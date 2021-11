avocatnet.ro, cea mai mare platformă de informare legislativă din România, desemnată Superbrand în 2021

Articol recomandat de Superbrands​

Lista brandurilor eligibile pentru statutul de Superbrand a fost obținută în baza metodologiei internaționale Superbrands. Consiliul Superbrands, alcătuit din 30 de profesioniști din diferite industrii, a asigurat selecția calitativă a listei de branduri, evaluând 1.857 de branduri din 65 de categorii. Criteriile luate în considerare în procesul de selecție au fost reputație, încredere, calitate și diferențiere pe piață. În urma acestei selecții, 1.039 de branduri calificate au fost incluse în cercetarea de piață, pe un eșantion reprezentativ de 1.500 de consumatori români, la nivel urban.Lansat la începutul anilor 2000, sub forma unui site de știri juridice, avocatnet.ro a ajuns să reprezinte astăzi cel mai mare furnizor de informație legislativă din România, 7 din 10 români conectați la internet accesând anual informații oferite de platformă.Distincția Superbrands acordată în premieră brandului vine să valideze o muncă de 20 de ani prin care avocatnet.ro a devenit un reper pe internetul românesc: site-ul care explică legislația pe înțelesul tuturor. Astăzi avocatnet.ro înseamnă o platformă online care înglobează o publicație aflată în topul celor mai citite site-uri economico-financiare din România, o comunitate de peste 500.000 de oameni activi pe un forum cu întrebări și răspunsuri juridice și de afaceri, precum și un marketplace de soluții la probleme de business operațional, oferite de profesioniști.În 2015, publicația a renunțat la modelul de business preponderent în media online, care presupune vânzarea de spații publicitare, și a migrat spre crearea unui serviciu de informare, disponibil doar pe bază de abonament - avocatnet.ro premium.„Am păstrat gratuit tot ce ține de informarea oamenilor obișnuiți, să explicăm legislația pe înțelesul tuturor fiind misiunea pe care ne-am asumat-o în societate, și am început să vindem, în format multimedia, conținut creat special pentru companii, care să le ajute să își țină business-urile la adăpost, să se protejeze de controale ori amenzi, să ia decizii mai bune știind ce mutări legislative se fac", a explicat Roxana Neagu, director editorial avocatnet.ro.Serviciul premium oferă companiilor informații în timp real despre toate modificările legislative importante și este folosit astăzi de peste 10.000 de abonați, un număr ce plasează avocatnet.ro în topul celor mai mari cinci instituții de presă din România după numărul de abonamente vândute.Abonamentul avocatnet.ro premium acoperă mai multe tipuri de servicii: acces la sute de articole de informare lunar, alerte zilnice pe e-mail care sumarizează, pentru fiecare departament în parte, cele mai importante noutăți legislative, webinarii video și sesiuni de Q&A, unde companiile abonate pot obține direct de la liderii pieței locale de consultanță juridică și fiscală informații despre impactul și modul de aplicare a noilor reglementări.„În ultimii cinci ani, avocatnet.ro premium a devenit un instrument de lucru și un punct de sprijin pentru mii de companii din România, iar acest lucru ne bucură și ne responsabilizează enorm. Legislația se schimbă cu o viteză amețitoare și aproape zilnic apar modificări care pun presiune pe companii și mai ales pe departamentele lor operaționale și de conformitate – cum sunt cel financiar-contabil, de HR sau juridic, care trebuie să și pună în aplicare acele noi reguli. Noi monitorizăm în permanență toate aceste mutări legislative, încă de când ele sunt în faza de proiect, astfel că putem oferi abonaților noștri, din timp, o perspectivă corectă asupra a ce urmează să se schimbe în activitatea lor curentă și îi ajutăm să se pregătească de implementarea acelor noutăți, fie prin articole explicative, fie prin evenimente online în care se pot sfătui cu cei mai importanți specialiști din România. Pentru companii, acest tip de orientare este esențială pentru că le salvează bani, timp și efort.", a mai declarat Roxana Neagu.Povestea completă a avocatnet.ro poate fi citită în ediția 2021 a volumului Superbrands , The Braves, care va apărea la finalul acestui an.