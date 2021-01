Ce fac cetățenii din Sectorul 2 cu gunoiul menajer de la 1 martie, cu cine încheie contracte, cât plătesc / Primarul Radu Mihaiu: Licență teritorială la nivelul Sectorului 2 nu are niciun operator

INTERVIU

Primăria Sectorului 2 schimbă de la 1 martie 2021 sistemul de taxare pentru ridicarea gunoiului menajer de la cetățenii de pe raza administrativă. Potrivit unei hotărâri de Consiliu Local aprobată în decembrie, de la această dată cetățenie trebuie să încheie contract direct cu operatorul de salubrizare. Cei care nu fac asta ar putea plăti o taxă de 21,5 lei către Primărie, care la rândul ei va plăti către salubrist, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică. Deși a rămas mai puțin de o lună până la această dată, este neclar în continuare cu cine vor încheia cetățenii contracte, cu Supercom sau cu altă firmă, deoarece actul prin care Supercom deține exclusivitate pentru ridicarea gunoiului menajer a fost atacat în instanță, fiind anulat la fond, iar Supercom nu deține licență pentru Sectorul 2. De altfel, nicio altă firmă nu deține licență pentru această unitate administrativă, a declarat într-un interviu acordat HotNews.ro, Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2.







Primarul susține că în acest moment Supercom are exclusivitate pentru ridicarea gunoiului menajer în Sectorul 2, iar dacă actul care dă exclusivitate companiei va fi anulat în instanță, atunci cetățenii vor putea încheia contracte cu cine doresc, dar rămâne problema că niciun operator nu este licențiat pe Sectorul 2.







În cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la Primărie, Radu Mihaiu a declarat că Supercom are în lucru o platforma online unde cetățenii vor putea încheia contractele pentru ridicarea gunoiului. Tariful pe care îl vor plăti cetățenii către Supercom nu a fost stabilit încă, urmând să fie pus în dezbatere publică săptămâna viitoare, apoi aprobat de Consiliul local. Noutatea este că nu va mai fi un tarif pe persoană, ci pe tonă/volumul de deșeu produs, astfel încât cetățenii să fie motivați să producă mai puțin gunoi, a explicat Radu Mihaiu.



Reporter: Cum vor plăti cetățenii din Sectorul 2 pentru ridicarea gunoiului menajer și ce taxă doriți să introduceți de la 1 martie?







Reporter: Supercomul nu are licență pentru Sectorul 2, cine va fi acest operator de salubritate cu care încheie cetățenii contract și cu cine încheie Primăria contract pentru cei care nu au contract cu salubristul?





Radu Mihaiu: O să abordez două probleme, problema licenței și problema dreptului de a ridica gunoiul. În acest moment licență teritorială la nivelul Sectorului 2 nu are niciun operator, nici Supercom, nici altcineva. Există această licență generală, de clasă 1 A, care atestă faptul că operatorul de salubritate poate presta aceste servicii la localități mai mari de 300.000 de persoane în cazul nostru, dar care nu dă dreptul unui operator să presteze activitatea de salubritate în cadrul unui UAT. Această licență teritorială este separat. Pentru Sectorul 2, în acest moment, niciun operator nu are licență teritorială. Nici Supercomul.







Reporter: Și Primăria Sectorului 2 cu cine ar urma să încheie contract pentru ridicarea gunoiului menajer, pentru restul populației, care nu dorește să încheie separat contract cu salubristul?





Reporter: Asta și în condițiile în care instanța va anula actul adițional 62?





Reporter: De ce nu așteptați întâi o decizie a instanței, și să puneți taxa și obligativitatea ca populația să încheie contracte individuale după?





Reporter: Dar puteți prelungi această perioadă, termenul de judecată în proces este pe 2 februarie, nu mai este mult?





Reporter: Adică să reintroduceți taxa de habitat anulată în instanță?





Reporter: Dar acum nu mai are nimeni contracte....





Reporter: Dar d-voastră vi se pare corect sau nu să așteptați decizia instanței?





Reporter: Care este termenul pentru depunerea ofertelor?





Radu Mihaiu: 15 februarie este în acest moment termenul de depunere a ofertelor, pe noile condiții, dar s-ar p/utea să-l mai prelungim pentru că noile condiții sunt în elaborare. Acum răspundem întrebărilor și în funcție de reacția competitorilor s-ar putea să mai prelungim acest termen.







Reporter: Aveți un orizont de timp la care va fi gata licitația?





Radu Mihaiu: Trebuie să fie gata în prima parte a acestui an, până în mai, apoi să vedem contestațiile.















Info plus

”În vederea asigurării continuității serviciului public de salubrizare, precum și în vederea protejării sănătății populației și protecţiei mediului înconjurător, se aprobă finanțarea cu caracter temporar de la bugetul local al Sectorului 2 a serviciului public de salubrizare – gestionare deșeuri menajere de la utilizatorii casnici (persoane fizice) din Sectorul 2, pentru serviciile prestate ulterior anulării definitive a HCLS2 nr. 32/2019 prin Decizia civila nr. 1911/28.10.2020 – definitivă, pronunţata de Curtea de Apel Bucureşti în Dosarul nr. 10954/3/2019, respectiv pentru serviciile prestate în perioada noiembrie 2020 - februarie 2021. Finanțarea serviciului de salubrizare prevăzut la Art. 1 al prezentei Hotărâri se va face la valoarea ultimului tarif aprobat prin acte administrative adoptate de autoritățile administraţiei publice locale în condițiile legii, ce pot fi modificate/ajustate conform normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordin al A.N.R.S.C., la care se adaugă contribuția pentru plata economiei circulare, în condițiile legii”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat în decembrie de Consiliul local Sector 2.







Contractele încheiate individual trebuie să înceapă de la 1 martie 2021 și să fie valabile până primăria va delega serviciul de salubrizare, în urma finalizării licitației. ”Utilizatorii casnici (persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari/locatari) vor încheia contracte individuale de prestări servicii pentru gestionarea deşeurilor menajere cu operatorul de salubrizare, cu valabilitate începând cu data de 01.03.2021, contracte care vor respecta prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare în sectorul 2 și ale contractului - cadru de prestare a serviciului, conform legislaţiei în vigoare. Contractele de prestări servicii prevăzute la alin. (2) vor avea valabilitate până cel târziu la data încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se mai arată în proiectul de hotărâre adoptat.







Licitația pentru un nou operator





Taxa de habitat a fost anulată pe 29 octombrie 2020. În urma anulării acestei taxe, neexistând un raport juridic între cetățeni și Primărie, a căzut posibilitatea ca Primăria să plătească în numele cetățenilor ridicarea gunoiului menajer de la fiecare gospodărie în parte. Am studiat foarte mult legislația. Există doar două posibilități de finanțare a serviciului de salubritate, fie prin tarif, fie prin taxă, fie printr-un mix între taxă și tarif. Așa cum am spus și în campania electorală, varianta noastră este de a merge pe tarif, adică fiecare are un contract cu operatorul de salubrizare, iar cine nu are contract va plăti o taxă. Taxa aceasta pe care am pus-o în dezbatere la finalul lunii decembrie este de 21,5 lei, repet, pentru persoanele care nu încheie un contract de salubritate, cu un operator licențiat cu clasă 1 A.În schimb, Primăria are un contract cu operatorul Supercom și mai multe acte adiționale. Actul adițional 62 la contractul din 1999 conferă exclusivitate operatorului de salubritate Supercom. Deci în acest moment, singurul operator care are dreptul din punct de vedere contractual să ridice gunoiul din S2 este Supercom. Este un act adițional votat de Consiliul Local la finalul lui 2018 și intrat în vigoare în martie 2019. Acest act adițional 62 a fost atacat în instanță de către un competitor, pe motiv că este un act adițional la un contract care tocmai fusese declarat nul de către Înalta Curte de Casație și Justiție în 2018. În motivarea instanței de fond, care a anulat acest act adițional, apare o frază în care se spune că Primăria nu mai poate încheia acte adiționale după acea pronunțare a Înaltei Curți. Sigur, este o instanță de fond, dar este un lucru judecat, este un Tribunal care s-a pronunțat pe faptul că Primăria nu mai poate încheia acte adiționale. Asta nefiind o decizie definitivă, este atacată cu recurs, suntem obligați să respectăm acel act adițional 62, care prevede exclusivitatea pentru Supercom.În cazul în care Curtea de Apel, dacă nu mă înșel, va menține decizia instanței de fond, asta înseamnă că se va anula actul adițional 62 și toate actele adiționale încheiate după 2018 și asta înseamnă că Supercomul pierde exclusivitatea pe care a obținut-o. În acel caz putem vorbi și despre alți operatori. Desigur, niciunul dintre acești alți operatori nu va avea licență teritorială, așa cum nici Supercom nu are în acest moment. Vom vedea în acest caz cum se vor putea încheia contracte cu eventuali alți operatori, dar nu vrem să ridice gunoiul firme de salubritate care nu au această experiență și care eventual să-l arunce în câmp. Vrem să ne asigurăm că gunoiul ridicat este transportat și procesat și depozitat corect.Este una dintre opțiuni, să fie o împărțire pe zone, dar asta se poate întâmpla în cadrul unei licitații, fiindcă o împărțire pe zone ar putea să fie arbitrară, dacă o decide doar Primăria. Probabil într-o primă fază ar trebui să existe libertatea aceasta pentru persoanele fizice și Asociațiile de Proprietari, să încheie contracte cu cine vor, urmând ca ele să fie reglementate în licitatația care este în curs.Pentru cei care nu încheie contract separat, până la finalizarea licitației, obligația este în continuare a Supercomului, cu care avem contract și decizia ÎCCJ spune că deșeurile abandonate, cum probabil că vom putea să catalogăm aceste gunoaie lăsate de persoanele acre nu au contract. Pentru deșeurile abandonate contractul prevede că operatorul este Supercom.În ambele cazuri, și dacă îl anulează și dacă nu, deșeurile abandonate nu sunt prevăzute în actul adițional 62. Până la finalizarea licitației, repet.Legea prevede faptul că finanțarea serviciului de salubritate se poate face în 3 feluri, fie prin taxă, cetățenii plătesc o taxă către Primărie, iar mai departe Primăria plătește serviciul către Supercom, fie prin tarif, ceea ce înseamnă că cetățenii plătesc direct către operatorul de salubritate un tarif conform unui contract, fie o variantă mixtă în care unii plătesc în baza unui tarif și alții plătesc o taxă, este varianta pe care o preferăm noi, astfel încât să ne asigurăm că nu mai există persoane care nu plătesc nimic pentru gunoiul pe care îl produc. În momentul în care taxa a fost anulată, niciuna dintre cele trei variante nu mai era în picioare ca metodă de finanțare a serviciului. Obligațiile Supercomului existau în continuare de a presta servicuiul, dar Primăria nu mai avea o bază legală pentru a efectua plățile pentru că a dispărut mecanismul de finanțare pentru gunoiul de la populație și în acest caz singura soluție a fost să mergem pe o prevedere a legii care spune că Primăria și Consiliul Local pot să preia cheltuielile în cazuri excepționale care sunt bine delimitate temporal și în cazuri de necesitate publică. Ceea ce am și făcut, am cerut Consiliului Local să voteze preluarea la buget a finanțării serviciului de salubritate în aceste condiții. Nu putem spune și nu putem aștepta, să spunem că ne aflăm într-o situație excepțională până la finalizarea acestui proces de anulare a actului adițional 62. Atunci, din acest motiv, a fost nevoie să punem o perioadă limitată, în care Consiliul local să plătească.Dacă va fi nevoie, putem să prelungim această perioadă. Va trebui să avem o fundamentare foarte bună care să prevadă ce se întâmplă. S-ar putea să găsim și alte soluții decât prelungirea. Una din soluțiile posibile, în cazul în cae nu putem încheia aceste contracte, încă nu am ajuns la această concluzie, dar în cazul în care ajungem la concluzia că nu se pot încheia contractele, putem să impunem o taxă pentru cei acre nu au contracte, care să fie la o valoare mult mai scăzută, de exemplu 9 lei până pe data de 31 iulie, urmând să crească după.Nu. Taxa pe care am pus-o în dezbatere pentru cei care nu contracte să nu aibă o valoare atât de mare - 21,5 lei, ci să fie o valoare suportabilă, mai mică, astfel încât cetățenii să plătească serviciul prin acest mecanism al taxei pentru cetățenii care nu au contracte.Repet, mergem pe acel mecanism, al treilea mecanism, cine are contract plătește contractul, cine nu are plătește taxa. Problema majoră, dacă nu reușim să finalizăm încheierea de contracte până pe 31 martie, ar fi ca toată lumea ar fi penalizată cu un cost destul de mare, 21, 5 lei/lună, fără să aibă posibilitatea reală să încheie contract. Și atunci încercăm fă facem pentru cei acre nu au contract taxa aceasta la un nivel suportabil, astfel încât să lăsăm timp populației să încheie contracte și să asigurăm legalitatea finanțării serviciului de salubritate.Există desigur și posibilitatea de a prelungi perioada în care serviciul este plătit de la bugetul local.Aș aștepta o decizie a instanței, dar deocamdată mă presează realitățile vieții și faptul că gunoiul trebuie ridicat. Bine-prost cum prestează Supercom acest serviciu, el este efectuat și el trebuie plătit cumva, la modul corect, și trebuie să găsim varianta de a plăti și nu putem aștepta o decizie a instanței 3 ani sau cât durează.În acest moment suntem în faza de clarificări. Caietul de sarcini pentru selectarea operatorului de salubritate prevedea ca metodă de finanțare taxa de habitat care în mod evident a picat și drept urmare trebuie să găsim soluții. Nu avem încă motivarea instanței, de asemenea și noua viziune este că vom merge pe tarif și taxă pentru cei fără contract și asta înseamnă că trebuie să schimbăm condițiile din caietul de sarcini și suntem în acest moment în faza de clarificări voluntare.De la 1 martie, locuitorii Sectorului 2 trebuie să încheie contracte de ridicare a gunoiului menajer cu operatori licențiați, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat pe 22 decembrie de Consiliul Local Sector 2. Decizia vine după ce taxa a fost anulată în instanță de Radu Mihaiu, pe 29 octombrie, în urma unui proces deschis cu mult înainte de a fi ales primar, aceasta având probleme de legalitate. De pe 29 octombrie 2020 până pe 1 martie 2021, Primăria va plăti pentru ridicarea gunoiului menajer de la cetățeni, fiindcă altfel gunoiul rămânea în stradă. Persoanele care nu încheie contracte de salubrizare începând cu 1 martie 2021 vor plăti o taxă specială, penalizatoare, de 21,50 lei/persoană/lună, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică.Până în martie 2019, cetățenii aveau contracte direct cu operatorul de salubrizare, dar după această dată, fostul primar, Toader Mugur Mihai, a instituit o taxă de habitat de 9,42 lei/persoană/ lună, astfel că toată lumea plătea banii la primărie, iar Primăria către Supercom. Persoanele care colectau selectiv erau scutite de taxă.”Începând cu data de 01.03.2021 finanțarea serviciului public de salubrizare - gestionare deşeuri menajere de la utilizatorii casnici (persoane fizice din Sectorul 2 al Municipiului București) se realizează prin tarife, în cazul prestațiilor de care utilizatorul (persoane fizice/asociații de proprietari) beneficiază individual, pe bază de contract de salubrizare încheiat cu operatori de salubrizare, licențiați în condițiile legii, respectiv prin taxă specială, în cazul prestațiilor de care utilizatorul beneficiază individual fără a deține contract de salubrizare. Până la data de 26.02.2021, operatorul de salubritate, cu sprijinul compartimentelor de resort de la nivelul administraţiei publice locale a Sectorului 2 al Municipiului București, va asigura întocmirea evidenței tuturor utilizatorilor casnici, în vederea încheierii contractelor individuale de prestări servicii, respectiv luarea în evidență a persoanelor fără contracte de prestări servicii pentru care vor fi instituite măsurile prevăzute de lege.Din cauza anulării taxei, dar și din cauza faptului că tariful facturat de Supercom pentru ridicarea gunoiului menajer și care era plătit de vechea administrație, nu era aprobat de către Consiliul Local, primarul Radu Mihaiu a declarat pentru HotNews.ro nu a putut plăti facturile pentru ridicarea gunoiului menajer de la populație pe ultimele 3 luni din 2020. Restul facturilor pentru curățenia stradală și ridicarea depozitelor necontrolate de deșeuri au fost plătite, facturarea fiind făcută separat.Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie 2019, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunțul de concesionare.Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare era de 10 decembrie 2019, însă procedura a fost blocată de contestații.În toamna anului 2019, Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a admis contestația făcută de firma Romprest care acuza că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții erau de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom. CNSC a admis în mare parte toate observațiile contestatarului, iar Primăria le-a îndreptat. Licitația este în desfășurare.Inițial taxa de habitat a fost de 159 de lei pe an, apoi aceasta a scăzut la 9,42 lei/persoană/ lună, iar cei care colectau selectiv erau scutiți.