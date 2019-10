PNL a semnat acordurile cu USR, UDMR, PMP și ALDE pentru învestirea Guvernului Orban / Condițiile celor 4 partide

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a semnat marți acordurile politice cu USR, UDMR, PMP și ALDE pentru susținerea Guvernului PNL. Kelemen Hunor a declarat că este nevoie de răspunsuri din partea miniștrilor audiați și clarificări asupra programului de guvernare, pentru un vot pozitiv. Cele patru partide și minoritățile naționale, pe voturile cărora se bazează Orban, au împreună 225 de parlamentari, iar pentru învestire noul Guvern are nevoie de voturile a 233 de parlamentari.

Condițiile UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că acordul semnat cu Ludovic Orban prevede ce ar trebui să facă acest executiv în perioada de un an până la alegerile parlamentare din 2020, cu accent pe chestiunile bugetare și rectificarea.

Ce prevede acordul PNL-UDMR:

Guvernul să prezinte până în 15 decembrie un proiect de buget pentru 2020, care să fie votat până la sfârșitul anului.

Acordarea a 6% din PIB pentru Educație.

Relocarea sumei de 2 miliarde de euro din Programul Operațional Infrastructura Mare spre Programul Operațional Regional.

Angajamentul Guvernului că nu va emite Ordonanțe în domeniul Justiției și respectarea drepturilor minorităților etnice.

Condițiile USR





Liderul USR, Dan Barna, a declarat, după semnarea acordului politic cu Ludovic Orban, că documentul nu introduce noi condiții, doar o reformulare referitoare la pensiile speciale.





"Am avut cea de-a treia rundă de consultări. (...) O să vedem audierile în comisii. Am avut astăzi discuții cu colegii noștri și în principiu vom vedea care va fi prestația miniștrilor. Susținem explicit și fără echivoc ideea că trebuie să scăpăm cât mai repede de guvernarea Dăncilă și sper ca lunea viitoare să avem un nou Guvern”, a spus Dan Barna, citat de Mediafax, după discuțiile purtate cu Ludovic Orban.





Singura modificare în acord este cea referitoare la pensiile speciale, prevederea din document fiind "așezarea pe principiul contributivității a întregului sistem de pensii plătite de stat, în acord cu deciziile CCR referitoare la pensiile militarilor și magistraților și conform proiectelor depuse anterior de cele două partide, pentru a asigura un tratament echitabil pentru toți". "În momentul în care vorbim de introducerea principiului contributivității, justificarea pensiilor speciale dispare. Este modalitatea asupra căreia am agreat pentru a aborda acest subiect”, a susținut Dan Barna.





El a precizat că au existat nemulțumiri privind unele numiri de miniștri și că audierea în comisii este importantă și definitorie.

Ce prevede acordul PNL-USR:

1. Se angajează să implementeze recomandările MCV și să pună în acord Legile justiției cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale GRECO

-Abrogarea Legii recursului compensatoriu

-Desființarea Secției de Investigație a Infracțiunilor din Justiție

-Renunțarea la pensionarea anticipată a magistraților care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020

-Adoptarea inițiativei cetățenești Fără penali în funcții publice

-Implementarea referendumului pe justiție din 26 mai 2019





2. Revenirea la alegerile primarilor și a președinților de consilii județene prin vot în 2 tururi

-Reducerea numărului de semnături la un prag rezonabil pentru toate tipurile de alegeri

-Corecta reprezentare a Diasporei în Parlament

-Scurtarea termenelor de organizare a alegerilor generale anticipate

-Introducerea de sancțiuni pentru neorganizarea la timp a alegerilor locale anticipate





3. Abrogarea OUG Lăcomiei 114, cu excepția facilităților pentru domeniul construcțiilor

-Așezarea pe principiul contributivității a întregului sistem de pensii plătite de stat

-Nu se vor crește taxe și impozite

-Prioritizarea investițiilor în proiecte mari de infrastructură, în special autostrăzi și căi ferate





4.Tăierile ilegale de păduri, calitatea aerului, poluarea și gestionarea deșeurilor sunt probleme critice ale României





-Reluarea procesului de includere a Roșiei Montane în UNESCO

-Finalizarea și operaționalizarea aplicației Inspectoratului pădurii și a SUMAL

-Aprobarea limitelor INSPIRE ale ariilor protejate și reintoducerea custodiilor pentru ONG-uri

-Demararea proiectului de reparare și de extindere a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului





5. Propunerea României de comisar european va fi o persoană competentă și integră, nominalizată în urma consultării partidelor și audiată în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Acordul prevede totodată formarea unui Guvern din persoane integre, dar și angajamentul alegerilor anticipate.

Condițiile ALDE

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că a fost semnat acordul cu PNL și că ALDE nu are obiecții privind miniștrii desemnați. "Toți cei 23 de parlamentari ALDE vor fi mobilizați", a spus Tăriceanu.

1. Formarea unui Guvern monocolor PNL

2. Păstrarea cotei unice de impozitare a veniturilor

3. Modificarea legislației în justiție numai prin dezbatere și aprobare parlamentară

4. Restructurarea Guvernului

5. Susținerea alegerilor primarilor în două tururi de scrutin și revenirea la alegerea președinților consiliilor județene prin vot indirect, mecanism utilizat în anul 2016

6. Corectarea de urgență a prevederilor OUG nr. 114/2018, care au afectat negativ mediul economic

7. Continuarea/demararea proiectelor de investiții în noi capacități de producție în domeniul energetic (gaze, nuclear)

8. Listarea la bursă a Companiei Hidroelectrica

9. Realizarea unei imagini clare, complete, a tuturor proiectelor de mari investiții aflate în diverse faze procedurale (studii de pre și fezabilitate, proiecte tehnice, licitație, execuție, etc), prezentare publică a situației actuale, stabilirea unor termene clare și informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu respectarea lor, asigurarea finanțării prin fonduri bugetare, fonduri europene și alte surse

10. Susținerea în Parlament a adoptării unei legislații privind lobby-ul, pe model european

11. Punerea bazelor unui fond de investiții după modelele de succes ale altor țări europene

12. Acord PNL-ALDE pentru interzicerea migrației parlamentarilor, aleșilor locali și a membrilor de la un partid la altul.

Condițiile PMP





Eugen Tomac a anunțat, după semnarea protocolului de colaborare pentru susținerea Guvernului PNL, că „în linii mari” toți parlamentarii partidului vor vota.





"Am semnat astăzi cu domnul președinte Orban, un protocol de colaborare politică și de susținere pentru instalarea Guvernului pe care îl va conduce. Suntem mulțumiți că pe punctele mari, am găsit deschidere totală din partea colegilor din PNL, în ceea ce privește proiectele mari de infrastructură, în ceea ce privește eliminarea pensiilor speciale, mai puțin pensiile de serviciu pentru militari, suntem mulțumiți că am găsit un numitor comun în ceea ce privește relansarea relației pe Republica Moldova, suntem mulțumiți că am reușit să stabilim o serie de criterii în ceea ce privește acțiunea viitorului Guvern, pentru a-i proteja pe cei peste 3,5 milioane de cetățeni români care muncesc în UE. Suntem încrezători că vom reuși împreună să creionăm priorități pentru țară”, a afirmat Eugen Tomac.





Liderul PMP a adăugat că "în linii mari, toți cei 18 parlamentari ai PMP vor fi prezenți în ziua votului, vor fi prezenți în Comisiile de specialitate și vor acorda un vot de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat, Ludovic Orban”.





În privința celor două condiții ale PMP care nu au fost susținute de Ludovic Orban, anume ordonanța de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi și înființarea unui minister pentru Relația cu Republica Moldova, Eugen Tomac a afirmat că liderul PNL nu a avut curaj și că „în politică trebuie să accepți ceea ce se poate face astăzi”.





"Avem în protocol prevăzut și acest proiect legat de susținerea proiectului pentru alegerea primarilor în două tururi, sigur, proiectul va fi dezbătut în Parlament. După cum cunoașteți, inițiativa noastră a trecut tacit de Senat, este în Camera Deputaților, colegii din PNL o vor susține, ceea ce este un lucru important”, a explicat Tomac.





"Legat de Ministerul pentru relația cu Republica Moldova, noi regretăm că nu a avut premierul curajul să adopte această linie, în condițiile în care, e pentru prima dată când UE recunoaște, printr-o rezoluție, condamnă pactul Ribentrop-Molotov, că României i-au fost luate teritorii în urma acestui pact, un amendament pe care de altfel, președintele Traian Băsescu l-a propus în Parlamentul European, și considerăm, în continuare, că România trebuie să aibă o abordare diferită față de ceea ce am avut până în prezent, lucru pe care l-am discutat și astăzi cu premierul desemnat”, a completat președintele PMP.





El a precizat că Ludovic Orban le-a explicat că structura noului Executiv are 16 ministere, însă va fi înființată o agenție guvernamentală pe relația cu Republica Moldova.

Audierea miniștrilor propuși în Guvernul Orban va avea loc marți și miercuri, urmând ca votul în plenul reunit al Parlamentului să aibă loc luni, 4 noiembrie, de la ora 14.00.

Ce prevede Acordul PNL-ALDE: