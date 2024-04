ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 08 Aprilie 2024, 19:05

Consiliul General a dat luni undă verde exproprierilor pentru extinderea parcurilor Tudor Arghezi și Plumbuita, Liniei. În plus, a aprobat achiziționarea/exproprierea terenurilor pentru 5 parcuri noi în Sectorul 2. Tot luni a fost aprobate exproprierile pentru construirea unei grădinițe și a unei creșe noi pe bd. Metalurgiei, lărgirea străzilor Drumul Osiei și Amilcar Săndulescu.

Parcul Tudor Arghezi Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

Proiectele au fost puse până acum de mai multe ori pe ordinea de zi a Consiliului General, însă nu au fost aprobate, deoarece era nevoie de două treimi, deci de un consens între PSD, PNL, USR.

Ședința de luni a fost una fermoar, în care au fost votate proiecte de la Sectorul 2, condus de USR-istul Radu Mihaiu, Sectorul 4, condus de PSD-istul Daniel Băluță și Sectorul 6 condus de PNL-istul Ciprian Ciucu, fiind aprobat pe rând câte un proiect de la fiecare.

Discuții aprinse pentru darea în administrare a bulevardului Unirii către primăria sectorului 3

Consilierii PSD au încercat să pună pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotărâre prin care Bulevardul Unirii, bulevardul Nicolae Grigorescu (de la B-dul Basarabiei până la Splaiul Unirii), Şos. Mihai Bravu, tronsonul cuprins între Piaţa Hurmuzachi şi Splaiul Unirii, Splaiul Unirii, Șoseaua Industriilor, Șoseaua Gării Cățelu să fie date în administrarea Sectorului 3 pentru a face în principal pasaje și lărgiri, însă acestea nu aveau rapoarte de specialitate aprobate, astfel că secretarul Primăriei a cerut retragerea lor.

Cea mai mare discuție a fost pe darea în administrare a bd. Unirii, unde primarul Robert Negoiță vrea să facă un tunel ca să ajungi de la Piața Alba Iulia până la Piața Unirii prin subteran.

Proiectul a și fost discutat și aprobat în Comisia Economică a Consiliului General, însă primarul general a revocat referatul de aprobare, dat de administrația Firea, proiectul fiind din 2019 și tot respins până acum. Astfel, fără referat de aprobare, acesta nu a mai putut fi pus pe ordinea de zi.

„Acest proiect nu a fost pe ordinea de zi, este un proiect din 2019, care are un referat de aprobare din 2019 și un raport de specialitate din 2019. Referatul a fost revocat înainte de ședința Comisiei Economice, prin voința inițiatorului. În momentul în care a fost votat în Comisia economica, el nu mai exista, nemaiexistând referatul. Raport este într-adevăr favorabil din 2019, numai că raportul din 2019 se referă la o situație de fapt și o situație de drept din 2019. De atunci și până acum, Administrația Străzilor are niște lucrări în garanție pe tot parcursul acestui an, de-a lungul bd. Unirii. Și, în plus, conform Codului administrativ, primarul municipiului București, în calitate de inițiator, a scos întreg acest proiect din circuitul administrativ, el nu mai există. Dacă vreți, puteți să-l reiterați, un proiect nou, el va veni la executiv, executivul va face un raport și puteți să-l puneți pe ordinea de zi. Dar în momentul de față proiectul pe care-l propuneți nu mai există”, a explicat primarul general, Nicușor Dan, în timpul ședinței de Consiliu General.

Ancuța Comănici, consilier general PSD, a declarat însă că proiectul poate fi pus pe ordinea de zi, iar revocarea referatului de aprobare de către primarul general ar fi nelegală.

„Primarul general și-a revocat referatul de aprobare. Am primit și noi pe mail acea adresă doar că este un pic ciudat și nu știu cât de onest și legal fiindcă proiectul respectiv nu era încă solicitat pe ordinea de zi. De unde domnul primar a știut să facă cu repeziciune acea adresă către consilierii generali, să revoce acel raport de aprobare la 12.20, când noi nu solicitasem și nici măcar nu convocasem Comisia Economică. Din punctul nostru de vedere proiectul întrunește condițiile legale. Raportul de aprobare este semnat de primar general, iar astăzi a obținut și avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Comisia Economica”, a explicat Comănici.

Nicușor Dan a replicat însă că sunt câteva decizii pronunțate de Curtea de Apel, pe PUZ-uri, pe aceeași chestiune. „Eexistau niște referate pe care primarul municipiului le-a făcut în administrația precedentă și pe care eu le-am revocat, iar Curtea de Apel a spus că nu mai există. În plus, Codul administrativ permite inițiatorului să retragă un proiect. Primarul municipiului București este inițiatorul, iar prin prezenta îl retrag”, a explicat Nicușor Dan.

Aceasta a reclamat primarului general că nu face rapoarte de specialitate și referate de aprobare pentru proiectele depuse de consilierii generali și astfel le blochează.

„Ați ridicat această procedură la rang de virtute. în 3 ani și jumătate la niciunul dintre proiectele inițiate nu li s-a întocmit referat de specialitate. Noi considerăm că este un abuz. Probabil va urma să facem plângeri pentru că respectați Codul Administrativ”, a mai spus Comănici.

În final, ordinea de zi a fost aprobată fără proiectele cu probleme.

5 parcuri noi în Sectorul 2, extinderea parcurilor Arghezi și Plumbuita, aprobate

