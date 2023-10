ESENTIAL Miercuri, 11 Octombrie 2023, 09:35

0

​Miercuri dimineață s-au înregistrat cele mai mici temperaturi din această toamnă, minima fiind la Miercurea Ciuc (-5,8 C). Vremea se va încălzi, iar maximele vor atinge în țară 27 C joi și vineri.

Statie meteo Foto: Editor77, Dreamstime.com

Miercuri au fost -5,8 C la Miercurea Ciuc, -4,7 C la Omu, -4,2 C la Poiana Stampei, -3,7 C la Toplița, -3,3 C la Joseni, -3 C la Negrești și -2,7 C la Vaslui, arată datele ANM.

La stația meteo București Băneasa minima a fost de +2,3 C. Cel mai cald a fost la Moldova Veche (10 grade)

Cum va fi vremea în zilele următoare (date ANM)

Miercuri, 11 octombrie

Maxime între 15 și 23 C

Joi, 12 octombrie

Minime între 2 și 15 C

Maxime între 15 și 27 C

Vineri, 13 octombrie

Minime între 3 și 16 C

Maxime între 19 și 27 C

Sursa foto: Dreamstime.com