Vlad Cosma, condamnat in prima instanta la cinci ani de inchisoare, s-a prezentat la Parchetul General, unde a depus "noi probe": Dorinta nu a fost sa generam un scandal. Sunt si alte lucruri pe care nu le-am prezentat public

Fostul deputat PSD Vlad Cosma, prezent miercuri la Parchetul instantei supreme, unde sustine ca a depus noi probe in sprijinul marturiilor pe care le face in fata procurorilor cu privire la modul in care se derulau anchetele la DNA Ploiesti, a afirmat ca el si cei implicati in dezvaluirile pe care le-a facut in ultima perioada nu au dorit sa genereze un scandal, el spunand ca mai sunt si "alte lucruri" pe care nu le-a prezentat public, relateaza News.ro.





"In sensul afirmatilor pe care le fac si a plangerii depuse de fiecare data cand sunt citat aduc probe audio, vdeo si inscrisuri. Si astazi am depus noi inscrisuri pentru a sustine partea de declaratie pe care am consemnat-o astazi. Fiind o declaratie foarte lunga, care cred ca va dura pe parcursul mai multor zile, in functie de ce discutam in ziua respectiva aduc si probele pentru ceea ce se consemneaza" a spus Vlad Cosma.





Fostul deputat PSD condamnat in prima instanta la cinci ani de inchisoare pentru coruptie a precizat ca el si ce "implicati" in dezvaluirile pe care le-a facut publice in ultimele saptamani cu privire la presupusele metode de ancheta folosite de procurorii din DNA Ploiesti nu au vrut sa genereze un scandal.





"Dorinta mea si a celor implicati si a oamenilor care au trecut prin aceste suferinte nu a fost sa generam un scandal. Dorinta a fost sa atragem atentia asupra unor nereguli care se intampla de patru ani in judetul Prahova, nereguli pe care atat eu cat si ceilalti le-am semnalat inca din anul 2014. Vazand ca au trecut patru ani si nimic nu s-a intamplat,vazand ca in cotninuare domnul Negulescu este procuror, vazand ca toate acest dosare merg inaine in insanta si ca exista psibilitatea ca oameni nevinovati sa fie condamnati in baza unor probe false instrumentate cu rea credinta de catre acesti patru procurori, am considerat ca este cazul sa se prezinte in public anumite lucruri, nu toate, pentru ca sunt si altele, pe care nu le-am prezentat" a mai spus Vlad Cosma.





Intrebat cine este denuntatorul Serghei Petrus, despre care el sussine ca nu exista in realitate al carui denunt ar sta la baza unuia dintre dosarele instrumentate la DNA Ploiesti, Vlad Cosma a spus ca nu a aflat cine este acesta si ca se teme ca in baza denunturilor unoe anonimi ar putea fi declantate noi ancgete care sa vizeze demnitari. Cosma a negat ca serghei Petrus ar fi fost unul dintre numele folosite de el in dosarele in care a avut identitate protejata.





Magistratii instantei supreme au amanat, luni, pentru 22 martie, pronuntarea deciziei definitive in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati de procurorii DNA ca ar fi primit de la administratorii unor firme care au contracte cu CJ Prahova aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrari in care beneficiar este Consiliul Judetean.