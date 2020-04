Primăria Sectorului 6 efectuează de joi dezinfecție cu elicopterul / Mutu: Se stropește cu apă oxigenată

HotNews.ro a întrebat mai departe cât costă acțiunea și ce substanță este folosită.





”Stropim cu apă oxigenată. Este unicul germicid compus doar din apă și oxigen, este cel mai sigur și eficient dezinfectant natural din lume, nu afectează viața omului, a animalelor, a plantelor. Am început cu un elicopter ca să vedem care este gradul de acoperire. Această acțiune costă 1 ban/mp, stropim pe 2.500 hectare dintr-un total de 3.800 de hectare. Nu are rost să dăm și pe câmp, iar comparativ cu metodele clasice, costul este infinit mai mic. Dacă ar fi să fac o socoteală cât ne-ar costa nebulizarea pe 100 de ha, am ieși mult mai scump. Pe noi ne costă dezinfecția scărilor 3 milioane, 3,3 milioane lei la o trecere, la 8.000 de scări. Nu avem cum să trecem o dată pe săptămână, că nu le terminăm, costă 300-350 lei o scară de bloc, ajungem mai rar. Costurile pentru această dezinfecție aeriană sunt mult mai mici”, a explicat Mutu.







Acesta spune că tunuri cu apă oxigenată sunt folosite și pe străzi, în China, iar oamenii trec pe acolo, deci nu există niciun pericol.

”Începând cu joi, 2 aprilie, vom efectua dezinfecția sectorului nostru printr-o metodă nouă. Spațiile publice de pe raza sectorului 6 vor fi dezinfectate prin pulverizare aeriană, aplicând o substanță prietenoasă cu mediul, care ajută la combaterea noului coronavirus. Aceasta este cea mai rapidă cale de dezinfecție și va fi aplicată în toate cartierele din Sectorul 6”, a scris primarul pe pagina de Facebook.