Pomohaci, cercetat și pentru evaziune fiscală / Fostul preot este acuzat că nu a declarat 700.000 de lei obținuți din închirierea a 11 imobile

”În perioada ianuarie 2012 – octombrie 2017, sustrăgându-se de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal, a declarat la organul fiscal teritorial venituri obținute din cedarea folosinței bunurilor imobile aflate în proprietatea sa mai mici decât cele obținute în realitate.

În mod concret, suma nedeclarată de suspectul Pomohaci Cristian-Dorin este de 684.487 lei (echivalentul a 152.883 euro), aferentă cedării folosinței a 11 bunuri imobile deținute. Aceasta a avut drept consecință prejudicierea bugetului general consolidat al statului cu suma totală de 136.572 lei, din care 114.687 lei reprezintă impozit pe venit, iar 21.885 lei contribuția la asigurările sociale”, se psune în comunicatul Ministerului Public.





Procurorii au dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi sumelor de bani aflate într-un cont bancar al suspectului, în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, cât și pentru acoperirea cheltuielilor judiciare.

Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia a hotarat, pe 28 iulie, ca preotul Cristian Pomohaci, cercetat de Parchetul General pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un minor de 17 ani, sa fie dat afara din preotie, oferindu-i posibilitatea de a ataca decizia la mitropolitul Ardealului.Parchetul General a preluat, pe 19 iulie, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures dosarul in care preotul Cristian Pomohaci, din parohia Mosuni, judetul Mures, este cercetat pentru racolare de minori in scopuri sexuale.Preotul a fost inregistrat in timp ce ii cerea favoruri sexuale unui minor, iar inregistrarea a aparut in presa.