SmartLiving.ro Luni, 19 Februarie 2024, 13:55

0

Geanina, George și Luminița sunt trei oameni cu povești diferite, dar uniți de un diagnostic care sperie din ce în ce mai multă lume: boala Lyme. Ca mulți alți pacienți cu borelioză – denumirea medicală a afecțiunii -, și ei au căutat mult timp răspunsuri pentru durerile înnebunitoare, au trecut pe la tot felul de medici care nu le-au luat în considerare simptomele, s-au îndoit de propria rațiune când analizele ieșeau bine, dar corpul se simțea rău și au fost sfătuiți să meargă la psihiatrie, pentru că au fost considerați nebuni. Peste toate durerile fizice, spun ei, cel mai greu e să vezi că cei din jur nu te cred bolnav și nu te înțeleg.

Pacienti diagnosticați cu boala Lyme Foto: Arhiva personala

Geanina, George și Luminița povestesc cum e, pentru ei, viața cu boala Lyme. Nu știam să fi avut vreo căpușă pe mine. Când nu știam ce diagnostic am și mă simțeam foarte rău, când medicii mă plimbau de colo-colo, simțeam că o iau razna. Starea de incertitudine te face să-ți pierzi mințile. Contează să nu te lași doborât, oricât de greu ar fi. Boala asta te pune la pământ și fizic, și psihic. M-am simțit de parcă aveam 90 de ani. Îți distruge capacitatea de concentrare, te dor toate, devii nervos și neputincios fizic. Durerile nu erau ziua, ziua eram o persoană normală. Totul se întâmpla noaptea. Și acum totul se întâmplă noaptea. Am avut un an de zile în care nu cred că am dormit două ore pe noapte. Boala asta e un blestem, cred că e iadul pe pământ.

Nu te lasă nici să trăiești, nici nu mori. Afirmațiile le aparțin, în ordine, Geaninei, lui George și Luminiței, cu toții membrii ai grupului de Facebook Boala Lyme – Romania, locul unde pacienți cu borelioză, aparținători de-ai lor, persoane care știu că au fost mușcate de căpușe sau care au copii mușcați de căpușe intră, în speranța de-a afla ceva în plus față de ce le spun medicii. Intră ca să-și dea sfaturi legate de tratament, ca să descopere ceva ce le-ar putea alina durerile, ceva care să le dea speranța c-o să se vindece sau pur și simplu ca să găsească alți oameni ca ei, cărora să le spună oful, ca să fie înțeleși. Pentru că persoanele cu boala Lyme nu se simt înțelese. Nici de către medici, nici de către cei apropiați. Mulți dintre cei cu borelioză sunt catalogați drept nebuni, pentru că, înainte de a primi un diagnostic corect, analizele le ies bine. Când analizele spun că ești bine, dar tu ai dureri înnebunitoare, cei din jur nu știu ce să mai înțeleagă. Tu însuți nu știi ce să mai înțelegi.

CITEȘTE CONTINUAREA PE SMARTLIVING.RO