Masina de transport lovita de un tren, la Miercurea Ciuc; soferul a fost transportat la spital

Potrivit sursei citate, conducatorul auto nu a suferit leziuni grave, se afla in stare de soc si a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, care l-a transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc.Trenul care a lovit masina firmei de curierat venea de la Brasov, cu destinatia Miercurea Ciuc.Circulatia feroviara in zona va fi blocata, pana la finalizarea cercetarilor la fata locului.Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca este vorba despre neacordarea de prioritare la trecerea la nivel cu calea ferata, cercetarile fiind in curs de derulare.