Cum a ajuns instalația “MI-E DOR DE TINE” la Chicago, în inima celei mai mari comunități de români din Statele Unite ale Americii

Articol susținut de Lights On România

Mesajul care a făcut înconjurul internetului, a ajuns anul acesta pe Chicago River, în fața clădirii Britanica (Reid Murdoch Building), pentru a consola dorul a peste 100.000 de români din Chicago Metro Area care, pe fondul pandemiei și nu numai, sunt departe de casă de mult prea multă vreme.5 Noiembrie este data în care s-a aprins una dintre cele mai emoționante instalații marca Lights On România, creată de Asociația Daisler. Timp de două luni, „MI-E DOR DE TINE" va emoționa sufletele trecătorilor și va transmite dorul lor cătrei cei dragi aflați acasă, în România. Scopul ei în Statele Unite este unul cert, acela de a transmite clar și răspicat un mesaj care uneori este greu de rostit și poate, cu atât mai greu de recepționat.Demersurile pentru a ajunge instalația până în Chicago au început în anul 2019, în urma expunerii acesteia la Londra. Cu toate că drumul a fost unul lung și anevoios, probabil la fel ca oricare drum parcurs de către toții românii stabiliți pe celălalt mal al oceanului, cu siguranță eforturile nu au fost în zadar."Nu pot să vă explic cât de mult a durat, cât de greu a fost să interacționăm de la distanță cu autoritățile americane, cât de multe mailuri și zoom-uri și whatsapp-uri și messenger-uri au fost schimbate de-a lungul acestei perioade de doi ani. Dar acum suntem aici." - Andi Daiszler, Președinte Asociația DaislerPovestea instalației a început încă din anul 2018, odată cu prima sa expunere la Cluj-Napoca, pe podul Elisabeta. Scopul principal al acesteia a fost acela de a le reaminti oamenilor de locurile minunate care ne înconjoară, însă care, din diverse motive, au fost date uitării."Pentru că scopul nostru este reactivarea spațiilor urbane, Mi-e Dor De Tine a apărut ca o declarație la adresa potențialului pe care noi îl vedem acolo unde ceilalți nu-l văd." - Andi DaiszlerParcursul ei însă a luat o altă întorsătură. În urma reacțiilor primite după prima expunere a instalației, aceasta nu a mai fost numai despre dorința asociației de reactivare urbană, ci despre poveștile noastre, a fiecăruia în parte, despre oameni, momente și amintiri de care acum ne leagă un singur aspect: dorul. Astfel, în 2019 ea a ajuns acolo unde, potrivit statisticilor, locuiește cea mai mare comunitate de români într-un oraș din afara granițelor țării. Scopul acesteia nu a fost să stingă dorul de casă, ci mai de grabă să ne aducă, poate chiar și pentru o secundă, puțin mai aproape de cei dragi aflați departe."Ne-am dorit foarte mult ca el să ajungă acolo unde oamenii ar avea nevoie de o mică amintire a ceea ce înseamnă România, așa că ne-a venit ideea să trimitem mesajul "Mi-e dor de tine" într-un oraș în care trăiește o mare comunitate de români și așa am ajuns în Londra." - Andi Daiszler"Suntem parte din viața românilor de 157 de ani și, oriunde s-ar afla, ne dorim să le fim aproape în fiecare moment. Am ales să susținem acest proiect artistic care atinge atât de sensibil etosul românesc actual", spune Alexandra Frunză, Identity & Communication Director CEC Bank.Astfel, anul acesta, „MI-E DOR DE TINE" vine pentru noi ca un moment de respiro, care ne permite să luăm o pauză de la probleme, griji și nevoi, și să ne dea voie să simțim alături de cei dragi o emoție care reușește, de cele mai multe ori, să spargă toate barierele, fizice sau mentale: DORUL.Instalația "MI-E DOR DE TINE" face parte dintr-un dialog unic, imaginat și creat de Asociația Daisler ca parte a festivalului Lights On România CEC Bank susține această dorință de interacțiune chiar și cu cei aflați la mări și țări distanță de noi. Parteneri de implementare în Chicago - Romanian United Fund.