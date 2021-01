Sectorul 3 vrea să investească aproape jumătate de miliard de lei în proiecte pentru fluidizarea traficului: trei pasaje subterane, două supraterane și lărgirea străzii Drumul între Tarlale la 4 benzi

Un alt proiect al Primăriei Sector 3 este construirea unui pasaj pe sub bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Alba Iulia, iar la sol artera să devină pietonală, o investiție de peste 860 milioane lei. Proiectul este însă neaprobat în Consiliul Local, și probabil nici nu va fi aprobat din cauza costurilor uriașe.











Proiecte în lucru





Parcare subterană de pe bd. Decebal





Lucrările de construire sunt finalizate, iar acum se lucrează la reglarea sistemelor electronice ale parcării și se așteaptă autorizația pentru securitate la incendiu, a declarat primarul Robert Negoiță pentru HotNews.ro. Edilul spune că într-o lună se va deschide.







Primăria Sectorului 3 a început lucrările la parcarea subterană de 750 locuri de pe bulevardul Decebal în martie 2019. Lucrările au fost executate de una dintre companiile primăriei - Algorithm Residential S3, valoarea contractului fiind de 109 milioane lei, iar termenul de execuție 22 de luni, potrivit contractului încheiat de primărie cu societatea comercială.













Parcarea este amplasată sub Bd. Decebal, între strada Dristorului și Piața Muncii. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale Bd. Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în Bd. Decebal.

Proiecte viitoare





Pasaj Mihai Bravu - Camil Ressu și Pasaj Mihai Bravu - Calea Vitan

Primăria Sectorului 3 vrea să construiască două pasaje subterane pe Șoseaua Mihai Bravu, la intersecția cu Calea Dudeşti/ B-dul Camil Ressu şi la cea cu Calea Vitan, valoarea investiției fiind de circa 347 milioane lei. Proiectul propune și amenajarea unui pasaj pietonal în dreptul staţiei de tramvai Laborator şi crearea a două benzi de circulaţie pe Calea Dudeşti. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local pe 28 mai 2020.



















Lucrările vor începe când o să avem avizele necesare și autorizație de construire. RADET încă nu ne-a dat aviz fiindcă trebuie să deviem rețeaua și trebuie să ne coordonăm cu ei fiindcă au un proiect pe fonduri europene. Când avem autorizația, începem imediat lucrările”, a declarat Negoiță.







”Având în vedere traficul intens pe Șos. Mihai Bravu în zona intersecțiilor cu str. Baba Novac – str. Dristorului – B-dul Camil Ressu – Calea Vitan, zone cu risc major de producere a accidentelor rutiere, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul), proiect care presupune: construirea a două pasaje rutiere subterane pe direcția Șoselei Mihai Bravu la intersecțiile: Șos. Mihai Bravu – Calea Dudești – B-dul Camil Ressu și Șos. Mihai Bravu – Calea Vitan; Construirea unui pasaj pietonal subteran din dreptul stației de tramvai Laborator; Relocarea semaforului, respectiv a trecerii de pietoni de pe șos. Mihai Bravu (intersecție cu str. Baba Novac); Crearea a două benzi de circulație pe Calea Dudești în vederea măririi spațiului de stocare la semafor și a creșterii capacității de preluare a fluxurilor de trafic din intersecția Șos. Mihai Bravu – Calea Dudești – B-dul Camil Ressu spre Calea Dudești”, au explicat reprezentanții Primăriei pe pagina de Facebook.







Lărgire str. Drumul între Tarlale la 4 benzi





Proiectul presupune lărgirea străzii Drumul între Tarlale la două benzi pe sens, cu două trotuare pietonale, înlocuirea sistemului de iluminat stradal existent. Valoarea estimată a investiției este de 28.662.189,40 lei inclusiv TVA. Termen de finalizare - 1 an. Proiectul a fost aprobat deja de Consiliul Local pe 28 mai 2020, se așteaptă autorizația de construire de la Primăria Capitalei.







În prezent, strada Drumul între Tarlale este amenajată cu o bandă de circulaţie pe sens, lăţimea părţii carosabile fiind de 7m cu trotuare pietonale adiacente denivelate.





Pasaj Cățelu





Proiectul mai presupune şi realizarea de trotuare pietonale adiacente, amenajarea spaţiilor verzi situate între trotuar şi partea carosabilă şi separarea totală a traficului rutier de cel feroviar prin reamenajarea intersecţiei. Modernizarea infrastructurii rutiere presupune şi lucrări de deviere a tuturor reţelelor subterane din amplasament.





Pasaj Ikea - Intersecţia bd. Theodor Pallady – str. Nicolae Teclu

Proiectul vizează degajarea traficului rutier în zona comercială a bulevardului Theodor Pallady. Astfel, vor fi construite două pasaje rutiere supraterane, fiecare cu câte două benzi de circulaţie pentru fiecare sens de deplasare la intersecţia bd. Theodor Pallady – str. Nicolae Teclu.





Pasaj A2 - intrersecția străzii Drumul între Tarlale cu bd. Theodor Pallady





Proiectul vizează construirea unui pasaj rutier suprateran la intersecția străzii Drumul între Tarlale cu bd. Theodor Pallady, dar și sistematizarea circulației la sol cu un sens giratoriu. Valoarea investiției se ridică la 31.049.518,17 lei, inclusiv TVA, iar termenul de finalizare este de 18 luni.





Modernizarea infrastructurii rutiere presupune şi lucrări de deviere a tuturor reţelelor subterane din amplasament.





Pasaj Unirii





Principala problemă este că bulevardul se află în administrarea Primăriei Capitalei, iar Sectorul 3 nu poate investi în ceva ce nu îi aparține, potrivit legii. La finalul anului 2019, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un protocol de colaborare între Primăria Sectorului 3 și Administrația Străzilor București ”în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea și întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 3”. Însă nu se specifică ce artere fac parte din protocol și dacă se referă și la construirea unui pasaj.









































