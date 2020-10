Comisar european, infectat cu coronavirus. Mariya Gabriel, testată pozitiv

Comisarul european pentru inovaţie, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, bulgăroaica Mariya Gabriel, a anunţat sâmbătă că a fost testată pozitiv pentru COVID-19, după ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa.

After a first negative #COVID19 test on Monday, my second one is positive. I have been in self-isolation since Monday and continue staying at home, following the established regulations. Keep yourself healthy and stay safe!