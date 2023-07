ESENTIAL Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 18:48

HotNews.ro

Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) Mamaia-Constanţa a anunţat, sâmbătă, că renunţă la logo-ul propus de agenţie, după ce presa a relatat că acesta poate fi cumpărat de pe internet, nefiind creat special, potrivit News.ro. ”Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania”, au transmis reprezentanţii OMD.

Logo Mamaia Foto: Captura

„În primul rând le mulţumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului. Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse şi servicii. Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică”, au transmis reprezentanţii OMD, conform unui comunicat al Primăriei Constanţa.

OMD a precizat că nu a făcut încă nicio plată din acest contract.

„Procesul de selectie al logo-ului a cuprins mai multe etape. Am vizualizat mai mult de 9 variante. Am ales una. Din păcate, nu am avut capacitatea necesară de a căuta în diverse surse dacă forma este originală sau nu. Am apelat la profesionişti, tocmai din acest motiv”, au arătat aceştia.

Reprezentanţii OMD au precizat că renunţă la logo-ul propus de agenţie.

„Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania”, au adăugat ei.

Conform sursei citate, se reia procesul de selecţie al logo-ului, păstrând cromatica.

„Vom aproba această decizie în următoarea şedinţă AGA. Contăm pe sprijinul publicului şi al presei, pentru că ne dorim cu toţii acelaşi lucru: un brand atractiv şi original pentru Mamaia”, au mai arătat aceştia, citati de News.ro.

Vineri, mai mulți cititori au semnalat StartupCafe că logoul Stațiunii Mamaia seamănă foarte mult cu alte sigle folosite de diverse companii. De altfel, pe portalul de imagini de stoc Freepick este disponibil pentru descărcare un logo asemănător cu cel folosit de Stațiunea Mamaia.

Spre deosebire de sigla Stațiunii Mamaia, pe care apar 3 pescăruși stilizați, în designul de stoc de pe Freepik sunt 2 pescăruși. Poți lua imagini Freepick pe baza unui abonament de 15 euro pe lună.

Managerul firmei căreia i-a fost atribuit contractul de identitate de brand a recunoscut că logoul a fost cumpărat de pe site-urile de stock, nu ’’realizat’’ așa cum se menționează în descrierea achiziției de pe SEAP, potrivit dobrogealive.ro.

’’Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. (…) Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla, este confidențial’’, a declarat pentru ’’Dobrogea Live’’ administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.