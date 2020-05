VIDEO ​Martin Scorsese dezvăluie că a fost încercat de anxietate în perioada de carantină

An extra treat on Lockdown Culture on Thursday 7.00 pm BBC2 is special short from Martin Scorsese, at home, on lockdown (through the lens of classic film). You saw it here first (with host of other great stuff too, from Don McCullin to @d_spiegel & @DeborahFW & MORE) @BBCArtsPR pic.twitter.com/W68yMFldvu — mary beard (@wmarybeard) May 27, 2020

Regizorul american a filmat în reşedinţa lui un scurtmetraj despre experienţele sale în timpul perioadei de izolare, care va fi difuzat în premieră în ediţia de joi a emisiunii "Lockdown Culture" de pe BBC Two.Martin Scorsese, nominalizat la Oscar pentru pelicula ''The Irishman'' la începutul acestui an, a spus că ''nu s-a gândit că perioada de izolare la domiciliu va fi atât de intensă''. ''Am lucrat atât de mult la atât de multe proiecte, iar lucrurile o tot luau razna din nou şi din nou, iar la un moment dat s-a atins un apogeu şi lucrurile s-au oprit'', a spus cineastul american, în vârstă de 77 de ani.''La început, o zi sau două, a fost un fel de eliberare. Nu trebuia să mai merg nicăieri şi nici să mai fac ceva. Adică trebuia să le fac pe toate, dar nu în acel moment'', a dezvăluit regizorul newyorkez. ''A fost un fel de eliberare. După care s-a instalat anxietatea'', a mai spus cineastul.Scriitoarea Mary Beard, prezentatoarea emisiunii "Lockdown Culture", a publicat o înregistrare pe Twitter care include un fragment în care apare şi Martin Scorsese. Scurtmetrajul cineastului american, cu o durată de cinci minute, va fi difuzat joi seară în cadrul emisiunii de pe BBC Two, de la ora locală 19:00.''În cele din urmă, mi-am dat seama că eram...că eşti cu tine însuţi şi că timpul are o trecere diferită'', a mai spus cineastul.''Când simţi astfel trecerea timpului, adică, înainte mi se părea că stai acolo fără să faci nimic. Dar nu, exişti... iar asta e ceva'', a adăugat Scorsese. ''Practic, am stat într-o cameră, fără să ştiu când o să se termine, încă nu ştiu când o să se termine, pentru mine cel puţin, iar un sentiment de eliberare s-a instalat, precum şi un adevărat sens al libertăţii'', a continuat acesta. ''Pentru că nu poţi face altceva'', a concluzionat celebrul regizor american.Mary Beard a spus că scurtmetrajul lui Scorsese ''reprezintă un final frumos al seriei de emisiuni'', precizând că cineastul american vede izolarea ''prin lentila'' unor filme clasice precum ''The Wrong Man'', al lui Alfred Hitchcock.Înainte ca industria cinematografică să îşi sisteze activitatea din cauza pandemiei de COVID-19, Martin Scorsese, regizorul unor pelicule precum ''Goodfellas'', ''Taxi Driver'' şi ''Wolf of Wall Street'', lucra la primul său western, intitulat ''Killers of the Flower Moon'', care ar urma să-i readucă din nou pe marele ecran, după mai multe decenii, pe Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro. ''Nu ştiu cât timp mai am la dispoziţie'', a mai spus cineastul.''Nu ştiu când vom putea începe producţia acestui film. Ştiu că dacă soarta va fi de partea noastră vom ajunge cumva la producţie. Cum va fi producţia, nu ştiu sigur. Potrivit publicaţiei de specialitate Deadline, Apple a cumpărat drepturile pentru filmul ''Killers of the Flower Moon''. ''Ceea ce mă încântă pentru viitor este să iau cu mine lecţia pe care am fost forţat să o învăţ în aceste circumstanţe. Este esenţială. Oamenii pe care îi iubeşti. Să poţi avea grijă de ei şi să fii cu ei cât de mult poţi'', a adăugat Martin Scorsese.