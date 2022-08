Primul studiu românesc privind capitalul erotic Vineri, 12 August 2022, 08:00

Dan Popa • HotNews.ro

E un loc comun acela că femeilor frumoase și bărbaților arătoși li se deschid mai ușor ușile. Nu avem cu toții șanse egale, oricât de mult ne-ar plăcea să credem, spune Corina Benga, cercetător în sociologie la Școala Doctorală din cadrul SNSPA, autorul primului studiu românesc privind capitalul erotic. În afara beneficiilor pe care le are această formă de capital, există și costuri. Unele vizibile, altele nu. HotNews a discutat cu Corina Benga despre rezultatele studiului ei privind capitalul erotic.

De ce femeile frumoase deschid mai usor usi- primul studiu legat de capitalul erotic Foto: Profimedia Images

Foto: Corina Benga, cercetător în sociologie

Dintre concluziile cercetării privind capitalul erotic:

Încrederea în sine, inteligența și simțul umorului sunt extrem de importante în mecanismul capitalului erotic

Un loc esențial îl are echilibrul, măsura și raportul interior-exterior în definirea frumuseții, balanță înclinată în special către aspectele interioare.

În afara beneficiilor pe care le are capitalul erotic, acesta are și costuri legate de: consumul de energie, de timp, de resurse financiare, dar și efecte negative la nivel subiectiv, de natură socială, datorate efectelor geloziei, invidiei, bârfei care duc la stări de suferință cu puternice implicații de gen

Existența unei imagini negative și etichetarea persoanei cu capital erotic; toate acestea putând conduce la un deficit de capital social .

Ideea diminuării odată cu vârsta a capitalului erotic, cel puțin în această fază a cercetării, nu se susține.

Persoanele atractive în sensul că au capital erotic au parte de interacțiuni mai facile, sunt persoane cu încredere în sine

Rep: De ce femeile frumoase sau bărbații frumoși deschid mai multe uși,?

Corina Benga: Cred că este ceva natural să reacționăm la frumos. Persoanele frumoase/atractive pot deschide mai multe uși datorită capitalului lor erotic, capital care duce la interacțiuni sociale benefice. A deschide mai ușor uși este de fapt unul dintre avantajele capitalului erotic. Persoanele cu capital erotic, fie că sunt femei sau bărbați, sunt acele persoane cărora le căutăm prezența însă fără să știm neapărat de ce. În cercetarea pe care am realizat-o pe tema capitalului erotic una dintre respondente chiar așa s-a exprimat: că nu ai cum să stai imun sau imună în fața frumosului. Persoanele atractive în sensul că au capital erotic au parte de interacțiuni mai facile, sunt persoane cu încredere în sine, deci persoane care pot obține anumite beneficii mai ușor în viața de zi cu zi. O parte din modul în care funcționează capitalul erotic este greu de explicat și este și mai greu de definit față de formele celelalte de capital pe care le identifica Pierre Bourdieu. Dacă la capitalul financiar, social sau cultural e relativ simplu, când vine vorba de capitalul erotic, lucrurile stau ceva mai complicat…

Rep: De ce?

Corina Benga: Pentru că acest tip de capital operează foarte mult la nivel subiectiv. Are componente care țin atât de fizic, cât și de atitudine. El este o combinație între frumusețea fizică (aspect îngrijit, vestimentație și coafură potrivite), senzualitate, spirit ludic, feminitate/masculinitate, un gen de farmec, șarm, abilități de a interacționa cu ceilalți și încredere în sine. În plus, acest tip de capital funcționează diferit în funcție de cultura din societatea căreia îi aparții spre exemplu.

Vă spuneam anterior că vreau să creez acel instrument de măsurare al capitalului erotic al unei persoane dar dacă aș duce acel instrument în culturi diferite, va funcționa diferit.

Rep: Și cum ar putea arăta un asemenea instrument?

Corina Benga: Mi-e greu să spun exact de pe acum pentru că încă lucrez și în urma testării s-ar putea să sufere mari modificări. Probabil va arăta ca un chestionar în final. Încerc să identific acei indicatori care să măsoare capitalul erotic. Provocarea este de fapt de stabilit acei indicatori care să măsoare capitalul erotic mai ales că o parte dintre ei sunt înalt subiectivi.

Nu trebuie să uităm să avem echilibru, să avem măsură în modul cum investim banii în creșterea capitalului erotic. Excesul duce la vulgaritate

Rep: Vorbeați înainte de celelalte forme de capital: cel economic, care prezum că se referă la bani. Capitalul social sau cultural la ce se referă?

Corina Benga: Așa este, capitalul economic se referă la resursele financiare și la bunurile de valoare pe care oamenii le folosesc în vederea obținerii de bani. Capitalul cultural ține de tot ce înseamnă educație, pregătire, experiență profesională, cunoștințe culturale și artefacte. Iar capitalul social se referă la relațiile, conexiunile sociale pe care le avem cu alte persoane. Toate aceste forme de capital ne pot ajuta în ceea ce numim mobilitatea socială ascendentă. Cele patru forme de capital, luând în calcul și capitalul erotic sunt corelate, se influențează una pe cealaltă. Spre exemplu, capitalul erotic le influențează și este la rândul lui influențat de ele în sensul că celelalte forme ne pot crește capitalul erotic (cu banii ne putem întreține, aranja), dar și capitalul erotic ne poate ajuta să obținem resurse financiare sau să ne creștem cercul relațiilor sociale.

Aș menționa aici o remarca a respondenților din cadrul cercetării, aceea că nu trebuie să uităm să avem echilibru, să avem măsură în modul cum investim în special capitalul economic în creșterea capitalului erotic. Excesul duce la vulgaritate care nu are nicio legătură cu capitalul erotic.

Rep: Mai exact cum anume pot dăuna prea mulți bani capitalului erotic?

Corina Benga: În sensul că dacă exagerăm, investim prea mulți bani în machiaje sau în operații la un moment dat putem să ajungem mai mult să ne urâțim decât să ne înfrumusețăm. A avea echilibru înseamnă să ne punem în valoare anumite calități, nicidecum să exagerăm pentru că efectul este contrar.

Rep: Mi-a atras atenția în articolul dumneavoastră o constatare: faptul că acest capital erotic nu dispare odată cu vârsta, ba chiar dimpotrivă. Eu aș fi susținut contrariul….

Corina Benga: Tind să spun că nu dispare. Hakim (Catherine Hakim- socioloaga britanică care a monetizat conceptul de capital erotic) spune că da, capitalul erotic dispare odată cu trecerea timpului. Eu zic că el se poate schimba doar sau chiar perfecționa. În adolescență, spre exemplu, dispunem de capital erotic chiar dacă nu suntem pe deplin conștienți de el….

Contează mult mai mult componenta de atitudine decât aspectul fizic, atunci când ne referim la capitalul erotic

Rep: Mi-e foarte greu să fiu de acord….O femeie frumoasă știe că e frumoasă, are conștiința propriei frumuseți…

Corina Benga: Da, poate este conștientă că e frumoasă întrucât are feedback pozitiv de la cei din jur, dar nu știe neapărat să mânuiască acest capital erotic pe deplin, nu are experiența necesară pur și simplu. Am găsit o cercetare care spune că acest capital erotic nu dispare odată cu înaintarea în vârstă. La început mi s-a părut și mie greu de crezut. Dar noi de fapt începem din tinerețe să ne „creștem” acest capital erotic. Pe măsură ce înaintăm în vârstă și ajungem la maturitate ne „șlefuim” cumva acest tip de capital. Ne formăm un anumit stil, un gen de eleganță, dobândim mai multă încredere în sine. Evident este o teză care merită testată.

Frumusețea cu care ne naștem e cea cu care ne naștem; o mai putem corecta estetic pentru că azi avem la dispoziție tehnici care permit acest lucru. Dar nu despre asta este vorba. Contează mult mai mult componenta de atitudine decât aspectul fizic, atunci când ne referim la capitalul erotic.

Odată cu maturitatea învățăm să ne acceptăm micile defecte fizice, realizăm că nu aspectul fizic contează cel mai mult. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, mai „modelăm” un pic acest capital erotic, ne împăcăm mai mult noi cu noi, suntem mai conștienți de ce știm să facem dincolo de aspectul fizic, ne descoperim un stil care ne pune în valoare….E greu ca la 16-17 ani să îți găsești un stil propriu…Anii respectivi reprezintă perioada în care testăm, învățăm, experimentăm.

În timp ne creștem bagajul cultural - „inteligență” i-au spus respondenții mei- ne creștem încrederea în noi, încredere care e o componentă foarte importantă a capitalului erotic. E un lucru știut deja că persoanele care au încredere în ele au mai mult succes în viață decât cei care ezită să fie în centrul atenției și să arate ce știu și ce pot.

Revenind la capitalul erotic și înaintarea în vârstă, da, este adevărat, corpul îmbătrânește, componenta fizică începe să scadă ca atractivitate - e un fenomen natural, dar ceea ce rămâne este atitudinea.

Rep: Cum v-a venit idea de a studia capitalul erotic?

Corina Benga: Absolut din întâmplare. Am primit cartea Puterea capitalului erotic a lui Hakim cadou. Nu auzisem de ea. Am ținut-o pe birou aproape un an de zile și pentru că o tot plimbam de colo-colo într-o seară am deschis-o. Am căutat să văd cine e autoarea, am văzut că vine din zona academică…m-am apucat să citesc și m-a captivat subiectul. Evident, cartea poate inspira și intriga în aceeași măsură.

Rep: Ce v-a enervat mai exact?

Corina Benga: Cred că mai mult părțile din carte care nu țin de fapt de teoria capitalului erotic. Autoarea are combinate acolo idei diverse…și nu pe toate le susține foarte bine din punct de vedere științific.

Meritul ei foarte mare în privința teoriei capitalului erotic este că a făcut o listă de componente, a adus un plus în definirea acestui tip de capital. Este o formă de capital studiată în străinătate sub diverse denumiri, în România n-am găsit studii pe zona de capital erotic, însă niciun autor nu a dezvoltat o teorie.

la nivelul simțului comun tindem să credem că el funcționează mai mult la femei decât la bărbați, însă acest capital erotic funcționează nu doar într-o anumită direcție

Rep: Cum ați găsit subiecții cu care ați discutat?

Corina Benga: Mai întâi am discutat cu o persoană – două, din cercul de cunoscuți, apoi am mers pe recomandări. Le-a plăcut foarte mult discuția, capitalul erotic fiind la noi o temă încă ne-explorată. Am discutat cu ei despre componentele capitalului erotic, despre experiențe din viața lor. De asta m-am și adresat zonei de persoane publice. M-am axat pe persoane care își valorifică capitalul erotic prin natura meseriilor lor.

Rep: E vorba, printre alții, despre actori și respectiv actrițe, da?

Corina Benga: Da.

Rep: Funcționează acest capital erotic în mod simetric și în privința bărbaților?

Corina Benga: Funcționează și în privința bărbaților cu siguranță. Studiul exploratoriu pe care eu l-am realizat momentan s-a axat pe capitalul erotic feminin. Însă am în vedere o cercetare de amploare atât în ceea ce privește capitalul erotic la femei, cât și la bărbați. Poate la nivelul simțului comun tindem să credem că el funcționează mai mult la femei decât la bărbați, însă acest capital erotic funcționează nu doar într-o anumită direcție.

Farmec, șarm, atitudine energică, pozitivă, feminitate în cazul femeilor și masculinitate în cazul bărbaților...sunt elementele pe care le au atât femeile cât și bărbații. Mai mult decât atât, beneficiile în interacțiunea socială nu sunt doar între persoanele de sex opus. Într-o lume a meritocrației nu ne place să recunoaștem neapărat că ceva atât de subiectiv cum e capitalul erotic ne poate aduce beneficii pe plan profesional spre exemplu.

Însă cred că trebuie să recunoaștem că până la urmă este o resursă pe care unii dintre noi o avem la fel cum e capitalul economic, social sau cultural. Nicio formă de capital nu este deținută de toți oamenii în mod egal prin urmare nici capital erotic nu avem cu toții în „cantități” egale. La nivelul simțului comun tindem să spunem că poate funcționează în mai mare măsură la femei, pentru că se pune mai multă presiune, poate, dar capitalul erotic funcționează și la femei și la bărbați.

Rep: De ce spuneți asta?

Corina Benga: Societatea pune un gen de presiune mai mare pe femei decât pe bărbați. De pildă dvs. ca bărbat dacă mergeți sâmbătă la o nuntă într-un pantalon clasic și o cămașă alba, puteți să mergeți la o altă nuntă peste doi ani îmbrăcat la fel. Femeile nu prea poartă aceeași vestimentație la două evenimente, simt nevoia să își schimbe toaleta. Mai mult de atât, dacă ne uităm la un eveniment, bărbații sunt îmbrăcați foarte asemănător și nu au nicio problemă cu asta, pentru femei ar fi destul de frustrant ca două dintre ele să fie îmbrăcate la fel.

La fel ca celelalte forme de capital, și cel erotic este neuniform distribuit. Dar ține și de noi cât de mult investim în noi pentru a ne perfecționa

Dar marele avantaj al capitalului erotic este acela că facilitează relațiile dintre oameni. El nu se referă doar la frumusețea fizică și subliniez asta. Ne ajută să ne creștem capitalul social prin această socializare…Hakim numește asta un gen de magnet la oameni. Persoanele care au capital erotic sunt acei oameni care sunt sufletul petrecerilor, oamenilor cărora le este căutată prezența pentru că emană energie pozitivă în jurul lor.

La fel ca celelalte forme de capital, și cel erotic este neuniform distribuit. Dar ține și de noi cât de mult investim în noi pentru a ne perfecționa. Chiar și abilitățile de comunicare pot fi o componentă a capitalului erotic.

Rep: În discuțiile cu respondenții, au fost și răspunsuri la care nu v-ați fi așteptat?

Corina Benga: Da, evident! Dar de asta am și făcut cercetarea, să aflu lucruri noi. Unul dintre ele a fost cel legat de ideea de măsură care e bine să o avem în tot ce înseamnă ideea de capital erotic; altul a fost acela că în privința capitalului erotic e mult mai importantă atitudinea și nu aspectul fizic. Mă așteptam cumva la acest tip de răspuns, însă poate să nu atât de predominant. Iar al treilea tip de răspuns care m-a mirat a fost cel legat de costurile capitalului erotic. Hakim vorbește vag despre costuri, eu am detaliat o listă întreagă.

Rep: Ce fel de costuri?

Corina Benga: Capitalul erotic presupune construcția sa și investiție deci avem costuri de timp... e nevoie de timp să probez haine, să merg la coafor…, presupune efort, muncă , consum de energie. Vorba unei respondente: nu-I ușor să ai zâmbetul pe buze toată ziua. Nu e ușor să emani energie permanent când ai în jur oameni. Este și un consum financiar, chiar dacă la rândul lui capitalul erotic îți poate aduce un plus la capitalul financiar. Dar mai sunt și alte costuri „ascunse”, dacă pot să le spun așa.

Costurile „nevăzute”; din discuțiile cu respondenții - în special cu femeile - a reieșit idea de suferință.

Rep: Care anume?

Corina Benga: Costurile „nevăzute”; din discuțiile cu respondenții - în special cu femeile - a reieșit idea de suferință. O sensibilitate la bârfe ”nefondate” cum au precizat ele. Capitalul erotic generează bârfe care produc suferință prin faptul că duc la crearea unei imagini negative. Mai e apoi generarea de gelozie, invidie, pe care le resimt persoanele cu capital erotic și care duc tot la o imagine negativă asupra acestora. Suferința apare de fapt când se pune în paranteză toată munca, tot ce înseamnă intelect sau celelalte merite și se ține cont doar de aspectul fizic; acest lucru deranjează. Pe toată lumea, după cum mi-au confirmat respondentele cu care am discutat.

La bărbați e altfel. Atitudinea lor a fost diferită, au o atitudine mult mai tranșantă și nu pun mare preț pe bârfe. Dacă respondentele femei au declarat că de multe ori sunt afectate de bârfele nefondate, bărbații au spus că dacă aud ceva ce nu e adevărat, nu îi interesează, nu merită să aplece urechea la „tâmpenii”.

Rep: De ce credeți că persistă uneori în societate imaginea negativă a unor oameni în raport cu o persoană frumoasă, atrăgătoare, dar mai ales de succes?

Corina Benga: Primul gând e să răspund prin acel proverb cu vulpea care nu ajunge la struguri și zice că sunt acri. Dar, dincolo de asta, poate fi vorba de invidie sau gelozie, care duc în direcția denigrării imaginii acelei persoane…există tendința de a reduce calitățile cuiva atrăgător doar la aspectele fizice fără să îi mai fie recunoscută și munca sau inteligența spre exemplu. Plus dorința de a-i găsi vulnerabilitățile. De asta respondentele la cercetarea mea îmi spuneau că nici nu se plâng public de costuri. Pentru a nu dezvălui posibile vulnerabilități de care oamenii se pot agăța pentru a face rău.

Recunoscând puterea capitalului erotic indirect demolăm practic niște constructe care sună foarte bine, dar care nu sunt neapărat validate de realitate

Rep: Ce urmează?

Corina Benga: Unul din obiectivele mele este de crea instrumentul de măsurare a capitalul erotic, așa cum vă spuneam. Însă în momentul de față este un domeniu din care se pot studia foarte multe ipoteze fiind la început la noi în special. Chiar dacă este un concept care are mai bine de 10 ani, el nu a fost explorat prea mult.

Rep: Dacă ar fi să inversăm rolurile- Dvs să fiți jurnalist și eu cercetător în sociologie, ce m-ați întreba?

Corina Benga: Probabil că v-aș întreba despre provocări, despre direcțiile în care se poate merge în studiul capitalului erotic……. Și probabil aș întreba și de ce nu a fost studiat științific până acum la noi

Rep: Și ce mi-ați răspunde?

Corina Benga: Capitalul erotic a fost o temă tabu, cel puțin până în 1989, a fost un domeniu prohibitiv. Apoi, probabil pentru că acest capital erotic a funcționat mereu și funcționează în viața de zi cu zi, ne-am obișnuit atât de mult cu el încât pare firesc și nu s-a gândit pur și simplu cineva să-l studieze…nu este nicio noutate spre exemplu că o persoană cu vino-ncoace are mici avantaje comparativ cu o persoană fără.

Apoi, într-o societate meritocratică, unde promovăm idea de meritocrație, de egalitate a oamenilor...pare că nu este corect acum să spunem că nu, oamenii nu sunt toți egali- că unii au conexiuni sociale mai bune, alții au capital financiar mai consistent…Știm cu toții că oamenii nu sunt egali. Ne naștem în lumi diferite și nici nu avem șanse egale. Recunoscând puterea capitalului erotic indirect demolăm practic niște constructe care sună foarte bine, dar care nu sunt neapărat validate de realitate.

