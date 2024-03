SmartLiving.ro Vineri, 29 Martie 2024, 17:18

Adriana, Mirela, Elena, Carmen și Florentina sunt surori. Când mama lor a fost diagnosticată cu cancer la sân, cele cinci surori aveau, în ordine, 20 de ani, 18, 16, 14 și respectiv doi ani. Peste încă doi ani, mama lor a murit. Dar aceasta nu este singura lor întâlnire cu cancerul. În această familie, cancerul a devenit o normalitate și face parte din viață.

Cancer de sân Foto: Shutterstock

Am stat de vorbă cu Mirela Dorobanțu despre povestea lungă pe care familia ei o are cu cancerul. Pentru că povestea, de fapt, nici nu a început cu mama celor cinci fete, nici nu s-a terminat acolo.

Mirela Dorobanțu a povestit despre boala care i-a marcat familia. Pe vremea când cancerul era subiect tabu în familia fetelor, bunica lor din partea mamei a murit de cancer la sân. Femeia a avut trei fiice și toate au murit de cancer. Două dintre ele, de cancer la sân. Cealaltă, de cancer de col uterin. Una dintre cele care au avut cancer la sân a fost mama Adrianei, a Mirelei, Elenei, a lui Carmen și a Florentinei.

„Lumea se ferea să spună că are cancer”

„La mine în familie cred că asta a fost marea greșeală, inconștiența. Din câte ne-a povestit nouă tata, mama a avut ca o jenă când se atingea la sân, dar nu i-a dat niciodată atenție pentru că știa că mama ei a avut cancer de sân și cred că i-a fost frică. Mama ne mai spunea și că avea foarte des o senzație de mâncărime în zona aia”, începe Mirela să povestească.

Mama ei a fost diagnosticată cu cancer la sân la 39 de ani, în 1986. Din amintirile Mirelei, pe-atunci nici nu prea existau medici oncologi sau, în orice caz, cu greu aveai acces la vreunul.

„Mama a fost diagnosticată foarte târziu. La două-trei luni după diagnostic au operat-o și i-au scos sânul. La șase luni după ce i-au scos sânul, i-au propus să îi scoată uterul și ovarele”, își amintește Mirela.

Tatăl și mama celor cinci fete

Deși aflaseră diagnosticul, părinții nu le-au spus fetelor că mama lor are cancer de sân. Abia atunci, când a venit propunerea de a-i scoate uterul și ovarele, fetele au auzit pentru prima dată că mama lor are cancer și că are nodulii canceroși cât un pumn.

