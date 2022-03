ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 24 Martie 2022, 17:11

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Capitalei a început lucrările de înlocuire a 11 km de rețea de termoficare între Piața Romană și bd. Mihalache, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, pe pagina de Facebook. Lucrările sunt executate fără întreruperea alimentării cu apă caldă și căldură fiindcă se folosesc conducte provizorii. Valoarea lucrărilor este de 68 milioane lei, iar durata lucrărilor este estimată la 1 an, însă depinde de mulți factori.

Tevi Radet Foto: Facebook

”Am deschis zilele acestea un șantier nou de modernizare a rețelei de termoficare, în zona Piața Romană – Piața Victoriei – Bulevardul Ion Mihalache, unde vom înlocui 11 kilometri de rețea. Tronsonul asigură energia termică pentru 66 de blocuri, iar lucrările de modernizare vor crește parametrii de furnizare pentru locuințele din aceste blocuri, dar și nivelul presiunii apei în întreaga zonă. Lucrările sunt executate fără întreruperea alimentării cu apă caldă și căldură, fiindcă folosim conducte provizorii, care permit munca de șantier fără afectarea bucureștenilor racordați la sistemul centralizat de termoficare”, a anunțat Nicușor Dan.

Primarul general a mai anunțat că în zilele următoare Primăria Capitalei va deschide două noi șantiere pentru lucrări de termoficare, în zonele Pantelimon și Progresul, de aproximativ 10 km fiecare. ”Se lucrează de asemenea la 7 km în zona Ferentari, rest dintr-un șantier de 13 km început anul trecut”, a mai spus Nicușor Dan.

Pe tronsonul între Piața Romană și bd. Mihalache rețeaua înlocuită are o vechime de 40 de ani. Țeava veche va fi înlocuită cu conductă nouă, preizolată cu fir de detecție a avariilor.

Lucrările sunt executate de Compania Municipală Energetica Servicii. Directorul companiei, Cristian Anton, a declarat că valoarea lucrărilor, potrivit contractului, este de 68 milioane lei, iar durata de execuție - 12 luni. Din cei 11 km, 7 sunt de magistrală și 4 km de racorduri.

”Termenul acesta este însă condiționat de mai mulți factori, ce se va descoperi pe teren, de prețurile materialelor și furnizarea materialelor, să nu existe blocaje în furnizare, și de sistările de la Termoenergetica. De lucrările pentru înlocuirea magistralei ne putem apuca în mai. Pe perioada furnizării agentului termic nu putem lucra pe magistrală. În acest moment estimăm că lucrarea va fi gata în vara anului viitor, dar depinde de ce v-am spus”, a explicat pentru HotNews.ro Cristian Anton.

Compania Municipală Energetica Servicii mai are în lucru un tronson de 12,6 km de magistrală din Ferentari.

”Aici am început lucrările în februarie 2021. 6 km sunt gata și au fost puși în funcțiune. Mai avem de executat 6,5 km. Încercăm să-i terminăm în acest an. Depinde de Termoenergetica, ce sistări ne dau. Valoarea acestui contract este de 50 milioane lei, dar real, după scumpirile din ultimul an, a ajuns la 70 milioane lei. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 14 luni, dar suntem condiționați de sistările de la Termoenergetica. Când Termoenergetica furnizează, sau este o avarie, ne dau sistare și ne oprim”, a explicat Cristian Anton.

Doar puțin peste 10% din rețeaua de termoficare din București este modernizată

În București, doar 10-12% din rețeaua principală de termoficare este modernizată, iar pierderile sunt colosale, undeva la 2.200.000 l/h în 2020.

Potrivit informațiilor făcute publice de compania Termoenergetica, în cei 4 ani de mandat ai Gabrielei Firea s-au modernizat peste 200 de km de rețea de termoficare, din care doar puțin peste 30 km de rețea primară.

Într-un interviu acordat HotNews.ro la finalul lunii septembrie, Nicușor Dan declara că în 2021 au fost modernizați 15 km de rețea primară.

Reabilitarea celor 210 kilometri de rețea primară cu fonduri europene - 1,6 miliarde lei - și a altor 40 de kilometri din banii Primăriei Capitalei - 150 milioane lei plus TVA -, lucrări care vor îmbunătăți considerabil calitatea serviciului, nu a început încă.

În sistemul de termoficare s-au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2021, 836 de avarii pe circuitul primar și alte 844 de avarii pe circuitul secundar. În ceea ce privește cantitatea de apă de adaos, adică pierderile din rețea, care a fost cumpărată în primul semestru din anul 2021, aceasta este de 9.422.357 mc.

În prezent, preţul de producţie şi transport este de 490 de lei/gigacalorie, din care bucureştenii plătesc 164 de lei, iar restul sunt achitaţi de municipalitate sub formă de subvenție. Pentru 2021 subvenția plătită de municipalitate s-a ridicat la peste 1 miliard lei.

Nicușor Dan a propus creşterea la 280 de lei a preţului gigacaloriei suportat de către bucureşteni, menţionând că această variantă ar ţine cont de mai mulţi factori, precum: creşterea preţului gazului, preţurile suportate de locuitorii altor oraşe cu sisteme centralizate de încălzire, faptul că în Capitală nu a mai existat din 2011 o creştere a preţului suportat de cetăţeni (stabilit la 164 de lei pe gigacalorie). El nu a avut însă susținere în CGMB.

De sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei beneficiază circa 1.200.000 de locuitori (aproximativ 50% din populația Bucureştiului), respectiv 562.000 de apartamente aflate în 8.200 blocuri şi 600 imobile, 5.600 instituții bugetare, agenți economici şi sere.

Un raport aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2018 arată starea extrem de proastă în care se află sistemul centralizat de termoficare la vremea respectivă, iar de atunci lucrurile s-au înrăutățit:

din 987,34 km conductă rețea primară de transport apă fierbinte, 68,8% are o vechime mai mare de 25 ani, 11,3% între 20 și 25 de ani, și 9,4% vechime între 10 şi 20 de ani. Doar 10,5% are o vechime mai mică de 10 ani;

din 2.963,27 km conductă rețea secundară (de distribuţie a apei calde de consum şi agentului termic de încălzire), 48% are o vechime de peste 25 ani, 14% o vechime între 20 și 25 de ani, 16% o vechime între 10 și 20 de ani și doar 22% o vechime mai mică de 10 ani.

Pentru modernizarea întregii rețele de distribuție și transport este nevoie de 1,4 miliarde de euro desfășurate pe o perioadă de 20 de ani, mai preciza documentul.

În perioada septembrie 2019-septembrie 2020, pierderile din rețeaua de termoficare aproape s-au dublat, circa 2,2 milioane de litri/oră de apă fierbinte ajungând în pământ, se arată într-un comunicat de presă transmis în septembrie 2020 de ELCEN, producătorul de energie termică din Capitală.

Situația pierderilor din rețeaua de termoficare era următoarea în septembrie 2020, potrivit ELCEN: