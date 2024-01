SANATATE Joi, 25 Ianuarie 2024, 15:08

​Guvernul a acceptat, „în principiu”, ca angajații din sistemul sanitar să aibă în acest an o creştere a salariilor cu 20%, a anunțat joi Iulian Pope, prim-vicepreședintele Sanitas, cea mai mare federație sindicală din sistemul sanitar. Sanitas amenințase cu declanșarea grevei generale în luna februarie, dacă salariile angajaților din sistemul sanitar nu vor crește.

„În principiu, principala noastră cerere - creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar - a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre. Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%”, a declarat joi Iulian Pope, după o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu.

