Efectul variantei Omicron? Val „fără precedent” de spitalizări cu COVID-19 a copiilor mai mici de 5 ani în Africa de Sud

Creștere bruscă a spitalizării copiilor

„Prăpastie de imunitate” legată de vaccinare



Variantă mai infecțioasă dar mai puțin severă?

Această evoluție îngrijorătoare ridică posibilitatea apariției unui nou ciclu al evoluției pandemiei de COVID-19 la nivel global, dat fiind faptul că varianta Omicron a fost depistată deja în peste 20 de țări, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.Cercetătorii din Africa de Sud afirmă de asemenea că această nouă variantă se răspândește mult mai rapid decât orice val pandemic anterior.Waasila Jassat, una dintre consilierele guvernului sud-african pe probleme de sănătate publică, a declarat în cadrul unei conferințe de presă virtuale susținute vineri că zona cea mai afectată este provincia Gauteng în care se află orașul Johannesburg.„Este clar că în Gauteng, creșterea numărului de cazuri înregistrate săptămânal și a spitalizărilor este mai mare decât orice am văzut înainte. Am asistat la o creștere subită a spitalizărilor pentru toate categoriile de vârstă însă în special în rândul celor cu vârsta de sub 5 ani”, a relatat aceasta.„Incidența în rândul [copiilor] de sub 5 ani este acum a doua cea mai ridicată, în spatele doar a celei a persoanelor de peste 60 de ani”, a subliniat Jassat.„Am văzut mereu că epidemia de COVID nu i-a afectat puternic pe copii în trecut, nu am avut multe spitalizări. În timpul valului 3 am asistat la mai multe internări a copiilor tineri cu vârsta de sub 5 ani și a adolescenților între 15 și 19 ani iar acum, la începutul acestui al patrulea val, vedem o creștere bruscă pentru toate categoriile de vârstă, dar mai ales pentru copiii sub 5 ani”, a explicat ea.Aceasta a dat drept exemplu orașul Tshwane Metro din nord-estul țării unde peste 100 de copii cu vârsta de sub 5 ani au fost internați în spital cu COVID-19 în primele două săptămâni ale celui de-al patrulea val (14-27 noiembrie).Spre comparație, mai puțin de 20 de copii au fost spitalizați cu COVID-19 în timpul valului 3 al pandemiei care a afectat Africa de Sud în luna mai a acestui an.FOTO: Image Point FR-NIH-NIAID / BSIP / Profimedia ImagesJassat a declarat că suspectează că există o „prăpastie de imunitate” cauzată de faptul că copiii mici nu sunt vaccinați împotriva coronavirusului și că aceștia sunt cei care se îmbolnăvesc și necesită spitalizare „pe măsură ce adulții se vaccinează”.Ea a relatat că medicii pediatri de la un spital din Tshwane i-au spus că toți tinerii cu vârsta între 12 și 18 ani care au fost internați cu COVID-19 nu erau vaccinați împotriva coronavirusului, deși sunt eligibili pentru inocularea anti-Covid în Africa de Sud.„Iar în rândul copiilor mai mici, cu vârsta de sub 12 ani, care nu sunt eligibili pentr vaccinare, niciunul din părinții lor nu erau vaccinați, cu excepția a 3 cazuri”.Puțin peste 42% din toți adulții din Africa de Sud au fost imunizați anti-Covid cu cel puțin o doză a unui vaccin.O altă specialistă, medicul epidemiolog Michelle Groome, a tras un semnal de alarmă în timpul conferinței de presă cu privire la creșterea vertiginoasă a numărului de cazuri„Dacă vă uitați la panta acestei creșteri puteți vedea că suntem într-o creștere fără precedent a numărului de noi cazuri într-o perioadă foarte scurtă de timp”, a declarat aceasta.„Această variantă este într-adevăr foarte infecțioasă, inclusiv în rândul persoanelor care au fost deja vaccinate”, a subliniat și ministrul sud-african al sănătății, Joe Phaahla.Comentariul lui Phaahla vine după ce cercetătorii sud-africani au publicat joi un studiu preliminar care afirmă că varianta Omicron crește de 3 ori riscul de reinfectare , comparativ cu variantele Beta și Delta. Rezultatele studiului nu au fost încă evaluate inter pares (peer reviewed).Phaahla a declarat de asemenea că crede că noua variantă este mai infecțioasă dar că nu provoacă forme atât de severe ale COVID-19 precum cele depistate anterior.El a mai spus că deși și persoane vaccinate anti-Covid se infectează cu Omicron, un număr disproporționat de mare al celor care ajung în spital nu sunt vaccinați.Ministrul sud-african al sănătății a anunțat de asemenea că rata pozitivării a testelor pentru COVID-19 a crescut la 22% după ce în urmă cu doar două săptămâni era mai mică de 2%.