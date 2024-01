ESENTIAL Vineri, 12 Ianuarie 2024, 00:57

Polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru acuzația de omor asupra unui membru al familiei în cazul femeii care a sărit de la etajul trei împreună cu bebelușul ei, după ce un incendiu a izbucnit în apartamentul în care locuiau, în municipiul Iași.

Pompierii au intrat joi din nou în apartamentul care a fost cuprins de flăcări pentru a căuta de la ce a pornit incendiul, conform Știrile Pro TV.

Oficial, cauza incendiului a fost folosirea focului deschis, în spații închise.

Și anchetatorii caută noi probe în acest caz pentru a afla ce s-a întâmplat. Procurorii spuncă femeia l-a aruncat pe Victor, micuțul de cinci ani, crezând că o să îl salveze, apoi a sărit și ea pe geam.

„Minorul a fost aruncat pe fereastra apartamentului situat în municipiul Iași de la etajul trei, după care mama acestuia, în vârstă de 29 de ani, s-a aruncat și ea pe fereastra aceluiași apartament”, potrivit procurorilor.

Din nefericire, bebelușul a murit. Copilul de doar cinci luni fusese adus în stare critică, el fiind resuscitat.

Polițiștii acum cercetează de ce femeia a ales să sară și să îl arunce și pe micuț pe geam, inclusiv dacă ușa apartamentului se blocase sau dacă a fost încuiată de cineva.

De asemenea, procurorii vor să afle dacă soțul tinerei a jucat vreun rol în tragedie.

Femeia de 30 de ani era acum în concediu de creștere a copilului, iar înainte lucrase ca medic rezident de laborator la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

După spusele vecinilor, tânăra ar putea fi o victimă a violenței domestice. Conform Antena 3, vecinii au povestit că tatăl femeii i-ar fi spus înainte de sărbători că „de data aceasta te-am salvat, data viitoare te scot în sicriu”.

„Ea, înainte de crăciun, a fost la mine cu bătut-o bărbatul ei. Nu are un an de când e mutată aici. Eu nu am primit-o, că efectiv nu am recunoscut-o, avea fesul în cap și a spus să sun la părinții ei. Am sunat la taică-su, care e mare polițist în Suceava sau în Vaslui, și el a spus când a ajuns aici ”să știi că acuma da, am salvat, dar data viitoare te scot în sicriu”. Așa i-a spus tatăl ei. Ei nu au fost de acord cu căsătorie”, a spus una dintre vecine.

Chiar de sărbători, tânăra mama ar fi apelat la o vecină să sune la poliție pentru că ar fi fost agresată de soț.

Vecinii au mai spus despre soț că este „puțin cam recalcitrant”.

Mama copilului este internată la spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, starea acesteia fiind gravă.

Ea a suferit o fractură de bazin, o fractură a membrului inferior, dar şi un traumatism de coloană. Totodată, femeia prezintă arsuri de gradele I şi II la nivelul unei mâini.