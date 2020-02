Premiera cu Turando pe scena Operei Nationale Bucuresti

Decorul, costumele şi luminile sunt semnate tot de Mario de Carlo, iar coregrafia îi aparţine Corinei Dumitrescu. Maestru de cor - Daniel Jinga, maestru cor de copii - Smaranda Morgovan, asistent de regie - Alexandru Nagy. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare.In rolul printesei Turandot sunt distribuite doua soprane Maria Guleghina si Dragana Radakovic, in calitate de interpret invitat, iar in rolul lui Timur este Dragoljub Bajic tot in calitate de invitat."Turandot" este o opera in trei acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami si Renato Simoni, dupa o piesa de Friedrich Schiller, bazata pe un basm persan inclus in colectia lui Carlo Gozzi "1001 de zile" (secolul al XVIII-lea). Partitura, pe care Puccini a lasat-o neterminata, a fost finalizata de Franco Alfano.Premiera mondiala a avut loc in data de 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano.Opera lui Puccini a devenit de-a lungul timpului cunoscuta in intreaga lume pentru "Nessun dorma", aria celebra din actul final interpretata de cele mai grele nume de tenori din toate timpurile.Dirijor: Tiberiu SoareTurandotMaria Guleghina – invitatăAltoumValentin RacoveanuTimurDragoljub Bajic – invitatCalafDaniel MagdalLiùIrina IordăchescuPingDan IndricăuPangLiviu IndricăuPongAndrei LazărMandarinulIon DimieruDue ancelleAna Maria HanguOana Ștefania IonescuPrințul PersieiNarcis BrebeanuCu participarea Orchestrei, Corului, Ansamblului de Balet și a Corului de Copii al Operei Naționale București.Biletele se găsesc pe tickets.operanb.ro şi la casa de bilete a Operei Naţionale Bucureşti (program luni - duminică între orele 10.00 - 13.00 şi 14.00 - 19.00).