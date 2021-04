[P] Merită să avem un pulsoximetru acasă?

Poate că acum câteva luni, un an, nu v-ați fi imaginat niciodată într-o conversație care să includă termeni precum imunoglobuline IgM sau IgG. În ultimul timp, însă, mai toți ne-am făcut masteratul special accelerat în covid-19. Acum, poate chiar v-ați surprins intrând pe site-ul eMAG pentru a cântări dacă cumpărați sau nu un pulsoximetru. Merită să ai așa ceva în casă sau obsesia cu coronavirusul ne face să nu mai gândim clar?





Înainte de a răspunde la această întrebare, este recomandabil să vă puneți într-o situație. De ce a devenit atât de populară vânzarea acestor dispozitive care măsoară saturația de oxigen din sânge într-o asemenea măsură încât se fac chiar și clasamente cu cele mai bune pulsoximetre de pe piață? Potrivit experților, totul este legat de așa-numita hipoxie tăcută. „Situația în care un pacient are scăderi de oxigen din sânge care pot deveni grave, fără a percepe o senzație de suferință respiratorie”, explică pneumologii. Nu este ceva foarte obișnuit sau cel puțin nu a fost până la apariția covid-19. Așa-numita „hipoxie veselă” este legată de această boală, în special de unele forme de pneumonie care apar în infecția cu coronavirus.





Situația clinică nu avertizează întotdeauna asupra problemei





După cum explică medicii specialiști, când au început internările de coronavirus în pandemie, au găsit ceva pe care îl văzuseră doar în bolile neurodegenerative: „În mod normal, persoanele care suferă de hipoxie severă sunt agitate și încep un mecanism compensator: toți mușchii costali sunt puși în acțiune pentru a încerca să suplinească lipsa de oxigen. Cu toate acestea, în timpul acestei pandemii am văzut că mulți pacienți cu hipoxie severă nu au avut această reacție”.







Specialiștii au realizat atunci că la un număr semnificativ de pacienți cu pneumonie COVID-19 ceea ce s-a produs a fost „o alterare neurologică a receptorilor costali, adică a receptorilor musculaturii costale, cei care atunci când cineva are dificultăți respiratorii mișcă imediat pieptul în sus și în jos, sunt atrofiați și nu detectează că nu există suficient oxigen. De aceea, pacientul nu se comportă ca și când ar avea o lipsă de oxigen”, mai spun specialiștii. Lucrul grav este că, în aceste circumstanțe, situația clinică nu avertizează asupra problemei pe care o are pacientul , „iar dacă nu o monitorizați, întârziați pentru că vă lipsește mecanismul de alarmă”.





Soluția în aceste cazuri este un pulsoximetru, un mod neinvaziv de a monitoriza valorile oxigenului din sânge. Pneumologii explică faptul că dispozitivul folosește o metodă fotoelectrică care emite lumini roșii și infraroșii, prin care se măsoară lumina care este absorbită atunci când nu există bătăi ale inimii și atunci când există bătăi ale inimii. „Comparând ambele absorbanțe, calculează concentrațiile de hemoglobină oxigenată și neoxigenată (hemoglobina transportă oxigenul în țesuturi) și ne arată procentul de saturație a oxigenului din sânge”.





Cum se folosește un pulsoximetru?





Pentru ca măsurarea să fie fiabilă, clema pulsoximetrului trebuie așezată pe o suprafață translucidă a corpului, de obicei un deget. Nu are nevoie de calibrare, iar singurele recomandări sunt ca pacientul să fie în repaus, fie așezat, fie culcat. Așezați degetul astfel încât lumina să cadă pe suprafața unghiei, să aibă degetul relaxat, drept pentru care este indicat să așezați mâna pe piept, la nivelul inimii și să așteptați câteva minute până când nivelul măsurat este stabilizat. În plus, toate pulsoximetrele trebuie sa capteze si unda de impulsuri , care este desenată de obicei pe ecran, „și este foarte important ca acest puls să fie văzut clar și constant cu cele mai puține urcușuri și coborâșuri posibile”.





În ceea ce privește limitările sale, acestea sunt reduse la orice element care face dificilă captarea emisiilor, cum ar fi purtarea unghiilor sintetice, vopsite cu anumite lacuri de unghii sau murdare.





În plus, trebuie luate în considerare anumite situații care dau rezultate mai puțin fiabile, precum măsurători la persoanele cu anemie, care sunt hipotensive sau care suferă de insuficiență cardiacă. În aceste cazuri, ceea ce funcționează bine sunt tendințele: dacă am avut 87 tot timpul și dintr-o dată am 83 este un lucru rău. Dar la persoanele care nu au aceste probleme, pulsioximetrele sunt foarte practice și fiabile.





E timpul să reveniți la întrebarea inițială: este o idee bună să cumpărați un pulsoximetru? Răspunsul experților este da, atâta timp cât sunt persoane cu insuficiență respiratorie sau în cazul pneumoniei precum cea cauzată de covid-19, dacă tratamentul și urmărirea urmează să fie efectuate acasă, ceea ce este de obicei fezabil dacă nu există hipoxemie severă și tratamentul de care are nevoie poate fi administrat acasă.





Adică pulsioximetrele sunt utile în caz de boală. Chiar și atunci când vine vorba de excluderea problemelor, deoarece la fel cum putem detecta cazuri de pneumonie cu hipoxie silențioasă, ele servesc și invers: excluderea problemelor de oxigenare în cazurile de covid-19 ușor care prezintă o senzație de suferință respiratorie.