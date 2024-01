ESENTIAL Marți, 16 Ianuarie 2024, 11:27

Fermierii continuă marți protestele în mai multe zone din România, în ciuda promisiunilor făcute de premierul Marcel Ciolacu și ministrul agriculturii Florin Barbu. Cu o zi înainte, unul dintre liderii fermierilor anunțase că cel mai probabil manifestațiile vor fi suspendate.

Protest al transportatorilor și fermierilor Foto: AGERPRES

Reprezentantul fermierilor din Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) Marius Micu a anunţat luni seară că „probabil că va fi decisă suspendarea oricărei iniţiative de proteste”, deoarece a fost găsit un acord privind solicitările fermierilor. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus, în aceeași conferință de presă, că „aşteaptă ca toţi fermierii să meargă acasă”, iar procesul-verbal pe care l-a încheiat cu reprezentanţii fermierilor va fi asumat şi respectat de el.

Și „Sindicatul Fermierilor Patrioți”, în contextul discuțiilor pe care le-au avut cu reprezentanții Guvernului, le-au recomandat fermierilor să oprească protestele.

Printre solicitări se numără acordarea în regim de urgenţă a plăţilor APIA, compensarea pierderilor suferite de fermierii români afectaţi de importurile din Ucraina, acordarea de credite cu dobândă subvenţionată, plata unui sprijin de 100 de euro per ha pentru culturile înfiinţate în toamna anului 2022 pe cadrul Ucraina şi actualizarea valorii ajutorului de stat privind rambursarea accizei la motorina achiziţionată şi utilizată în agricultură.

Totodată, permisul de conducere categoria B este echivalat şi va fi recunoscut pentru categoria tractor (TR). Este introdus şi Creditul Fermierului, un credit cu capital de lucru cu 1,95% dobândă, ROBOR suportat de către Ministerul Agriculturii şi Guvern, având termen până la finalul lunii februarie.

Marius Micu a adăugat că a fost încheiat un proces-verbal cu ministrul Agriculturii cu privire la aceste solicitări.

În contextul protestelor transportatorilor și ale fermierilor, pe DN 2, în localitatea Afumați, la limita cu orașul Voluntari, județul Ilfov, traficul rutier se desfășoară normal pe sensul de mers către Urziceni, iar pe sensul de mers către Capitală este în continuare restricționată banda nr. 1, din cauza autovehiculelor parcate ale protestatarilor.

Liderii fermierilor care protestează de o săptămână la Afumați au declarat că nu vor renunța până când nu vor fi satisfăcute toate doleanțelor lor 100%.

Femierii și transportatorii continuă protestul la Afumați, în apropiere de București, în ciuda declarațiilor făcute de oficiali și unii lideri.

Cu toate acestea, conform Covasna Media, circa 40 de utilaje erau în trafic, între Cernat și Târgu Secuiesc, marți dimineață.

Fermierii din județul Covasna au întocmit un document cu revendicări generale, care conține peste 40 de puncte.

Printre primele se află „Crearea unui Program Bancar în regim de urgenţă pentru investiții, capital de lucru, refinanţări credite și leasinguri cu o dobândă fixă de max. 2% fără comisoane de orice tip pentru o perioadă de până la 10 ani. Valoarea programului să fie de 1 miliard euro/an cu o durată de 5 ani. Valoarea maximă a creditului acordat pe fermă ar trebui să fie de max 2 mil. euro pentru investiții, respectiv 1 mil. euro pentru capital de lucru, refinantări, credite și leasinguri, Prioritare sunt investițiile pentru sistemele regenerabile de irigații, procesare (condiționare) la nivel fermă și energie regenrabilă pentru autoconsum”, dar și „revenirea la politica fiscală aferentă anului 2022, eliminarea impozitului pe venitul din arendă. Menţinerea acestor politici fiscale pe o perioadă de minim 5 ani pentru că agricultura are nevoie de predictibilitate”.

Mai mulți fermieri fac transmisiuni live pe TikTok de la proteste.

Tractoarele blochează Punctul de Trecere a Frontierei Stânca-Costeşti

Zeci de utilaje agricole ale fermierilor din Botoşani blochează, marţi dimineaţă, Punctul de Trecere a Frontierei Stânca-Costeşti, conform Agerpres.

Protestatarii au ocupat ambele sensuri de mers ale DN 29D, astfel încât accesul tuturor vehiculelor către şi dinspre Republica Moldova este blocat.

Acţiunea are loc în contextul protestelor organizate la nivel naţional atât de agricultori, cât şi de transportatori.

Utilaje pe centura Satu Mare

Și în Satu Mare, fermierii au ieșit cu utilajele pe centura municipiului, unde merg cu viteză redusă.

În total, circa 80 – 90 de utilaje ale fermierilor și camioane ale transportatorilor formează coloana care se deplasează pe centura municipiului Satu Mare, conform PresaSM.

Un protest similar este în desfășurare și pe varianta de ocolire a municipiului Carei.

Protest anulat la Tulcea

Asociaţia Fermierilor din Judeţul Tulcea a decis suspendarea protestului anunţat pentru marţi, începând cu ora 12,00, la podul de la Brăila, în contextul în care Guvernul şi-a asumat rezolvarea revendicărilor prezentate de protestatari, potrivit Agerpres.

Preşedintele asociaţiei, Romeo Lombardi, a declarat că i-a anunţat pe toţi membrii asociaţiei decizia de a anula protestul anunţat pentru marţi, protest autorizat de Primăria comunei Smârdan, şi a menţionat că a adus-o şi la cunoştinţa autorităţilor.

„Mai sunt însă fermieri neafiliaţi şi este posibil ca aceştia să încerce să blocheze drumul Măcin-Smârdan, însă va fi un protest spontan", a precizat preşedintele Romeo Lombardi.

La rândul ei, Liliana Marinescu, reprezentantă a AFJ Tulcea la negocierile purtate luni de fermieri la Guvern, a precizat că autorităţile naţionale şi-au asumat termene pentru rezolvarea revendicărilor.

Ciolacu susține că 99% din solicitările femierilor s-au rezolvat

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seară, la Antena 3, că „aproape 99% din solicitările de la ministerul Agriculturii s-au închis”, că 90% dintre ele erau deja bugetate pe anul în curs, dar că nu a fost timp să le promoveze ca ordonanțe.

El a criticat totuși protestatarii susținând că ar fi trebuit să vină mai întîi la negocieri la guvern și apoi să declanșeze proteste în stradă dacă nu ar fi fost mulțumiți.

„În primul rând, am încercat să înţeleg de unde au pornit aceste proteste, din punctul meu de vedere, ca şi prim ministru, ele sunt îndreptăţite şi am să vă explic exact. Era evident. Nu sunt lucruri care au trenat sau pe care le-am făcut eu în cele şase luni de mandat de prim ministru. Este o frustrare acumulată: am avut pandemia, a fost criza energetică, a pornit războiul, a fost o afluenţă de marfă din Ucraina pe teritoriul României, a fost un preţ, pe emoţie, un preţ mare, pe urmă a scăzut preţul, inputurile pe care fermierii le-au cumpărat anul trecut le-au cumpărat foarte scump, ele ieftinindu-se în primăvară şi preţurile scăzând la produsele agricole. Deci un factor cumulat, lucruri care nu au ţinut neapărat de un guvern, dar lucruri pe care trebuia să le sesizăm, ca şi guvernanţi”, a afirmat șeful guvernului.

„Aştept ca toţi fermierii să meargă acasă”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus, luni, că „aşteaptă ca toţi fermierii să meargă acasă” după ce împreună cu reprezentanţii asociaţiilor din sectorul vegetal a agreat 13 solicitări venite din partea fermierilor, după mai bine de trei ore de negocieri.

„Aştept ca toţi fermierii să meargă acasă, la familie, la părinţi şi să aibă încredere totală în formele asociative care sunt lângă mine aici la această conferinţă şi îi asigur că procesul verbal pe care l-am încheiat astăzi cu colegii din formele asociative este asumat de ministrul Agriculturii şi 100% toate cele transpuse în acest proces verbal vor fi rezolvate.

(...) Asociaţiile au dat curs dialogului pe care l-am avut astăzi în cadrul bugetului pe care l-am avut pe anul 2024 pentru Ministerul Agriculturii. Aşa cum v-am spus şi mai devreme, agricultura are 2% din PIB al României. Sunt foarte multe forme de sprijin pe care asociaţiile le ştiau. Majoritatea fermierilor din ţară au fost informaţi de sumele pe care le avem prevăzute în buget”.

El a spus că, până la 30 mai, va fi acordat un sprijin de 100 de euro pe hectar pentru toate culturile plantate în toamna anului 2022”.

Barbu a vorbit şi despre sprijin în domeniul zootehnie, cât şi despre două proiecte importante care vin în sprijinul fermierilor, şi anume „creditul fermierilor care se dă pe cadrul Ucraina, unde vor beneficia de capital de lucru cu 1,95% dobândă, ROBOR suportat de către Ministerul Agriculturii şi Guvernul României” şi „un al doilea credit, creditul agricol cu 2% plus ROBOR care este pentru capital de lucru”: