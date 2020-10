Arafat, despre activitatea restaurantelor: Este posibil să se intre cu praguri, cum este la școli

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat, vineri seara, că este posibil ca activitatea restaurantelor să fie organizată în funcție de anumite praguri, după sistemul aplicat în acest moment școlilor, relatează Mediafax.

Șeful DSU, Raed Arafat, a admis vineri seara că este posibil ca autoritățile să introducă praguri, în funcție de care să fie reglementată funcționarea restaurantelor.

„Se discută de praguri și e posibil să se intre cu praguri, cum este la școli, de exemplu”, a spus Arafat, la Digi24.

În acest moment, sub pragul de 1,5 la mia de locuitori se permite funcționarea școlilor în sistem „față în față”. Raed Arafat susține că unele țări au stabilit praguri mai mici.

„Faptul că suntem la 1,5 nu înseamnă că ce e sub 1,5 e perfect. Acesta e un prag, care a fost stabilit. Peste el am început să luăm măsuri. Sunt țări care iau măsuri sub acest prag. faptul că unii încă sunt la unu la mie nu trebuie să stea cu picioarele în apă rece să spună totul e perfect, și ei trebuie să vadă cum pot să oprească, să nu crească mai departe. Chiar dacă se stabilesc praguri, dacă se trece peste ele tot vor trebui luate măsuri”, a mai spus șeful DSU.