VIDEO Mihai Chirica, despre varianta retragerii din funcția de primar, după ce a fost trimis în judecată: Mi-am câştigat mandatul cinstit. Nu am furat un cent de la Primăria Iaşi / Ce spune despre șefia PNL Iași

Mihai Chirica, trimis în judecată de către procurori pentru abuz în serviciu, nu ia în calcul să renunțe la funcția de primar al Iașiului, spunând că și-a câștigat cinstit mandatul, că nu a furat niciun cent de la Primăria Iași și nu a luat nimic pentru el. El nu demisionează nici de la șefia organizației municipale a PNL, dar spune că nu va mai candida la nicio funcţie în filială.

Mihai Chirica a vorbit, joi, într-o conferinţă de presă, despre calitatea sa "inedită" de inculpat într-un dosar penal, și a ținut să sublinieze că nu este un dosar de corupție, pentru că "DNA a ajuns la această concluzie după mai mulți ani", iar el a ieșit în stradă la protestele față de OUG 13, deși putea "să tacă".

"E o calitate care nu mă avantajează nici politic, nici personal, e inedită pentru mine. Am ajuns dintr-o întâmplare nefericită aici (...) Nu am luat niciun cent de la Primăria Iași", a susținut Chirica, vorbind despre principiile sale, de la care nu poate "abdica". Astfel, spune el, nu va mai candida la vreo funcţie de conducere în organizaţie la alegerile interne programate în acest an, pentru că "este imoral" să tragă după el un partid.

”Nu voi face niciun pas lateral, niciun pas în spate şi nici piruete politice nu voi face. Dar cât timp în instanţele din România va fi un dosar în care eu am calitatea de inculpat, chiar dacă pledez nevinovat, eu nu voi candida pentru nicio funcţie politică.

Dacă mâine vor fi alegeri în PNL Iaşi eu nu îmi voi depune candidatura pentru nicio funcţie politică. Este imoral să trag după mine un partid în condiţiile în care eu nu pot să fiu fără pată. Îmi voi duce crucea până în momentul în care îmi voi rezolva problema, dar nu voi candida pentru nicio funcţie politică. Este moral să nu candidezi pentru funcţii politice atâta timp cât eu nu mă simt confortabil”, a susținut Mihai Chirica.

El nu demisionează însă de la șefia filialei municipale Iași a PNL, spunând că a fost numit temporar, anul trecut, la conducerea organizaţiei şi că este la îndemâna colegilor săi să decidă dacă mai rămâne sau nu preşedinte al filialei.

Chirica nu renunță nici la postul de primar, spunând că și-a câștigat cinstit mandatul: ”Din punct de vedere administrativ nu este vorba de un act de corupţie. Nu am furat de la Primăria Iaşi, nu am luat pentru mine nimic. Mi-am câştigat mandatul cinstit. Mă consider nevinovat, dar instanţa va decide care va fi drumul meu ulterior”.





Potrivit procurorilor, în anul 2013, cei cinci au demarat o procedură de achiziţie „nelegală”, procedură în baza căreia, la data de 16.05.2013, municipiul Iaşi a încheiat patru contracte de leasing operaţional, în calitate de utilizator, având ca obiect trei autoturisme marca Skoda Octavia şi unul Skoda Superb, cu toate că, la acel moment, le era interzisă autorităţilor şi instituţiilor publice preluarea în leasing de autoturisme.





Durata contractului a fost de patru ani. Prin respectiva achiziție, procurorii afirmă că s-a cauzat atât o pagubă bugetului local al Municipiului Iași, în cuantum de 503.482,17 lei, cât și o vătămare a intereselor legitime ale unității administrative – teritoriale Municipiul Iași.





În acea perioadă, Mihai Chirică era viceprimar al municipiului Iaşi și îl înlocuia în funcție pe primarul Gheorghe Nichita, care era reținut în altă cauză.