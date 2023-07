ESENTIAL Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 11:27

Începând cu vara anului 2023, stațiunea Mamaia va fi reprezentată de o nouă identitate de brand, inclusiv un nou logo și un slogan, realizate la inițiativa Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța, o asociere constituită de autoritatea locală și patronatele din turism, pentru gestionarea activităților de promovare.

Logo Mamaia Foto: Captura

Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța (OMD) a plătit pentru această operațiune 80.000 de lei fără TVA (aproape 20.000 de euro).

Vineri, mai mulți cititori au semnalat StartupCafe că logoul Stațiunii Mamaia seamănă foarte mult cu alte sigle folosite de diverse companii. De altfel, pe portalul de imagini de stoc Freepick este disponibil pentru descărcare un logo asemănător cu cel folosit de Stațiunea Mamaia.

Spre deosebire de sigla Stațiunii Mamaia, pe care apar 3 pescăruși stilizați, în designul de stoc de pe Freepik sunt 2 pescăruși. Poți lua imagini Freepick pe baza unui abonament de 15 euro pe lună.

Managerul firmei căreia i-a fost atribuit contractul de identitate de brand a recunoscut că logoul a fost cumpărat de pe site-urile de stock, nu ’’realizat’’ așa cum se menționează în descrierea achiziției de pe SEAP, potrivit dobrogealive.ro.

’’Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. (…) Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla, este confidențial’’, a declarat pentru ’’Dobrogea Live’’ administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.

Și OMD Mamaia-Constanța a transmis un comunicat de presă:

„Referitor la informațiile apărute în presă, cu privire la un element de grafică din identitatea vizuală a Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța, facem următoarele precizări.

Ca urmare a contractării serviciilor de identitate vizuală, manual de identitate vizuală, realizare siglă și manual de identitate vizuală, atribuite societății Blue Sky Advertising SRL, am stabilit un brief care să stea la baza proceselor de creație.

Ca atare, ne-au fost prezentate, în prima etapă, nouă variante de vizualuri, niciunul dintre acestea nefiind validat pentru construirea brandului. În cea de-a doua etapă am primit trei variante, în stiluri diferite, cea aleasă fiind și cea anunțată public astăzi, 14 iulie.

Menționăm că, în conformitate cu informațiile furnizate de societatea Blue Sky Advertising SRL, deținem licență și drepturi de utilizare pentru toate elementele grafice prezentate. Acestea au fost achiziționate de pe o platformă de profil, fără criterii de exclusivitate, urmând ca toate drepturile să fie transferate Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Totodată, subliniem faptul că acest element grafic a stat la baza construirii identității vizuale a OMD Mamaia-Constanța, urmând să fie declinat în scopul promovării stațiunii.

Conform documentelor depuse în procesul de achiziții publice, societatea Blue Sky Advertising SRL are experiență în construirea identității vizuale și a promovării unora dintre cele mai mari festivaluri din România.”

Pe lângă logo și slogan, care vor fi utilizate în mod oficial pentru a identifica destinația, pachetul de identitate de brand al Stațiunii Mamaia include o strategie de repoziționare în piață și o serie de acțiuni, cu scopul declarat de a „îmbunătăți imaginea stațiunii” - a menționat, vineri, OMD Mamaia-Constanța, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Noul logo al Stațiunii Mamaia se dorește a fi „conceput într-o estetică minimalistă”, încorporând „simboluri emblematice ale destinației, reinterpretate cu o abordare actuală”.

Sloganul asociat noii imagini a stațiunii „Unde distracția întâlnește marea”, intenționează să exprime „succint propunerea unică de valoare a brandului” și urmărește să facă „tranziția între reputația stațiunii ca loc de distracție și oferta sa reală”.