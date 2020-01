Monica Anisie își cere scuze după vizita din Ialomița: ”Este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezența presei și expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău”

După ce mai mulți profesori, experți în educație și lideri de opinie au crititcat-o pe Monica Anisie pentru modul în care a gestionat vizita inopinată pe care a făcut-o marți la școlile din mediul rural din Ialomița, ministrul Educației scrie în postarea de pe Facebook că îi pare rău că nu a fost mai atentă pentru că a expus copiii.Marți, însoțită de presă și intrând în clasă peste învățători pentru ai întreba cum fac cu elevii atunci când aceștia vor să meargă la toaleta din curtea școlii, Monica Anisie a vizitat școlile din localitățile Axintele și Sălcioara din județul Ialomița, după cum HotNews.ro a relatat. Între timp, mai mulți învățători au creat un grup de susținere pentru învățătoarea Mihaela Costache de la Școala din Frumușica, comuna Axintele, județul Ialomița.În postarea de pe Facebook, Anisie a pus o fotografie cu un citat al profesorului Solomon Marcus despre greșeală:”Eu sper că oricare profesor sau director responsabil din România, dacă ar trece pe culoarul unei școli și ar auzi ceea ce am auzit eu, ar încerca să intervină. Nu am fost în acea școală pentru doamna învățătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aș fi vrut să fiu mai calmă în acea interacțiune și este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezența presei și expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău. Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivație să lucreze acolo unde este mai greu, merită și trebuie să fie respectați și încurajați. La fel cum cred că există o nevoie uriașă de înțelegere și echilibru. Inclusiv pentru un profesor care greșește. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere!”