Un barbat de 34 de ani a incercat sa intre cu un cutit tip baioneta in sediul Tribunalului Dolj

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj, in momentul intrarii tanarului in incinta Tribunalului Dolj, sistemul de detectare al metalelor a fost activat, moment in care jandarmii aflati in serviciul de paza si protectie la sediul instantei l-au interceptat, iar in urma efectuarii controlului gentii au constatat ca acesta detinea un cutit tip baioneta."La fata locului a fost solicitat un echipaj mobil din cadrul unitatii, iar persoanei in cauza i-au fost intocmite actele de constatare sub aspectul savarsirii infractiunii de port sau folosire fara drept de obiecte periculoase si a fost condusa si predata la sediul Sectiei 1 Politie pentru continuarea cercetarilor", precizeaza IJJ Dolj intr-un comunicat de presa.