva structuri din Ucraina, iar la final l-au impus să semneze o hârtie „prin care le transmit, benevol, toată tehnica de calcul, toate calculatoarele, telefoanele, pentru verificare. Chipurile, poate am ceva la calculator”, a relatat el pentru publicația din Chișinău.

Au mers acasă și i-au confiscat calculatorul, la care lucra. Andrei era IT-ist. A mers și s-a plâns la autoritățile moldovenești din Tiraspol. Era născut la Chișinău, familia se mutase în Tighina, așa că a reușit să pornească formele pentru un pașaport moldovenesc.

”Conform rapoartelor naționale și internaționale, în închisorile din regiunea transnistreană sunt deținute circa două mii de persoane, mulți dintre care au fost inițial în situația lui Andrei”, scrie jurnalista Polina Cupcea.

Miliția îl arestează din nou

Timp de o lună, de teamă, tânărul spune că nu a ieșit din apartamentul din Bender. Și-a închiriat un apartament la Chișinău, dar, cum lucrurile păreau calme, el locuia și în Transnistria, unde avea deja un rost și era și familia.

Pe 16 martie 2023, la patru luni de la gluma cu litera Z, a venit din nou miliția. „Cică au găsit droguri, când mi-au făcut analize la primul incident, din noiembrie. Mi-au pus cătușele și la tribunal. Trei zile mi-au dat pentru consum de droguri. Am semnat tot și am acceptat să fiu de acord cu tot, numai ca să mă lase odată în pace. Am stat în același izolator de miliție cu alcoolici și drogați și în condiții mult mai strașnice”, a povestit Andrei.

Fuga din Transnistria

„Credeam că doar în Rusia poate fi așa ceva, să te închidă fără nicio vină. E mai simplu să omori un om, decât să spui că litera Z este un rahat. Pentru omucidere încasezi șapte ani. Dacă postezi un video pe internet, cam tot atât”, spune el.

Patu zile mai târziu, a ieșit după ce își amintește că a semnat orice document ia pus în față miliția din Transnistria. ”Peste două ore, nu mai era nici urmă de Andrei și familia lui în Transnistria. A împrumutat bani de la niște cunoscuți și a achitat o mașină care să-i ducă la Chișinău, ocolind punctele de control transnistrene. Au înnoptat în același apartament pe care-l închiriase în februarie, dând ultimii bani pe care-i împrumutase”.

Pe 20 martie, Andrei, soția și copilul lor mic au bătut la ușa unui adăpost din Chișinău. Și aici au fost descoperiți de ziaristă. Povestea integrală în ”Oameni și kilometri”.