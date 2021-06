5000 de cărămizi pentru viitorul Teatru Grivița își vor aștepta cumpărătorii la Parlament

“Cele mai importante lucruri în viață sunt cele pe care le faci, nu cele pe care le ai.” spune Chris Simion – Mercurian, inițiatoarea proiectului Grivita 53 care în perioada 7-9 iunie, împreună cu colegii săi, tineri actori independenți, va vinde cărămizi în Parlamentul României pentru construcția teatrului din Grivița 53. Binecunoscuta regizoare a demarat la începutul anului campania “Vindem cărămizi. Construim un teatru.”, 2021 fiind anul în care și-a propus să strângă banii necesari demarării șantierului primului teatru construit împreună de la zero după 75 de ani. Ultimul demers în acest sens a fost realizat în 1946 de inginerul constructor Liviu Ciulei, pentru fiul său regizorul Liviu Ciulei.În acest moment mai sunt disponibile 30.000 de cărămizi – ctitor pe care se inscripționează numele cumpărătorului și ulterior, când teatrul va fi gata, numele va fi trecut pe zidul din foaierul teatrului. Pretul unei cărămizi G53 este de 53 Euro (256 lei).Echipa Grivița 53 va aduce în parlament 5000 de cărămizi, în speranța că fiecare deputat va participa la eveniment și va achiziționa cel puțin o cărămidă (dacă nu și mai multe pentru copii, familie, prieteni) și fiecare angajat al insituției va alege deopotrivă să se alăture comunității de ctitori.“… În 2016 am vândut casa bunicii mele și cu banii câștigați am cumpărat terenul din Calea Griviței 53, locul pe care urmează să construim teatrul. În 2017 am demarat campania de strângere de fonduri și am participat la cea mai importantă competitiție de arhitectură sustenabilă din Europa, la Marsilia. A fost prima dată când România a urcat pe podium în acest concurs. Au fost 5085 proiecte participante și doar 7 câștigători iar Grivița 53 s-a aflat printre ei obținând “Acknowledgement Prize”.În 2018 am aflat că am cancer, am pus proiectul pe hold, am schimbat prioritățile și m-am concentrat pe vindecare. În 2019 am revenit și am continuat demersul. În 2020 a urmat al doilea an de pauză din cauza pandemiei. În 2021 mi-am propus să strângem suma necesară începerii șantierului. Până în prezent am strâns 380.000 Euro, plus 75.000 Euro care urmează să intre în contul proiectului din partea a două multinaționale. Am 23 de ani de când fac teatru independent și mai bine decât mine nu știu cine poate vorbi despre necesitatea acestei inițiative. Unii construiesc ziduri care ne separă. Noi construim ziduri care ne unesc!” - Chris Simion – Mercurian.Acest demers este deja susținut de numeroase personalități artsitice și sportive printre care îi amintim pe violonistul Alexandru Tomescu, olimpicii Mihai Covaliu, Ivan Patzaichin, Valeria Răcilă van Groningen, alpinistul Alex Găvan, medicul Cristina Berteanu, criticul Marina Constantinescu, scriitorii Pascal Bruckner, Eric Emmanuel Schmitt, Mihai Șora, Nora Iuga, Matei Vișniec, scenografele Maria Miu și Iuliana Vîlsan, regizorii de film Corneliu Porumboiu și Cristian Mungiu, producătoarea Ada Solomon, precum și actorii ctitori Oana Pellea, Maia Morgenstern, Marius Manole, Marian Râlea, Rodica Mandache, Medeea Marinescu, Ilona Brezoianu, Ada Milea și alții.Mai multe detalii despre proiect puteti gasi pe www.grivita53.ro