VIDEO INTERVIU ​Alex Filip, pilot de raliu: Cum să deszăpezești o mașină în două minute/ Lucruri care nu se învață, de obicei, la școala de soferi

Pilotul de raliu Alexandru Filip vine în ajutorul șoferilor cu câteva sfaturi utile pe timp de iarnă. ”Când deszăpeziți mașina, nu trebuie să lăsați motorul ponit prea mult timp. Dacă aveți tot ce vă trebuie, curățarea mașinii de zăpadă și gheață ar trebui să dureze maxim două minute”. Specialist în conducere defensivă, pilotul Alex Filip a explicat cum ar putea fi evitat un derapaj și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care șoferii le fac pe timpul iernii.”Principiul defensive driving-ului este să nu ajungi să derapezi. Dacă, totuși, se întâmplă, trebuie să contrabrachezi, adică să virezi exact în sensul în care mașina derapează. Imaginați-vă că ținem în mână un fir cu plumb: dacă îi dau drumul pendulului, el se va balansa. În momentul în care mă duc către pendul, pendularea se va opri. Dacă mă voi duce în sens opus, pendularea se va amplfica. Așa se întâmplă și cu mașina: dacă mașina glisează către partea stângă, vom vira și noi către partea stângă, pentru a diminua derapajul. Dacă virăm spre dreapta, vom amplifica derapajul. Ca să căpătați exercițiu, testați mașina pe un camp ori într-un alt loc liber (dar nu în Piața Constituției ori în alte zone din oraș) . Recomand să se facă o astfel de ”pre-experiență” a unui derapaj, pentru că sunt cazuri când lucruri pot scăpa de sub control în trafic, chiar și la viteze mici.”Întotdeauna, o mașină se deszăpezește de sus în jos. Începem cu plafonul, continuăm cu capota, parbrizul, luneta și, apoi, geamurile laterale. Nu durează mai mult de două minute. Durează mai mult dacă nu avem mănuși, dacă bate vântul puternic, nu avem glugă sau nu suntem pregătiți. Trebuie să avem o mătură, o perie, un spray de dezghețat . Atenție! Nu trebuie să folosim permisul de conducere sau cardul bancar petru a curăța geamul. Spray-ul pentru dezghețat este mult mai eficient!” - explică pilotul Alex Filip.Una dintre cele mai frecvente greșeli este să nu curățăm de zăpadă plafonul mașinii. Mașinile tip ”căciulă” sunt foarte periculoase, în special pentru ceilalți din trafic pentru că, oricând, zăpada de pe plafonul unei mașini ar putea ajunge pe parbrizul mașinilor din spate. ”Pentru șoferul din spate, este ca și cum ar fi o miniavalanșă, iar ștergătoarele nu vor face față”.”Nu recomand să țineți motorul pornit mai mult de două minute înainte de plecare. Trebuie să fim conștienți de poluare și, în plus, după aproximativ două minute, mașina și-a făcut toate ciclurile, cutia de viteze s-a lubrifiat suficient de bine, motorul la fel, deci nu pot apărea probleme. Într-adevăr, sunt mulți care cred că vor prelungi viața motorului dar lucrul acesta este departe de a fi adevărat” - spune pilotul Alex Filip..”Nu trebuie să avem niște anvelope reșapate, cu nume îndoielnic sau cumpărate de la supermarket, cu doi lei, pentru că ele nu își vor face treaba. Acestea vor fi bune doar în fața Poliției, dar în momentul în care vom vrea să evităm un accident, un pieton ori vreun obstacol, acele anvelope nu își vor face treaba. Tocmai de aceea, încurajez folosirea unor anvelope de calitate, de la un brand consacrat – în felul acesta avem garanția că în spatele acelor anvelope se află mii și mii de ore de cercetare”.Când mergeți cu mașina pe un drum cu zăpadă, evitați să mergeți pe urmele lăsate de ceilalți, sunt așa-numitele ”black ice”. Astfel de urme pot reprezenta o iluzie: ar putea fi, într-adevăr, asfalt uscat dar, în egală măsură, ar putea fi gheață pe care să nu o sesizăm, iar în momentul în care vrem să frânăm sau să virăm, e posibil ca mașina să nu acționeze așa cum ne dorim.Când este frig, trebuie ales un lichid de parbriz special pentru iarnă. ”Mulți recurc la diverse combinații: spirt cu apă, care nu dă roade. Trebuie să fim atenți și la combustibil, când trebuie să plecăm la drum este indicat să avem rezervorul plin sau aproape plin. Eu am fost nevoit să stau și 16 ore în zăpada cu mașina, faptul că aveam combustibil m-a salvat”De cele mai multe ori, la școala de șoferi cursanților li se spune să aibă o poziție comodă la volan, însă ”o poziție comodă ar trebui să o ai acasă, în fața televizorului, nu la volan” - a spus Alex Filip . ”Trebuie să fii permanent atent, scaunul să fie coborât, iar piciorul și mâna ar trebui să facă un unghi de 90 de grade pe volan, respectiv, pe scaun”. Pilotul a explicat, în video, care este poziția corectă în mașină și cum ar trebui ținute mâinile pe volan.