ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 07 Martie 2022, 18:38

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Consiliul General al Municipiului București, la propunerea primarului Nicușor Dan, a modificat luni Regulamentul– cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi. Mașinile electrice și hibrid, dar și plata cu cardul a curselor vor primi puncte bonus la atribuirea licențelor.

Taxi Foto: Pexels

Municipalitatea are libere circa 1850 de licențe, acestea urmând să fie date în gestiune delegată în perioada următoare. Acestea vor fi atribuite celor interesați în funcție de criteriile din regulamentul modificat.

”Avem disponibile 1.850 de licențe. Cele 1850 de autorizații sunt autorizații care au fost fie retrase de către autoritate în urma descoperirii unor nereguli sau la solicitarea deținătorilor. Mai sunt câteva sute de autorizații care vor fi retrase ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de prelungire. Adică persoanele care le dețineau trebuiau să vină într-un anumit termen cu anumite documente în baza cărora să se facă prelungirea, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. De asemenea, într-un interval de câteva luni, fie ca urmare a realizării referendumului național, fie în baza unui studiu pe care o să-l facem, îmi doresc să creștem numărul maxim de autorizații taxi, care în momentul acesta este 8.500 undeva la 10.000. Vor fi în plus 1500 de autorizații taxi pe care le vom scoate pe piață”, a declarat primarul general, Nicușor Dan, în timpul ședinței de Consiliu General.

Potrivit modificărilor aduse luni regulamentului, primesc puncte în plus cei care oferă plata cu cardul, au mașini electrice sau hibrid. O altă modificare este că experiența, respectiv cei care au mai prestat înainte serviciul, nu mai primește un punctaj atât de mare ca înainte.

”Ca și la restul serviciilor publice, și acest serviciu se atribuie prin gestiune delegată către operatori privați. În ceea ce privește regulamentul, una dintre cele mai importante modificări aduse astăzi este că nu mai acordăm foarte multe puncte la atribuirea licențelor celor care au mulți ani de experiență, ca licențele să nu ajungă doar la cei care au prestat în ultimii 10-20 de ani acest serviciu și să poată intra pe piață și oameni noi. Dăm punctaj mare pentru cei care oferă plata cu cardul, care au mașini electrice sau hibrid și care au mașini mai sigure pentru clienți și perete despărțitor. Mașinile Euro 5 nu mai primesc puncte. Acesta este primul pas pentru modernizarea serviciului de taximetrie din București. Am vorbit cu primarul general și în următoarele luni vom continua procesul astfel încât Bucureștiul să intre în rândul orașelor civilizate din acest punct de vedere”, a declarat pentru HotNews.ro Cătălin Deaconescu, consilier general PNL.

De exemplu, o mașină electrică primește 20 de puncte, iar una Euro 6 doar 5 puncte. O mașină cu o vechime sub 1 an primește 6 puncte, iar una cu o vechime între 4 și 5 ani - 2 puncte. O mașină cu aer condiționat primește 20 de puncte, una fără zero puncte. Vechimea în ani de când transportatorul deține licența este punctată astfel: 2 puncte pentru vechime peste 10 ani, 1 punct vechime între 5 și 10 ani și zero puncte vechime sub 5 ani. Pentru plata cu cardul se primesc 15 puncte.