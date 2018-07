Raed Arafat, critic cu sinistrații care „aşteaptă ca totul să fie servit pe tavă şi ei să nu facă nimic”. „Am văzut bătrâni care îşi curăţau casele alături de pompieri şi tineri care stăteau şi se uitau”

„La Vâlcea am văzut bătrâni care îşi curăţau casele alături de pompieri şi am văzut şi tineri care stăteau şi se uitau. Chiar unuia dintre ei i-am zis că, totuşi, ar fi bine să ajute pompierii. Dacă pompierii lucrează la ei în casă ar trebui să lucreze şi ei. Au trecut la treabă. Nu ştiu cât timp au lucrat alături de pompieri, dar lucrurile diferă de la un loc la altul şi de la om la om. Am văzut oameni la 70-80 de ani lucrând alături de pompieri. Diferenţa e de educaţie şi de experienţă. Cei care sunt bătrâni sunt obişnuiţi să-şi facă treaba singuri. Nu se aşteptau să vină pompierii să-i ajute. Alţii mai tineri aşteaptă ca totul să fie servit pe tavă şi ei să nu facă nimic. E o atitudine greşită”, a declarat Raed Arafat, la Digi24 77 de persoane din orașul Băbeni, județul Vâlcea, mai sunt evacuate preventiv, la rude, anunță Ministerul Afacerilor Interne, care precizează că, în momentul de față, nu sunt persoane blocate, izolate sau care să necesite intervenția de urgență a salvatorilor."Potrivit raportării distribuitorilor de energie nu se înregistrează întreruperi în alimentarea cu energie electrică. În prezent mai sunt evacuate preventiv, la rude, 77 de persoane din orașul Băbeni – cartierul Băbeni, județul Vâlcea.În ultimele 24 de ore, efectivele MAI au acționat cu toate mijloacele tehnice avute la dispoziție pentru evacuarea apei din case, subsoluri, curți, precum și pentru decolmatarea fântânilor inundate", transmite Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul unui comunicat de presă remis Mediafax. Pompierii, jandarmii și polițiștii vor rămâne în teren.