Nou, la Humanitas. Iscoditorii, o carte despre prieteni si crize

Anne Gisleson și-a pierdut surorile gemene, și-a văzut casa distrusă de uragan și a fost martoră la sfârșitul tatălui ei, răpus de cancer. Alături de Brad, soțul ei, descoperă că și prietenii lor trec prin aceleași crize și încearcă să facă față acelorași traume: moartea celor dragi, căsnicii cu probleme, conflicte cu copiii, cariere nesigure.

Împreună alcătuiesc un „club de lectură dedicat crizelor existențiale“: prietenii citesc, iar în ultima joi din fiecare lună se întâlnesc la un pahar de vin și stau de vorbă despre cărțile vindecătoare. Vocile se întrepătrund, de la Ecleziast, Iov sau Iona până la Epicur, de la Shakespeare, Tolstoi sau Kafka până la Joyce, Cheever și poezia postmodernă. Lecturile și conversațiile cu prietenii pe marginea lor o ajută pe Anne să împărtășească, în anul de după moartea tatălui, povestea nespusă a familiei sale. Totul într-un New Orleans devastat de uragan, halucinant și fermecător, care-și caută și el forța de a merge mai departe. Sunt pagini impregnate de suferință, dar și de înțelepciune și, pe alocuri, autoironie, cu deplină sinceritate. Iar această călătorie interioară devine un amestec rar și paradoxal de delicatețe și brutalitate existențială, în care poți răzbate datorită cărților și prieteniei.

Anne Gisleson

Iscoditorii

Un an de cugetări, băutură, tristețe și lecturi

San Francisco Chronicle Best Book of the Year 2018„

Anne Gisleson are un stil cu adevărat extraordinar și ne face părtași la frumusețea bizară a lumii ei.“

—ELLE

„O poveste seducătoare, în care meditația filozofică se împletește cu revelațiile foarte personale.“

—Kirkus Review

„O carte foarte valoroasă, emoționantă și antrenantă.“

—The New York Times Book Review

„Anne Gisleson nu se ferește să abordeze cele mai dificile întrebări ale vieții, îmbinând perfect explorarea unor concepte și scrierea memorialistică. O carte captivantă și ingenioasă.“

—BooklistANNE GISLESON este scriitoare, cofondatoare a centrului Antenna de promovare a literaturii şi artelor vizuale din New Orleans, director al Programului de Creative Writing din cadrul Centrului pentru Arte Creative din acelaşi oraş. Eseurile sale au apărut în publicaţii precum Los Angeles Times, The Atlantic, The Oxford American, The Believer şi în câteva antologii, printre care The Best American Non\u001ERequired Reading, Best Music Writing, Life in the Wake. Este coautoare, alături de fotografa Michel Varisco, a albumului Shifting: How to Rebuild a City: Field Guide from a Work in Progress, care ilustrează deopotrivă frumuseţea şi starea de degradare a deltei fluviului Mississippi de după uraganul Katrina. Anne Gisleson locuieşte în New Orleans împreună cu soţul ei şi cu cei doi fii.