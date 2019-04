Fostul preot Cristian Pomohaci va fi adus cu mandat în fața judecătorilor

Dosarul şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise Tribunalului Mureş. Dosarul a fost înregistrat la instanță în data de 25 septembrie și se află la cel de-al șaselea termen de judecată.









Magistrații de la Tribunalul Mureș au dispus recitarea lui Cristian Pomohaci cu mandat de aducere cu executare, după ce acesta nu s-a prezentat, luni, la ședința de judecare a dosarului de recunoaștere a vinovăției.„Acordă un nou termen de judecată. Recitarea inculpatului cu mandat de aducere cu executare în fapt potrivit art. 265 alin. 1 Cod Procedură Penală de la adresa indicată. Stabileşte următorul termen de judecată la data de 05 iunie 2019 ora 09, domnul avocat neformulând obiecţiuni cu privire la termenul şi ora stabilită”, se arată în soluția pe scurt, publicată, luni, pe portalul instanței.De altfel, Pomohaci nu s-a prezentat nici la termenele anterioare, anunțând că are unele probleme medicale, motiv pentru care magistrații au decis, în luna martie, emiterea unei adrese către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov „pentru a comunica la dosarul cauzei dacă inculpatul Pomohaci Cristian Dorin a fost sau este internat la această unitate medicală, în caz afirmativ în ce perioadă s-a aflat internat şi sub supravegherea cărui medic s-a aflat, precum şi scopul internării”.Fostul preot Cristian Pomohaci a recunoscut, în luna septembrie 2018, acuzaţiile de evaziune fiscală şi a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei. La data respectivă, Parchetul General a precizat că pedeapsa la care au căzut de acord fostul preot şi procurorii este de un an de închisoare cu suspendare.„Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au finalizat cercetările şi, în conformitate cu dispoziţiile art. 478 – 484 din Codul de procedură penală, au semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul Pomohaci Cristian Dorin având ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, respectiv săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale)", a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, într-un comunicat de presă remis în 19 septembrie.Anchetatorii l-au acuzat pe fostul preot că, între ianuarie 2012 – octombrie 2017, a declarat la Fisc venituri mai mici, din cedarea folosinţei unor locuinţe pe care le deţine, decât cele obţinute în realitate. Suma nedeclarată se ridică la 684.487 lei, echivalentul a 152.883 euro, aferentă unui număr de 11 imobile. Prejudiciul adus bugetului general consolidat este de 136.572 lei, din 114.687 lei reprezintă impozit pe venit, iar21.885 lei, contribuţia asigurărilor sociale de sănătate.Cristian Pomohaci a achitat în totalitate prejudiciul, anunţă procurorii.Pedeapsa stabilită ca urmare a acordului dintre procuror şi fostul preot pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată este de un an închisoare cu suspendare.„Acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu inculpatul stipulează, totodată, interzicerea, ca pedeapsă complementară, a exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a sentinţei, precum şi interzicerea ca pedeapsă accesorie a exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale", a arătat Parchetul General.Pe durata termenului de supraveghere, Cristian Pomohaci are interdicţia de a părăsi teritoriul României fără acordul instanţei.