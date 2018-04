Ministrul Educației: Repartizarea locurilor bugetate ”este preliminara și va fi corectată într-o mică măsură la licență, mai mare la master și relativ considerabilă la doctorat, dar după ce vom vedea admiterea din acest an

Ministrul Educației, Valentin Popa, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă că repartizarea locurilor bugetate ”este preliminară și că va fi corectată intr-o mică măsură la licență, mai mare la master și relativ considerabilă la doctorat, dar după ce vom vedea admiterea din acest an”, pentru că ”nu știm câți absolvenți de liceu vor lua bacul, câți vor ramâne în țară”. Potrivit acestuia, există premiza de a suplimenta numărul de locuri la doctorat cu aproximativ 10 la sută, în toamna, după admitere, ”pentru că uzual, universitățile solicită transformări”. De asemenea, acesta a semnalat că există o ”activitate managerială deficitară în anumite universități”, respectiv ”o discrepanță majoră între numărul de studenți înmatriculați și numărul de locuri bugetate alocate în ultimii trei ani”, dând ca exemplu Universitatea București.

Valentin Popa a ținut o conferință de presă, după ce s-a întâlnit cu reprezentanţi ai studenţilor universităţilor din Consorţiul Universitaria care au declanşat proteste în urma deciziei ministerului de a reduce locurile bugetate.

Potrivit acestuia, 5.000 de locuri vor fi alocate pentru susținerea domeniilor prioritare, 1.000 pentru susținerea programelor care pregătesc cadrele didactice și 2.000 pentru toate programele de studiu alocate special absolvenților de liceu din mediul rural, însă ”ne asteptăm sa fie universitati care nu își ocupă locurile și de aceea în toamnă vom ajunge să avem o repartizare definitivă”.

Acesta a subliniat că bugetarea locurilor în universitati s-a bazat pe strategiile asumate de toți miniștrii de până la el și în principiu ”am ținut cont de caracterul istoric, de locurile atribuite anul trecut. Formulele de calcul vor fi prezentate printr-un comunicat in extenso”.

”Sigur că alocarea celor cinci mii de locuri, așa cum știm, s-a bazat pe strategiile invocate și pe strategia pentru învățământul terțiar 2015 -2020, în special locuri dedicate industria auto, IT, sanatatea, biotehnologiilor și celorlalte domenii prioritare. Aceste strategii au fost asumate de toți miniștrii, nimeni nu le-a schimbat. Înseamnă că le-au acceptat și este cazul să fie aplicate”, a spus Valentin Popa, răspunzând nemulțumirilor universităților și studenților.

”În principiu, cea mai mare parte a locurilor bugetate la licență, 86 la suta, au fost distribuite strict dupa modul de repartizare de anul trecut, dupa care 5.000 de locuri după proporția de studenți în domenii de studiu care susțin domeniile prioritare ale României pentru fiecare universitate în parte. La repartizare am avut o rezervă de 1,5 la suta din locuri. Am alocat un procent de 1, 5 la suta din locuri pentru corecțiile asupra cifrelor rezultate, corecțiile au avut în vedere analiza eficienței utilizării locurilor bugetate repartizate în ultimii ani și respectiv normalizarea variațiilor excesive in alocarea bugetate începând din 2010”, a explicat Popa.

Popa a spus că ”practic la doctorat am un număr mult mai mic de locuri, cu premiza de a suplimenta cu aproximativ 10 la sută, în toamna, după admitere, pentru că uzual, universitățile solicită transformări. Trebuie să vedem în ce masura utilizăm rezerva pentru a susține cazurile deosebite”.

Acesta a explicat că a ales domeniile prioritare având în vedere ”principiul preponderent și direct al programelor de studii în susținerea programelor prioritare, am analizat pentru fiecare domeniu cât este de preponderent în formarea specialiștilor pentru piața muncii”.

Discrepanțe majore între numărul de studenți și locurile bugetate

Popa s-a întrebat de ce Universitatea București nu a făcut niciun protest anul trecut, având în vedere că atunci a suferit o pierde de 100 de locuri la licență și 210 la masterat.

”Anul trecut această Universitate a suferit o pierdere de 100 locuri la licență și 210 la masterat, pierderi semnificative, dar anul trecut nu am văzut demonstrații și protest. Anul aceasta au fost doar 60 de locuri la licență și 335 la master, sigur, mai multe, dar acum cel puțin a fost prezentată o fundamentare”, a observat Popa.

Acesta a spus că există o discrepanta majoră între numărul de studenți înmatriculați și numărul de locuri bugetate alocate în ultimii trei ani la Universitatea București, atât la licență, cât și la master.

”Discrepanță mare, peste de 900 de locuri bugetate nu sunt utilizate de universitate. desi universitatea are destui studenți cu taxa care le-ar putea ocupa. Practic au fost disponibilizate 900 de locuri în urma abandonului și exmatriculării. Lipsa unor proceduri interne în favoarea studentului fac ca în universitatea.... face ca în Universitatea București să avem situația în care peste 900 de studenți cu taxă nu ocupă un loc bugetat disponibil. Are peste 900 de locuri pe care nu el foloseste”, a spus Popa, subliniind că există un deficit important de realocare a locurilor bugetate disponibilizate între universități și chiar în interiorul unei universități.

Potrivit lui Popa, situația ar fi prezentă și la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj și la Alexandru Ioan Cuza din Iași, pentru că nu a fost o metodologie de realocare a locurilor bugetate între universități.

Ministrul Educației a spus că va discuta cu Direcția Juridică din Minister pentru a găsi o soluție de redistribuie a locurilor neutilizate in sistem.