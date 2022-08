ESENTIAL Marți, 30 August 2022, 06:13

Dan Popa • HotNews.ro

​Arhitectul-șef al Iașiului circulă cu Toyota unui imobiliar care are un turn de 23 de etaje la autorizat ● Mica doză de cultură generală ● Răzvan Nicolescu: “Schema de protecție din România trebuie urgent recalibrată și redimensionată. Statul nu are cum să o susțină așa cum este” ●Oamenii din satele României cu zăcăminte de gaze estimate la miliarde de euro se încălzesc cu lemne ● Ploiești- orașul care stă de o lună fără apă caldă ● Quiet Quitting - Cum sã renunti la job, pãstrându-ti jobul ● Născut în Turkmenistan, a trăit în Ucraina, acum e refugiat în România. Cum e s-o iei de la capăt într-o țară străină la 86 de ani ● Creditarea bancară: Concurența dintre stat și privat, etapa post-pandemie

Press report Foto: Profimedia Images

​h2: Arhitectul-șef al Iașiului circulă cu Toyota unui imobiliar care are un turn de 23 de etaje la autorizat

Alexandru Mustiață merge de câteva săptămâni cu un Hilux de circa 40.000 de euro

Este mașina dezvoltatorului Florin Onofrei, care vrea să construiască un complex hotelier în pădurea Ciric și așteaptă autorizația pentru un turn imens în Primăverii

„I-am împrumutat-o, suntem vecini”, spune omul de afaceri

„Nu comentez”, e declarația inconștientă a lui Mustiață, anchetat deja în mai multe dosare penale și adus de Mihai Chirica ca lubrifiant în relația cu dezvoltatorii

Dintre toți oamenii din Iași care au mașini, Mustiață l-a găsit exact pe cel care are proiecte mari la autorizat în Primărie

Arhitectul-șef împrumută un monstru pe roți de la Onofrei, deși are nenumărate case, terenuri, iar anul trecut și-a mai luat o proprietate de 130.000 de euro, scrie ReporterIS.

​h2: Mica doză de cultură generală

N-aveți cum să nu vă amintiți filmul „Profetul, aurul și ardelenii”. E un clasic al cinematografiei românești. Dar nu despre el intenționam să vorbim azi, ci despre o scenă anume. Aia cu turma de soții ale „profetului” Ezekiel Walthrope care intră în Saloon și fac urât pe acolo că beau ăia alcool și se preumblau cu dudui de moravuri ușoare. Superbă scenă, inspirată din realitate. Daaa, inspirată, că aici voiam să vă aducem. Să explicăm!

Nu multă lume a auzit de Carrie Nation. Cel puțin nu azi căci, la vremea ei, adică 1846-1911, era o micuță celebritate. Tanti asta s-a măritat la un moment dat cu un tip care le avea ceva de speriat cu alcoolul. Așa de rău că a băut până a dat ortul. Asta a lăsat-o pe ea cu niște sechele. În fine, la vremea aia o chema Carrie Gloyd, că așa se numea primul soț... Gloyd, scrie Mica doză de cultură generală.

Răzvan Nicolescu: “Schema de protecție din România trebuie urgent recalibrată și redimensionată. Statul nu are cum să o susțină așa cum este”

Din interviu:

“Piața de energie electrică din România nu este funcțională, cu un design de piață depășit, cu o piață accidentală (PZU) devenită piață principală şi un deficit cronic de investițiii în zona de generare”.

“Pe piaţa de energie electrică sunt nereguli care trebuie dovedite de autorități”.

“Înțeleg că le este foarte frică unora de o posibilă candidatura a mea, însă nu există în planurile mele din acest moment intenția de a candida la ANRE”.

Dacă aș decide cine va conduce ANRE, aș da credit tinerilor, „generației David Popovici” din energie.

Prioritățile României în domeniul energiei electrice: eficienţă energetică, protecție socială masivă pentru consumatorii vulnerabili și cât mai multe noi capacitați de producție în energie curată.

Metodologia „prețului marginal” trebuie schimbată în UE pentru că face mult rău Europei în acest moment.

“Avem în țară posibilitatea de a produce petrolul viitorului, adică biocarburanți de generația a doua”

“România își bate joc de sute de milioane de euro conectând noi localități la rețele de gaz natural, neînțelegând încotro se îndreaptă această lume în care trăim”.

“România ar fi putut fi, astăzi, un jucător regional pe piața gazelor dacă proiectul ExxonMobil nu era oprit; aș vrea să știu cine a decis în țara noastră întârzierea acestui proiect cu cinci-șase ani şi de ce a făcut-o”, scrie Financial Intelligence

Oamenii din satele României cu zăcăminte de gaze estimate la miliarde de euro se încălzesc cu lemne

Compania de stat Romgaz anunța, în 2016, că a descoperit, în urma unor explorări de aproape doi ani, un zăcământ estimat la 30 de miliarde de metri cubi de gaze. Comoara de gaze era poziționată în mare parte sub cele șase sate din comuna buzoiană C.A. Rosetti.

După anunțul din 2016, în primăvara anului următor, Romgaz a început exploatarea resurselor, dar nu a reușit să scoată mai mult de 2% din cele 30 de miliarde de metri cubi de gaze estimate, care ar valora 90 de miliarde de euro la prețul actual de 3.000 de euro pentru o mie de metri cubi.

Până în acest moment, reprezentanții Romgaz au refuzat să explice pentru Europa Liberă de ce nu au reușit să exploateze gazul care ar fi util atât economiei în general, cât și locuitorilor sub ale căror locuințe și terenuri se află aceste resurse, potrivit Europei Libere.

Ploieștiul, de aproape o lună fără apă caldă. Urmează o iarnă complicată.

Operatorul care asigură agentul termic la Ploiești, Termo Prahova SA, a sistat la 1 august furnizarea de apă caldă în cele aproximativ 55.000 de apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare. Peste 130.000 de ploieșteni au rămas îfără apă caldă, foarte mulți căutând soluții alternative pentru asigurarea acestei utilități. Spre exemplu, magazinele de electrocasnice din Ploiești au vândut în mai puțin de 24 de ore tot stocul de aparate instant pentru încălzirea apei, scrie PressHub.

Quiet Quitting - Noua revoltã a angajatilor sau cum sã renunti la job, pãstrându-ti jobul

O parte dintre angajaţi renunţă să mai accepte munca suplimentară fără o mărire de salariu, în timp ce alţii pun bariere ferme în favoarea timpului dedicat familiei. Sau predică în favoarea muncii de la 9 la 5, făcând doar minimum necesar din sarcinile de la birou. Mulţi vor pur şi simplu să îşi reconstruiască identitatea prin altceva în afară de muncă. Termenul noii revolte din piaţa muncii a fost definit şi redefinit, mai ales în ultimul timp, în presa internaţională, pe reţelele sociale şi pare că nu are graniţe. Ce este „quiet quittingul” şi cum schimbă acesta piaţa muncii din România?

Sã nu îti iei jobul prea în serios are un nou nume - cel puţin în presa internaţională şi pe reţelele din online: quiet quitting. Expresia generează milioane de vizualizări pe TikTok, pe măsură ce tot mai mulţi angajaţi, mai ales tineri, resping ideea de a se da peste cap pentru carierele lor. „Ideea nu este să ieşi de pe payrollul companiei, ci să rămâi acolo – dar să te concentrezi pe lucrurile pe care le faci în afara biroului”, scrie Business Magazin

Născut în Turkmenistan, a trăit în Ucraina, acum e refugiat în România. Cum e s-o iei de la capăt într-o țară străină la 86 de ani.

Are 86 de ani. E cu soția lui de 50. A locuit în ultimii 53 de ani în Kiev și are doi copii. A trecut prin două războaie care i-au dat viața peste cap.

De șase luni a trebuit s-o ia de la capăt în comuna Moisei, la 70 de kilometri de Sighetu Marmației, unde s-a refugiat de bombele rusești, la fel ca alte peste 6 milioane de ucraineni de toate vârstele care și-au părăsit țara.

Rackhman are nenumărate realizări în viață și vorbește despre ele cu mândrie.

Însă dincolo de lucrări publicate, premii, distincții și titluri aproape imposibil de redat cu exactitate, pierdute în traducere, în timp și în spațiul uriaș, atât fizic, cât și cultural, care ne separă, simplul fapt că și-a petrecut jumătate de secol luptând împotriva cancerului probabil că e, de departe, cea mai semnificativă dintre ele.

Îl rog să-mi spună povestea vieții lui, ca să învățăm poate și noi cum rămâi funcțional într-o viață în care nimic nu e garantat – nici măcar o bătrânețe liniștită, scrie PressOne

În contextul suprataxării la part-time, angajatorul mă pune să lucrez peste norma din contract, ca „să-și acopere cheltuiala suplimentară”. E legal?

Angajatorii „s-au adaptat” cum au putut sau cum au considerat la măsura dată de Guvern prin Ordonanța 16 din vara aceasta - taxarea contractelor cu normă parțială la cel puțin nivelul salariului minim brut pe țară. Una dintre ipotezele de supraviețuire în fața acestei măsuri peste care am dat recent sună cam așa: angajatorul consideră că e îndrituit să le impună celor cu fracțiune de normă câteva ore suplimentare în fiecare zi ca să compenseze cheltuiala cu contribuția la pensii și sănătate pe care o plătește, din august, în plus pentru aceștia - desigur, angajatul nu primește nimic. , scrie avocatnet.ro

Creditarea bancară: Concurența dintre stat și privat, etapa post-pandemie

Nevoia de finanțare tot mai mare a statului, a cărui deficite bugetare umflă o datorie publică tot mai anevoios de rostogolit, lasă din ce în ce mai puține resurse în bilanțurile băncilor pentru creditarea economiei reale.

După doi ani de pandemie în care ponderea creditului guvernamental s-a apropiat de 35% din soldul total al împrumuturilor acordate de bănci, nivel record istoric, situația pare să se fi îmbunătățit în acest an, în special datorită evoluției creditării corporate, care a raportat creșteri de două ori mai rapide decât împrumuturile accesate de populație.

Mai exact, creditarea corporate a înregistrat un ritm de creștere de peste 25% în primele șapte luni din 2022 – împrumuturile accesate de companii fiind ”duse în spate” de programele guvernamentale IMM Invest, prin care statul preia practic riscul băncilor garantând creditul, scrie Curs de Guvernare

China, văzută de un scriitor argentinian din Beijing: În ultimii ani țara s-a închis din ce în ce mai mult

În China, ștampilele pe documente sunt foarte importante.

„Un veac de singurătate” este o carte fenomen în China, vândută într-un milion de exemplare. Sigur că a ajutat faptul că autorul a fost un simpatizant al ideilor comuniste. Dar nu e singura explicație.

Astăzi simt că începe să se impună iar criteriul ideologic în deciziile de publicare a cărților. Pe noi, cenzura nu ne deranjează prea mult. Suntem protejați de propria noastră insignifianță.

Pur și simplu nu pot fi publicate cărțile care au un conținut sexual. Cenzorilor nu le pasă prea mult de tipul de sexualitate. Pur și simplu acestea sunt regulile și gata.

Este evident că în ultimii ani țara s-a închis din ce în ce mai mult, chiar dinainte de pandemie, din toate punctele de vedere. Societatea este mai educată, mai bogată, iar statul este mai izolat, însă în ton cu ceea ce se întâmplă în restul lumii.

În privința războiului din Ucraina, ceea ce am observat este că, pe lângă recunoașterea Rusiei ca agresor, Statele Unite și NATO sunt, de asemenea, menționați mai des ca provocatori. Citeste interviul în PressHub.