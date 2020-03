Coronavirus în România: Comuna în care primăria și școala s-au mutat în online, iar locuitorii au un aprozar virtual / Primar Ciugud: Digitalizarea nu e un moft, e o necesitate

Ciugud

” Avem implementat la nivelul primăriei un sistem integrat care ne permite să oferim servicii publice digitalizate. Prin platforma cetățeanului, fiecare cetățean din comuna noastră este înregistrat și în acea platformă poți să scoți certificatul fiscal, există un dosar electronic unde sunt scanate toate actele și tot ce înseamnă dosarul de cetățean, se pot scoate oricând copii. De exemplu, eu am avut nevoie de un act privind înmatricularea mașinii, nu îl mai găseam, l-am găsit acolo și am scos o copie. Pentru plata taxelor și impozitelor locale sunt 4 soluții. Avem aplicații dedicate, pe mobil. De 1 an și ceva avem automate de plată în fiecare sat al comunei. Plățile se pot face și din ghișeul online, prin platforma cetățeanului. La ghișeu aproape că nu mai avem plăți în acest an. Iar plățile cu aplicația au crescut de la câteva acum câțiva ani, până la circa 20% ” , a declarat pentru HotNews.ro Dan Lungu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Ciugud din Alba.









Inclusiv certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pot fi transmise online.





Cursurile elevilor din clasele V-VIII, online





Ciugud

” În cazul elevilor lucrurile sunt mai simple pentru că aveam de mult partea aceasta de tehnologie implementată la nivelul școlii. Copiii noștri încă de la începutul acestui an școlar au început să lucreze, să experimenteze soluții smart pentru educație. În această situație ne-a fost destul de simplu să trecem de la predarea în școală, la predarea prin mijloace smart . Avem o platformă dedicată, copiii au conturi pe acea platformă educațională care le permit să intre, să-și descarce temele, să le încarce pentru a fi verificate de profesori. Mai mult, platforma le dă posibilitatea celor care nu aveau acasă să beneficieze de resursele Microsoft, pachetul office sau resurse Google. Sunt profesori care țin orele la cele mai importante materii în format videoconferință. Profesorul își definește clasa, le-a făcut un orar virtual, iar profesorii știu că la o anumită oră trebuie să fie online. Copiii, dacă nu își amintesc, primesc notificare pe telefon sau calculator. Doar o parte din ore se țin așa ” , a explicat Dan Lungu.

Aprozar online





După închiderea piețelor, producătorii din zonă s-au plâns că nu mai au să-și vândă marfa, iar Primăria va găzdui de miercuri un aprozar online. Pentru început se vor vinde doar legume-fructe, apoi va fi extinsă la carne și lactate.













” Este un proiect inițiat săptămâna trecută. Inițial noi am gândit-o sâmbătă, după ce o parte dintre producătorii din zona noastră ne spuneau că s-au închis piețele și nu mai au unde să-și vândă marfa. Atunci am zis să-i sprijinim și să facem un mic aprozar online, pe care să-l găzduim pe site-ul Primăriei. Am pornit cu această idee, nu știam câți producători au marfă, câți pot să livreze, câți doresc să lucreze, așa că am lansat un apel pe Facebook. Apelul nostru s-a viralizat , am avut zeci de mesaje de la producători sau primării din tot județul și în această situație am decis să extindem la tot județul. Încercăm să creăm o platformă pe care vor fi prezenți toți producătorii locali care au marfă de vânzare și va fi la dispoziția consumatorilor, pentru toată lumea. Fiindcă nu avem posibilitatea să facem livrări, vom face următoarea variantă. Cineva caută morcovi, spre exemplu, dăm pe butonașul de morcov și găsești cel mai apropiat producător de locuința ta, intri în contact cu el și stabilești modul de livrare. Mulți producători livrează ei la domiciliu în această perioadă. Vom extinde platforma de la legume-fructe până la lactate și carne. Acum lucrăm la platformă, am avut ajutorul unui informatician care a lucrat pro bono, sperăm ca mâine să o lansăm. Astăzi sperăm că terminăm partea de programare, începem încărcare producătorilor și cred că e gata ” , a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Ciugud .





Măsuri sociale





Acesta spune că oamenii au înțeles gravitatea situației și respectă regulile.





Digitalizarea Primărieia început în 2009, iar de atunci, în fiecare an administrația locală a investit în asta. În acest moment primăria poate să emită aproape toate actele online, mai puțin certificatele de căsătorie și de deces. Astfel că, în fața pandemiei de COVID 19, activitatea instituției a putut fi mutată fără probleme în online, iar cetățenii protejați.Avem un modul pentru certificatele de urbanism, pe care colegii noștri îl dezvoltă mai mult acum, nu ne așteptam că îl vom pune așa de repede în practică. Varianta cea mai simplă pentru cetățean este să intre în legătură cu noi pe mail sau din platformă, să-și încarce actele pe care le solicită colegii mei. Mai departe acestea se încarcă într-un program de evidență a tuturor actelor din primărie și primește certificatul de urbanism scanat în format electronic. La fel și la autorizația de construire. În cazul urbanismului situația este mai complicată deoarece legislația prevede ca formularele să aibă o formă standard. Noi încercăm să simplificăm cât mai mult modul de depunere a cererii. Din păcate legislația este foarte în urmă cu partea electronică. Aproape toți colegii mei au semnătură electronică. Noi transmitem adrese către instituțiile statului de anul trecut în format electronic. De foarte multe ori suntem sunați și nu ni se acceptă, avem o întreagă dispută. Noi vrem să evoluăm, avem soluțiile acestea și ei ne întorc cu 50 de ani în urmă la pix și la hârtie, a explicat Dan Lungu.De săptămâna trecută și ședințele Consiliului Local se desfășoară online.Acum o săptămână am modificat regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local astfel încât ședințele să se organizeze prin videoconferință pentru protejarea consilierilor locali. Prima ședință în acest format s-a desfășurat săptămâna trecută. Sistemul este următorul: primarul sau secretarul comunei inițiază o teleconferință trimițând o invitație către fiecare consilier local. Consilierul acceptă, pe ecranul aplicației apare imaginea acestuia. Pentru început se face prezența, prin strigarea numelor consilierilor, iar aceștiacă sunt prezenți prin pronunțarea numelui. Sistemul de vot este că se citește numele consilierului, iar acesta spune cum votează. Toată ședința de Consiliu se înregistrează, a explicat purtătorul de cuvânt al primăriei.Acesta spune că a fost ușor să treacă activitatea Primăriei în online, instituția fiind foarte digitalizată.În momentul de față, cu mici excepții, noi putem să asigurăm orice serviciu și orice are nevoie cetățeanul online. Excepțiile sunt actele de stare civilă: decese, căsătorii. Dacă nu se descurcă, îi ghidăm telefonic. Noi de acum doi ani am început să promovăm și conceptul de, care spune că nu doar orașele trebuie să fie inteligente ci și satele. Digitalizarea nu este un moft, este o necesitate. Din păcate, ceea ce se întâmplă zilele acestea, cu pandemia de, ne demonstrează că avem dreptate. Momentul acesta ar trebui să fie un moment T 0 pentru toate administrațiile publice din România, să înțeleagă că trebuie să reducem numărul de hârtii, birocrația, să-i oferim cetățeanului soluții normale. Ceea ce se întâmplă lanu este ceva extraordinar, este normalitatea care trebuie să se întâmple în orice administrație publică locală., a mai spus Dan Lungu.Nici închiderea școlilor nu a rămas fără soluție în. Primăria are o platformă electronică, elevii au conturi, iar orele la materiile de bază - matematică, română, istorie, geografie - se țin prin teleconferință. Pentru alte materii, cursurile și temele sunt încărcate pe platformă, elevii le descarcă, le rezolvă și le transmit profesorilor.Deocamdată acest sistem este aplicat doar la clasele V-VIII, dar de săptămâna viitoare urmează să fie introdus și la ciclul primar.Noi trebuia să facem în luna martie o serie de cursuri pentru profesori și trebuia să terminăm crearea conturilor pentru copiii mici, clasele I-IV. Pentru copiii mari, clasele V-VIII, aveam conturile deja create, li s-a explicat cum să le folosească. În cazul copiilor mici ne-am dat seama că trebuie să aibă ajutor din partea părinților să își facă acele conturi. Aceasta era următoarea etapă, s-a închis școala, nu am mai apucat să le facem. Acum lucrăm doar cu copii V-VII. Sperăm ca de săptămâna viitoare să începem și cu copiii mici, sunt în implementare conturile, fiindcă trebuie să existe și în cazul lor o legătură cu școala. Copiii s-au acomodat foarte repede. Sunt copiii care deja lucrează în platformă ca și când ar fi cei mai buni specialiști, a explicat Dan Lungu.Înînvață 130 de elevi.Colegii de la asistență socială au identificat vârstnicii, persoanele singure, le-am pus la dispoziție un număr de telefon să ne contacteze dacă au nevoie de cumpărături, de un număr de telefon sau chiar de ajutor financiar. Am identificat și persoanele care ar putea fi voluntari în caz de nevoie, a explicat Dan Lungu.Comunaare 3200 de locuitori și în 2020 un buget estimat la circa 22 milioane lei. Dan Lungu spune că în ultimii ani locuitorii plecați la muncă în străinătate s-au întors, datorită condițiilor mai bune de trai, în acest moment fiind doar câteva zeci la, în afară.În ultimii ani mulți dintre cei plecați la muncă în străinătate s-au întors, au mai rămas câteva zeci, ținem legătura cu ei. Doar 6 s-au întors acum. Avem persoane care sunt în autoizolare, care s-au întors din zonele cu probleme. Nu avem în carantină, nu avem cazuri confirmate. Cei în izolare sunt monitorizați de Poliție și DSPa explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei.Există o oarecare îngrijorare. Noi am încercat să-i responsabilizăm pe oameni și să-i facem să înțeleagă că din păcate nu este o situație cu care să glumim. Dacă săptămâna trecută avem o medie de 40-50 de persoane care veneau la Primărie, astăzi au venit doar 4, dintre care două de la alte instituții, a declarat Dan Lungu.