Luni, 16 Octombrie 2023, 15:53

Au fost patru zile calde săptămâna trecută, vremea s-a răcit luni, însă nu vine iarna. Vor fi dimineți cu temperaturi negative în Transilvania, dar vremea se va încălzi în mod serios începând cu ziua de joi, iar sâmbătă ar putea fi 30 C, arată datele ANM. Unde a fost cel mai cald în ultimele cinci zile și cum va fi vremea în următoarele cinci.

Culorile toamnei Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cum va fi vremea în următoarele cinci zile (date ANM)

Marți 17 octombrie

Minime între -4 și 12 C

Maxime între 10 și 20 C

Miercuri 18 octombrie

Minime între - 5 și +12 C

Maxime între 11 și 21 C

Joi 19 octombrie

Minime între 3 și 14 C

Maxime între 12 și 22 C

Vineri se va încălzi puternic, vor fi 28 C la București și Arad, 27 C la Sibiu și Constanța și 26 C la Arad.

Sâmbătă va fi și mai cald, cu maxime de 30 C la București și Iași, 29 C la Constanța și 26 C la Sibiu, Cluj și Craiova. Dimineața va fi caldă, cu minime de 12 C la București și de 17 C la Sulina și Constanța. În zona din centru și vest vor veni ploile sâmbătă.

Cum a fost vremea în ultimele cinci zile

Joi, cel mai cald din țară a fost la Rădăuți (+27,5 C) și la Botoșani (+27,2 C). Peste 27 C au mai fost și în vestul țării (Gurahonț și Lugoj), arată datele ANM.

În dimineața de vineri au fost în cea mai mare parte a țării minime între 4 și 10 C, dar au fost și câteva extrem de ridicate pentru această perioadă a anului: +16,9 C la Șiria și +16,5 C la Sulina și Dumbrăvița de Codru.

Vineri la prânz au fost +29 C la Calafat și +28,3 C la Băile Herculane. Și în Ardeal a fost foarte cald, cu maxime ce au trecut de 25 C la Blaj.

Printre cele mai ridicate minime nocturne înregistrate vreodată în România în octombrie au fost măsurate sâmbătă dimineață: +18,4 C la Șiria și +17,7 C la Dumbrăvița de Codru. La prânz temperaturile au ajuns la peste 29 de grade la Zimnicea (29,5), Giurgiu (29,4) și Bechet (29,3). Aproape 28 C au fost în Transilvania (la Blaj și Dumbrăveni), dar și în Moldova (la Rădăuți și Botoșani).

Duminică dimineață au fost mari diferențele de temperatură, cel mai rece fiind la Miercurea Ciuc (-1 C) și cel mai cald, la Sulina (+17,7 C). Foarte cald (minimă 15 C) a fost și la stația meteo montană Bisoca din județul Buzău, un loc renumit pentru inversiunile de temperatură.

La prânz, duminică au fost peste 28 C la patru stații meteo: Cernavodă (28,8), Călărași, Fetești și București Filaret. La Miercurea Ciuc au fost 20,9 C, cu 22 mai multe decât dimineață. În vestul țării a fost mult mai rece, cu maxime de sub 14 C în mai multe orașe (Satu Mare, Zalău, Sighetu Marmației).

Luni dimineață temperaturile au fost mai scăzute decât în diminețile de week-end: au fost și locuri unde a dat înghețul și rar au fost mai mult de 10 grade (+11,1 C la Zimnicea).

Luni la prânz a fost mult mai rece decât în ultimele zile, în unele locuri temperaturile fiind cu 12-14 C mai mici decât duminică. La ora 15 erau 8 C la Miercurea Ciuc, 9 C la Brașov și 13 C la București. La Întorsura Buzăului erau doar 7 C.