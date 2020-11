Cercetătorii propun un nou mod de ordonare a elementelor în Tabelul lui Mendeleev / Windows 10 ar putea rula în curând aplicații Android / „The Expanse” a ajuns la capăt de drum

​NERD ALERT

Vestea vine înaintea lansării oficiale a sezonului 5, programată pentru 16 decembrie pe Amazon Prime. Amazon nu a oferit un motiv oficial pentru anularea „The Expanse”, dar având în vedere că seria de romane pe care se bazează va ajunge la 9 cărți anul viitor și fiecare sezon adaptează în mare una dintre ele, sezonul 6 nu poate fi considerat un final „natural” pentru serie.Însă cel mai probabil banii au jucat un rol în decizie. Bugetul per episod al serialului nu a fost niciodată făcut public însă unul dintre producători a confirmat pe Reddit că suma era ridicată, însă nu chiar la nivelurile „Game of Thrones”, cum au speculat unii. Din păcate, acele efecte vizuale și seturi futuriste nu sunt ieftine, iar locația de filmare din Toronto a serialului se întinde pe aproape 25.000 de metri pătrați, potrivit Screen Rant Cel mai mare circuit integrat din lume este atât de rapid și puternic încât poate prezice acțiuni viitoare „mai repede decât legile fizicii produc același rezultat”. Anunțul a fost făcut săptămâna aceasta de start-up-ul american Cerebras Systems în cadrul conferinței online de supercomputing SC20. Lucrând cu Laboratorul Național de Tehnologie Energetică al Departamentului Energetic al SUA, Cerebras a proiectat ceea ce numește „cel mai puternic sistem de calcul AI din lume”.Cipul masiv de 8,5 inci pătrați (21,59 cm pătrați) denumit Cerebras CS-1 este găzduit într-un computer de dimensiunea unui frigider și este alimentat de 1,2 trilioane de tranzistoare. Acesta a funcționat de 200 de ori mai rapid decât un supercomputer Joule într-o simulare a proceselor de ardere a centralelor electrice. Dezvoltatorii săi au spus că performanța cipului nu poate fi egalată de supercomputerele actuale, indiferent de numărul de procesoare și GPU-uri pe care le găzduiesc.Cipul este compus din 84 de cipuri virtuale cu 4.539 nuclee de calcul (core-uri) dispuse de-a lungul unei singure plăci de siliciu, ajungând la un total de 381.276 core-uri pentru abordarea proceselor în paralel. Ambalate cu 18 GB RAM, nucleele sunt conectate cu o țesătură de comunicații denumită Swarm care rulează la 100 de petabytes pe secundă, relatează Tech Explore Viitorul Black Panther 2 a fost mult timp în aer după moartea tragică a lui Chadwick Boseman la sfârșitul lunii august . Regizorul Ryan Coogler a discutat cu echipa Marvel pentru a afla încotro ar trebui să meargă povestea în continuare și acum au stabilit luna iulie a anului viitor ca dată pentru a începe producția noului film, potrivit Hollywood Reporter.Detaliile specifice sunt păstrate secrete pentru moment însă este așteptat ca Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke și Angela Bassett să facă parte și din Black Panther 2. Boseman nu va fi reprezentat în film, Marvel anunțând că nu intenționează să folosească o dublă CGI (imagine generată de computer) a acestuia. Continuarea Black Panther va fi lansată cel mai probabil în 2022 sau 2023, în funcție de evoluția pandemiei de Covid-19.Ceea ce a început ca doar un zvon a prins ceva mai multă substanță după ce Zac Bowden de la Windows Central, una din cele mai de încredere surse din cadrul Microsoft, a oferit mai multe detalii despre planurile companiei de a permite rularea de aplicații Android în Windows.Planul cu numele de cod, „Project Latte” vizează oferirea de aplicații Android prin Microsoft Store, dezvoltatorii urmând să le livreze sub forma unui MSIX (un tip de pachet de aplicații Windows). Acest lucru ar trebui să faciliteze accesarea software-ului Android cu foarte puține modificări de cod necesare, aspect crucial pentru mulți dezvoltatori.Există posibilitatea ca proiectul să fie lansat odată cu a doua actualizare majoră pentru Windows 10 în 2021 (anunțul urmând să fie făcut la începutul anului) însă Bowden spune că este puțin probabil ca asistența Google Play Services să fie implementată cu Latte, ceea ce ar însemna că unele aplicații cheie ar putea să nu fie disponibile. Deocamdată este posibilă rularea de aplicații Android în Windows 10 folosind aplicația Your Phone dar nu este la fel cu executarea lor nativă iar marele obstacol cu ​​această funcție este disponibilitatea sa doar pentru anumite smartphone-uri Samsung, potrivit Tech Radar Kakao Games și Lionheart Studio au lansat două noi trailere ale viitorului lor MMORPG Odin: Valhalla Rising în cadrul Global Game Exhibition G-Star 2020. Acțiunea jocului va avea loc pe patru continente diferite bazate pe mitologia nordică: Midgard, Jotunheim, Nidavellir și Alfheim. Jocul este în curs de dezvoltare de ceva timp, în acest moment fiind anunțate versiuni pentru PC și mobil.Primul trailer oferă o prezentare generală a jocului și a personajelor sale, care păstrează cu siguranță stilul coreean distinctiv, în ciuda background-ului nordic. Al doilea videoclip se concentrează pe prezentarea lumii, care pare frumoasă și foarte diversă, fiecare continent având propria tematică. De asemenea, echitația pare să joace un rol relevant în joc. Va fi interesant de văzut direcția pe care „Odin: Valhalla Rising” o va lua pe măsură ce dezvoltarea sa va progresa, acesta părând cu siguranță unul dintre cele mai interesante proiecte anunțate la G-Star 2020, notează Twinfinite . Creat în principal de chimistul rus Dmitri Mendeleev, tabelul cunoscut adesea și sub numele creatorului său a împlinit anul trecut 150 de ani. Dată fiind importanța și familiaritatea sa, este ușor de uitat că ordonarea elementelor încă mai este dezbătută de cercetători.Cel mai recent, doi oameni de știință din Moscova - Zahed Allahyari și Artem Oganov - au publicat în Journal of Physical Chemistry o propunere pentru o nouă ordine. Abordarea lor continuă lucrări anterioare ale altora și presupune atribuirea fiecărui element unui așa-numit „număr Mendeleev” (MN). Există mai multe moduri de a obține astfel de numere dar cel mai recent studiu folosește o combinație de două mărimi fundamentale care pot fi măsurate direct: raza atomică a unui element și o proprietate numită electronegativitate care descrie cât de puternic atrage un atom electroni către el însuși.Dacă elementele sunt ordonate după MN-ul lor, vecinii cei mai apropiați au, în mod deloc surprinzător, MN-uri destul de similare. Dar mai util este următorul pas propus de cercetătorii ruși: construirea unei grile bidimensionale bazate pe MN a elementelor constitutive în așa-numiții „compuși binari”. Aceștia sunt compuși compuși din două elemente, cum ar fi clorura de sodiu, NaCI.Care este marele avantaj al acestei abordări? Poate ajuta la prezicerea proprietăților compușilor binari care nu au fost încă realizați. Acest lucru este util în căutarea de noi materiale care probabil vor fi necesare atât pentru tehnologiile viitoare, cât și pentru cele existente. Fără îndoială această metodă va fi extinsă în timp și la compușii cu mai mult de două componente elementare, scrie The Conversation P.S.: Bănuiesc că ai aflat până acum că Warner Bros. a finalizat negocierile cu Mads Mikkelsen și a confirmat oficial că acesta îl va înlocui pe Johnny Depp în viitorul lungmetraj „Fantastic Beasts”