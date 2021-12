Omicron a ”furat” probabil cel puțin o mutație de la un virus de răceală. Cum s-a produs recombinarea virală

Cum s-a produs recombinarea virală

"Probabil că am ratat multe generații de recombinări"







Această secvență genetică nu apare în nicio versiune anterioară a coronavirusului, numit SARS-CoV-2, dar este omniprezentă în multe alte virusuri, inclusiv în cele care provoacă răceala comună, precum și în genomul uman, au precizat cercetătorii.Prin inserarea acestui fragment special în sine, Omicron s-ar putea să se facă să pară "mai uman", ceea ce l-ar ajuta să se sustragă atacului sistemului imunitar uman, a declarat Venky Soundarararajan de la firma de analiză a datelor nference din Cambridge, Massachusetts, care a condus studiul, postat joi pe site-ul OSF Preprints Acest lucru ar putea însemna că virusul se transmite mai ușor, în timp ce provoacă doar boli ușoare sau asimptomatice.Totuși, trebuie precizat că oamenii de știință nu știu încă sigur dacă Omicron este mai infecțios decât alte variante, dacă provoacă boli mai grave sau dacă va depăși Delta ca variantă dominantă. Este posibil să dureze câteva săptămâni pentru a obține răspunsuri la aceste întrebări.Celulele din plămâni și din sistemul gastro-intestinal pot găzdui simultan coronavirusul SARS-CoV-2 și coronavirusul de răceală obișnuită, potrivit unor studii anterioare.O astfel de co-infecție pregătește terenul pentru recombinarea virală, un proces în care două virusuri diferite din aceeași celulă gazdă interacționează în timp ce își produc copii, generând noi virusuri care au o parte din materialul genetic de la ambii "părinți".Această nouă mutație ar fi putut să apară pentru prima dată la o persoană infectată cu ambii agenți patogeni, atunci când o versiune a SARS-CoV-2 a preluat secvența genetică de la celălalt virus, au declarat Soundararajan și colegii săi în studiul care nu a fost încă verificat critic de alți cercetători.Aceeași secvență genetică apare de mai multe ori într-unul dintre coronavirusurile care provoacă răceli la oameni - cunoscut sub numele de HCoV-229E - și în virusul imunodeficienței umane (HIV) care provoacă SIDA, a spus Soundararajan.Africa de Sud, unde Omicron a fost identificat pentru prima dată, are cea mai mare rată de infectare cu HIV din lume, virus care slăbește sistemul imunitar și crește vulnerabilitatea unei persoane la infecțiile cu virusurile răcelii obișnuite și alți agenți patogeni.În acea parte a lumii, există multe persoane la care ar fi putut avea loc recombinarea care a adăugat acest set de gene omniprezente la Omicron, a spus Soundararajan."Probabil că am ratat multe generații de recombinări" care au avut loc de-a lungul timpului și care au dus la apariția Omicron, a adăugat Soundararajan.Pentru a confirma originile mutațiilor Omicron și efectele acestora asupra funcției și transmisibilității sunt necesare cercetări suplimentare.De asemenea, există ipoteze concurente conform cărora cea mai recentă variantă de Sars-Cov-2 ar fi putut petrece ceva timp evoluând în corpul unui animal.Între timp, a spus Soundararajan, noile descoperiri subliniază cât de important este ca oamenii să primească vaccinurile COVID-19 disponibile în prezent."Trebuie să vă vaccinați pentru a reduce șansele ca alte persoane, care sunt imunocompromise, să întâlnească virusul SARS-CoV-2", a spus Soundararajan.Sursa foto articol: Indonesiainsyaf