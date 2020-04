WSJ: Bolile cardiovasculare sunt periculoase în cazul pacienţilor care au Covid-19

Persoanele care au boli cardiovasculare riscă să dezvolte complicaţii cu risc vital şi un risc mortal mult mai mare în cazul infectării cu noul coronavirus, potrivit datelor furnizate de medici din numeroase ţări, o grijă deosebită fiind necesară şi în cazul simplei hipertensiuni, relatează WSJ, citat de Mediafax. Printre complicaţii se numără stări care generează presiuni suplimentare asupra inimilor, deja suprasolicitate la astfel de pacienţi. Deşi Covid-19 este o boală respiratorie, medicii semnalează din ce în ce mai mult că unii pacienţi dezvoltă complicaţii cardiovasculare precum tulburări ale ritmului cardiac, cheaguri de sânge şi inflamaţii ce generează dureri în piept asemănătoare cu cele ale unui atac de cord, scrie publicaţia The Wall Street Journal (WSJ).Aceste complicaţii pot fi letale. "Categoric am observat cazuri de stop cardiac", afirmă Matthew Tomey, directorul Secţiei de terapie intensivă a Spitalului "Mount Sinai Morningside" din oraşul New York."Este foarte clar că sunt implicaţii cardiovasculare în cazul bolii Covid-19", afirmă Nir Uriel, directorul Secţiei de probleme cardiace şi transplant a Spitalului "Presbyterian" din New York.Aceste complicaţii afectează şi pacienţii care au Covid-19 fără alte boli, dar persoanele cu afecţiuni cardiace au mai multe probleme din cauza faptului că sistemele lor cardiovasculare sunt deja dezechilibrate. "Este o sabie cu două tăişuri", explică Nir Uriel.Bolile cardiovasculare sunt cele mai frecvente şi letale afecţiuni care fac oamenii mai vulnerabili la efectele dezastruoase generate de Covid-19, o boală care la unele persoane abia dacă produce dureri, dar pe alţii îi ţine săptămâni întregi la terapie intensivă. Şi persoanele care au diabet, afecţiuni pulmonare cronice şi cancer sunt expuse riscurilor, conform unor studii.Cardiologii nu sunt surprinşi că boala Covid-19 prezintă riscuri mai mari pentru pacienţii cu boli de inimă. Aşa s-a întâmplat şi în cazul SARS, MERS şi al gripei severe. Totuşi, sunt uimiţi de numărul mare al cazurilor de acest fel. "Nu am mai văzut niciodată un număr atât de mare de pacienţi venind brusc şi în stare critică", afirmă Sahil Parikh, cardiolog de intervenţii la Centrul Medical Irving al Universităţii Columbia din New York.Oamenii de ştiinţă nu înţeleg în totalitate de ce bolile cardiovasculare generează riscuri atât de mari în cazul acestei infecţii. Asociaţia Americană pentru Boli cardiace (AHA) finanţează cercetări în acest sens.Mulţi dintre aceşti pacienţi sunt mai înaintaţi în vârstă, mai înclinaţi spre hipertensiune şi sunt deja mai vulnerabili, întrucât sistemele lor imunitare slăbesc din cauza vârstei. Dar hipertensiunea, bolile coronariene şi alte afecţiuni cardiace prezintă riscuri majore şi pentru persoane mai tinere. Aproximativ 46% dintre americanii adulţi au hipertensiune, conform datelor Colegiului American de Cardiologie şi Asociaţiei Americane pentru Boli Cardiace. Afro-americanii, care au cea mai mare rată a mortalităţii cauzată de boli cardiovasculare dintre toate grupurile rasiale şi etnice din SUA, sunt infectaţi şi mor de coronavirus în ponderi disproporţionat de mari.Dat fiind că se cunosc atât de puţine lucruri, chiar şi persoanele care au hipertensiunea sub control şi nu au alţi factori de risc sunt sfătuite să adopte măsuri suplimentare de precauţie în cazul Covid-19."Instinctul îmi spune că hipertensiunea, ca entitate unică, neasociată cu altă boală cardiovasculară, diabet, obezitate, fumat ori vaping, probabil nu este un factor care să crească riscul atât de mult, dar nu ştim asta. Îndemnăm pe toată lumea să fie foarte prudentă", afirmă Mariell Jessup, directorul Şiinţific şi Medical al Asociaţiei americane penru Boli Cardiace.Cardiologii sunt îngrijoraţi şi de faptul că pacienţii izolaţi în case sau rămaşi de curând fără locuri de muncă nu beneficiază de medicaţie şi îngrijiri adecvate. Aceştia ar putea să înceteze medicaţia pentru tensiune din cauza informaţiilor că unele tipuri - enzimele de conversie angiotensine sau inhibitorii ACE şi blocatorii receptori angiotensini - ar putea amplifica riscurile infectării cu boala Covid-19. Unele asociaţii medicale au transmis că pacienţii ar trebui să menţină medicaţia, deoarece dovezile privind creşterea riscurilor de infectare sunt slabe. De fapt, medicamentele ar putea fi benefice împotriva Covid-19, prin blocarea enzimelor care facilitează inflamarea plămânilor, afirmă Gian Paolo Rossi, şeful Departamentului pentru Medicină Internă de la Universitatea din Padova (Italia). "Medicamentele protejează. Încetarea medicaţiei nu este bună pentru pacienţi", subliniază specialistul.