​ANALIZĂ Cât plătește Primăria Sectorului 2 pentru curățenia stradală și ridicarea gunoiului și de ce este mizerie pe străzi / Mesajul primarului pentru oamenii care aruncă gunoiul pe stradă: Îi vom amenda

În 2020, Primăria Sectorului 2 a plătit pentru salubrizare și deszăpezire firmei Supercom circa 200 milioane lei. În acești bani intră curățenia stradală, ridicarea gunoiului menajer, ridicarea depozitelor necontrolate (gunoiul menajer aruncat pe stradă, la întâmplare), sortarea și depozitarea gunoiului la groapă. În 2019, Primăria a plătit pentru acest serviciu 163 milioane lei. Cu toate că prețul a crescut față de 2019, Sectorul 2 este în continuare unul dintre cele mai murdare din București.









Principala problemă sunt depozitele de gunoi necontrolate, adică ce aruncă lumea din gospodărie pe stradă, la întâmplare, și pe care Supercom trebuie să le ridice, dar nu o face la timp. Una dintre explicații este lipsa de penalități pentru Supercom dacă nu își face treaba, dar și suma prea mică prevăzută în contractul încheiat cu Primăria în 1999, ca activitatea să prezinte interes pentru companie, respectiv 230 lei/tonă, potrivit datelor obținute de la Primărie, în condițiile în care doar taxa de depozitare la groapă și taxa pentru economie circulară ajung la aproape 200 lei.







În oglindă, Primăria nu dă sancțiuni nici celor care aruncă gunoiul la întâmplare pe stradă, astfel că activitatea nu este descurajată.







O altă problemă este lipsa coșurilor de gunoi de pe stradă, acestea au fost furate și nu au mai fost înlocuite nici de Supercom, nici de Primărie, astfel că și cine vrea să arunce civilizat gunoiul, nu are unde.

A treia problemă este legată de mizeria de pe carosabil și de pe trotuare, praful și rigolele murdare. În contractul cu Primăria Sectorului 2, compania Supercom trebuie să spele doar câteva bulevarde, de 3 ori pe an, insuficient pentru reducerea poluării și eliminarea prafului. Cât de murdare sunt străzile, se vede cel mai bine după ce se topește prima zăpadă.







A patra problemă este că, din rapoartele făcute de inspectorii primăriei, sunt și zone unde Supercom și-a îndeplinit doar jumătate din nivelul de servicii cerut, a declarat primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, pentru HotNews.ro, iar Supercom trebuie plătită pentru ce prestează, nu așa cum s-a întâmplat până acum.













Gunoi în cartierul Tei







Toate aceste probleme își au originea în contractul încheiat între Primăria Sectorului 2 și Supercom, în 1999, modificat și prelungit prin zeci de acte adiționale. Vechea administrație a tot amânat licitația pentru desemnarea unui nou operator de salubrizare, iar caietul de sarcini, care stabilește regulile jocului, a avut diverse probleme, una dintre acuzații fiind că avantajează Supercomul. Acum licitația este în curs, noul primar, Radu Mihaiu, estimând că se va finaliza în câteva luni.







Situația în cifre





În 2020, Primăria Sectorului 2 a plătit pentru salubrizare și deszăpezire firmei Supercom circa 200 milioane lei, cam 20% din bugetul Primăriei, o sumă uriașă. Suma a fost cu aproape 40 de milioane mai mare față de 2019, una dintre explicații fiind stropitul străzilor din cauza pandemiei. Toată lumea și-l amintește pe fostul viceprimar Dan Cristian Popescu cum punea poze înainte de campania electorală pe Facebook cu mașinile Supercom care spală străzile.







În ceea ce privește spălatul carosabilului, potrivit contractului, trebuie spălate 25 de locații, de 3 ori pe an: Andronache, Barbu Văcărescu, Basarabia, CA Rosetti, Calea Moșilor, Carol, Chișinău, Colentina, Dacia, Doamna Ghica, Eminescu, Ferdinand, Iancului, lacul Tei, Maria Rosetti, Mihai Bravu, Morarilor, Olari, Pache Protopopescu, Pantelimon, Piața Gemeni, Piața Rosetti, Popa Petre, Ștefan cel Mare, Ziduri Moși. Prețul este unul uriaș, de 2,5 lei mp. La Sectorul 1 costă 0,24 lei mp, din datele obținute de HotNews.ro.







Pentru deszăpezire, în sezonul noiembrie 2019 - martie 2020 s-au plătit 22 milioane lei.







Ce spune noul primar al Sectorului 2





HotNews.ro a discutat cu noul primar al Sectorului 2 despre toate aceste probleme și ce măsuri a luat/va lua administrația locală.







Primul pas este ca Primăria să plătească către Supercom doar serviciile prestate, în baza unei evaluări corecte și se pune la punct o procedură de reconciliere între părți. Din rapoartele date de inspectorii primăriei, sunt și zone unde Supercom și-a îndeplinit doar jumătate din nivelul de servicii cerut. Administrația ar putea aplica și sancțiuni atât Supercom pentru că nu își face treaba, cât și cetățenilor care aruncă gunoiul pe stradă, însă primarul nu a precizat foarte clar de când se va întâmpla asta. În ceea ce privește restul problemelor, se așteaptă finalizarea licitației pentru desemnarea unui nou operator de salubrizare.







Reporter: Sectorul 2 este în continuare foarte murdar, iar principala cauză este că sunt foarte multe depozite de deșeuri necontrolate neridicate de pe străzi. Cum rezolvați această situație temporar, până la finalizarea licitației?





Radu Mihaiu: În momentul în care am ajuns la Primărie, am observat că existau 10 zone pe care operează Supercomul, iar noi aveam 5 inspectori care trebuiau să verifice aceste 10 zone. Una dintre primele măsuri a fost să suplimentăm numărul de inspectori, să fie unul pe zonă. În acest moment raportările privind gradul de îndeplinire a sarcinilor Supercom diferă. Supercom raportează un procent, inspectorii noștri raportează procente mai mici. Suntem în faza de reconciliere și suntem în faza în care trebuie să stabilim o procedură, care din păcate nu a existat, ar fi fost normal să existe o procedură de reconciliere, ce se întâmplă când operatorul spune ceva și inspectorii spun altceva. Lucrăm în acest moment, am pe masă o procedură de reconciliere pentru această situație. Trebuie să mai spun că deșeurile abandonate nu sunt în acest moment foarte profitabile pentru Supercom. Alte activități pe care le prestează Supercom sunt mai profitabile și drept urmare, din punct de vedere economic, va fi înclinat să facă acele activități.







Reporter: Zilele trecute erau mormane de gunoi lângă Biserica Anglicană, este centrul orașului...





Reporter: Dar din rapoartele inspectorilor d-voastră, cam la ce nivel de îndeplinire a serviciului este în medie Supercom?





Reporter: Cum se traduce asta în consecințe pentru Supercom?





Reporter: Ce veți face cu cetățenii care aruncă gunoiul pe domeniul public?





Reporter: De când și cât?





Radu Mihaiu: Mesajul este că îi vom amenda. Întotdeauna am venit mai întâi cu avertismente, am atras atenția, dar vom ajunge și la amenzi dacă oamenii nu înțeleg de vorba bună. Mesajul meu este că producem foarte mult gunoi și nu vom avea unde să-l depozităm. Nu există gropi conforme în București sau în apropiere, iar dacă nu reducem cantitatea produsă, dacă nu reciclăm, nu vom mai avea unde să ducem gunoiul și vom rămâne cu gunoiul pe străzi după ce gropile din jur sunt pline. Vom respecta și principiul plătește cât arunci. Trebuie ca oamenii să plătească gunoiul într-o formă sau alta.







Gunoi în spatele bulevardului Dacia





Reporter: Pe grupurile de cetățeni mai mulți oameni se plâng că ar colecta selectiv și acum, dar nu au tomberoane pentru colectarea selectivă, iar unde sunt, sunt pline, fiindcă Supercom nu ridică la timp. Cine trebuie să asigure tomberoanele?





Reporter: Cine avea până acum obligația să asigure aceste tomberoane?





Reporter: Tot legat de mizeria din Sector, sunt străzi întregi de pe care lipsesc coșurile de gunoi stradale și o parte dintre cetățeni caută un coș mai departe, alții aruncă gunoiul pe jos. Ce măsuri luați?





Radu Mihaiu: Multe dintre probleme ca să se rezolve pe loc, trebuie discutate cu Supercom, care este actualul operator, probabil multă lume s-a gândit să așteptăm noul operator și discutăm cu el despre noile coșuri de gunoi. Este de făcut această evaluare a situației, dacă asigurarea acestei infrastructuri trebuie să fie făcută de operator, care este posibil să nu mai câștige licitația, sau trebuie făcută de următorul sau de către Primărie. O să discutăm cu operatorul să facem aceste lucruri. În mod normal trebuie să le facă noul operator, dar iată că licitația se tot lungește.











Radu Mihaiu: În acest moment suntem în faza de clarificări. Caietul de sarcini pentru selectarea operatorului de salubritate prevedea ca metodă de finanțare taxa de habitat care în mod evident a picat și drept urmare trebuie să găsim soluții. Nu avem încă motivarea instanței, de asemenea și noua viziune este că vom merge pe tarif și taxă pentru cei fără contract și asta înseamnă că trebuie să schimbăm condițiile din caietul de sarcini și suntem în acest moment în faza de clarificări voluntare.

Reporter: Care este termenul pentru depunerea ofertelor?





Radu Mihaiu: 15 februarie este în acest moment termenul de depunere a ofertelor, pe noile condiții, dar s-ar putea să-l mai prelungim pentru că noile condiții sunt în elaborare. Acum răspundem întrebărilor și în funcție de reacția competitorilor s-ar putea să mai prelungim acest termen.







Reporter: Aveți un orizont de timp la care va fi gata licitația?









Gunoi pe strada Icoanei, în centrul Bucureștiului





Licitația pentru desemnarea unui nou operator de salubrizare

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;

c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunțul de concesionare.

Inițial taxa de habitat a fost de 159 de lei pe an, apoi aceasta a scăzut la 9,42 lei/persoană/ lună, iar cei care colectau selectiv erau scutiți.









































Problema este că taxa de habitat a fost anulată în instanță de Radu Mihaiu, pe 29 octombrie, în urma unui proces deschis cu mult înainte de a fi ales primar, aceasta având probleme de legalitate. Ceea ce generează modificări în caietul de sarcini aferent licitației și alte amânări. De pe 29 octombrie 2020 până pe 1 martie 2021, Primăria va plăti pentru ridicarea gunoiului menajer de la cetățeni, potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul Local, fiindcă altfel gunoiul menajer rămânea pe stradă, dar noua administrație locală își dorește un alt sistem de plată. Persoanele care nu încheie contracte de salubrizare începând cu 1 martie 2021 individual, cu operatorul de salubrizare, vor plăti o taxă specială, penalizatoare, de 21,50 lei/persoană/lună, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică. Vom reveni însă cu un nou material pe această temă, după ce se va lua o decizie oficială. Și schimbarea sistemului de finanțare aduce modificări în caietul de sarcini și posibile întârzieri ale licitației.Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, defalcat, facturile plătite către Supercom arată astfel.Pentru curățenia stradală pentru perioada 16-30 iunie Primăria Sectorului 2 a plătit către Supercom circa 4,25 milioane lei, ceea ce înseamnă peste 8 milioane de lei/lună. Detaliat, s-au plătit 8,9 milioane mp măturat mecanizat, 24,7 milioane mp măturat manual, 267.152 metri liniari răzuit rigole, peste 74 milioane mp stropit carosabil și 25.432 mp spălat carosabil.Pentru ridicarea gunoiului de la populație, primăria Sectorului 2 a plătit în luna septembrie circa 4,2 milioane lei, cam aceasta fiind media lunară. Asta nu include sortarea și depozitarea la groapă.Pentru ridicarea depozitelor necontrolate de deșeuri, adică ce aruncă persoanele care nu au contract de ridicare a gunoiului pe stradă, pe unde apucă, Primăria Sectorului 2 a plătit în 2020 circa 6 milioane de lei, tariful fiind de 230 lei/tonă. De exemplu, în noiembrie 2020 s-au plătit 458.149 lei, în septembrie 555.000 lei, în iunie 628.000 lei, în aprilie 323.000 lei. În comparație, Primăria Sectorului 1 plătește pentru această activitate circa 1,2 milioane lei/lună.După ce vom face verificările și această reconciliere a cifrelor, eu sper ca ei să-și facă treaba mai bine, ridicând deșeurile abandonate. Acum sunt zone mai curate și zone mai puțin curate.Este posibil să fie zone mai murdare, și Supercomul are personal care își face treaba mai bine sau mai puțin bine, nu pot să spun că Supercomul și-a îmbunătățit foarte mult activitatea. Este un proces prin care trebuie să trecem de-a lungul timpului și să-l reglăm.Este diferit față de ce spune Supercom. O să evit răspunsul la această întrebare acum pentru că este parte din procedura de reconciliere. Am văzut și rapoarte în care Supercom a raportat 92%, iar inspectorii noștri au raportat 50%, deci sunt diferențe mari.Consecința principală ar trebui să fie plata unei sume mai mici, și asta este ce urmărim să realizăm prin această reconciliere. Este foarte clar că dacă ajungem la concluzia că de-a lungul unei luni s-a realizat 60% din ce trebuia realizat, trebuie să plătim 60% din suma datorată.Există și penalități, trebuie să le aplicăm și pe acelea, dar în acest moment neavând agreată procedura de reconciliere, putem să intrăm într-un conflict deschis care să fie unul nerealist și să ducă spre contestări în judecată, este clar că nu se face 92%, și va trebui și Supercom să-și motiveze personalul care lucrează în așa fel încât acele rapoarte să coincidă și să se plătească cât se face și dacă se întâmplă ceva să plătească penalizări. Dar pentru asta, ce nu s-a întâmplat până acum, a fost să avem această procedură de reconciliere. Dacă avem procedura și este acceptată de ambele părți, atunci vom putea merge mai departe și scopul este îmbunătățirea serviciului, să avem mai multă curățenie. Putem să dăm mai multe amenzi, pe care Supercom să le conteste, să ne certăm, dar asta nu este un scop în sine. Scopul este să fie mai multă curățenie.Va trebui să le dăm amenzi conform legii.Amenzile sunt prevăzute în lege, va trebui să avem un plan pentru această situație, pentru că nu sunt atât de multe echipaje ale Poliției Locale, cum s-ar putea crede, dar putem să le eficientizăm, și avem aproape 700 de camere de monitorizare în Sectorul 2 și putem în funcție de aceste camere să știm unde se depozitează gunoiul și să fie Poliția Locală mai prezentă în acele locuri și acolo să dea amenzi.O să discutăm cu Supercom să facă acest efort să aducă suficiente tomberoane, dar aș vrea să mai spun ceva, fracția uscată este o fracție foarte voluminoasă, știu că e greu și este un efort în sine, dar rog cetățenii să plieze ambalajele voluminoase, ca să încapă în acele tomberoane. Putem face împreună aceste lucruri, adică noi să cerem Supercom să pună tomberoane, dar și cetățenii să fie responsabili.A fost o perioadă, nu sunt 100% sigur când a expirat, în care Supercom trebuia să asigure tomberoane pentru asociațiile de proprietari și case. Știu că în acest moment Supercomul nu are această obligație, dar vom discuta cu ei.Trebuie să fie gata în prima parte a acestui an, până în mai, apoi să vedem contestațiile.Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie 2019, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare era de 10 decembrie 2019, însă procedura a fost blocată de contestații.În toamna anului 2019, Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a admis contestația făcută de firma Romprest care acuza că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții erau de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom. CNSC a admis în mare parte toate observațiile contestatarului, iar Primăria le-a îndreptat. Licitația este în desfășurare.