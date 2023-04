SANATATE Vineri, 21 Aprilie 2023, 13:42

Alina Neagu • HotNews.ro

1

​Bolile cardiovasculare şi cele cerebrovasculare reprezintă principala cauză de boală, de morbiditate şi mortalitate în România şi, de asemenea, ele produc cele mai multe dizabilităţi, a declarat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la Forumul Național de Neurologie, ce are ca temă Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare.

Pacient cu AVC Foto: Claraaa | Dreamstime.com

O Strategie Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare ar urma să finalizată în cursul acestui an şi să fie elaborat un calendar de implementare, spune ministrul Sănătății.

Principalele obiective ale Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare:

evaluarea răspândirii și impactul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare în rândul populației României și dezvoltarea programelor de prevenție;

dezvoltarea resurselor umane specializate în domeniul neurologiei intervenționale;

extinderea rețelei naționale de centre de intervenție imediată în caz de accident vascular cerebral;

creșterea accesului la servicii de recuperare neurologică la nivel național.

„Dacă un pacient este adus în scurt timp şi se intervine, atunci el poate să îşi revină în integralitate”

„Strategia pentru bolile cardio şi cerebrovasculare a fost lansată, anul trecut, la Cluj. Este o strategie sectorială, care este integrată şi în strategia naţională 2023-2030. Bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare reprezintă principala cauză de boală, de morbiditate şi mortalitate în România. De asemenea, produc şi cele mai multe dizabilităţi. Succesul care a fost înregistrat în urmă cu mai mulţi ani, când programul de tratament al infarctului miocardic a fost introdus în spitalele din România, ceea ce a redus foarte mult mortalitatea şi incapacitatea de muncă a oamenilor care suferă un infarct, trebuie replicat şi în domeniul bolilor cerebrovasculare. Din cauza aceasta, cele două societăţi profesionale şi implicit comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cea de neurologie şi cea de cardiologie, lucrează împreună, şi cu alte specialităţi, bineînţeles”, a declarat Rafila, citat de Agerpres.

În România trebuie să existe, la nivel naţional, centre în care să se poată face tromboliză şi trombectomie, mai spune ministrul Sănătății: „Timpul este principalul element care condiţionează succesul terapeutic. Dacă un pacient este adus în scurt timp şi se intervine, atunci el poate să îşi revină în integralitate. Nu putem face însă lucrul ăsta fără profesionişti. În momentul acesta a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii un atestat care face posibilă extinderea numărului de specialişti la nivel naţional, încât să avem circa 25 de centre de trombectomie în întreaga ţară. Sunt doar câteva în momentul de faţă, majoritatea sunt în Bucureşti. Important este să putem face lucrul ăsta cât mai bine. Acest atestat durează un an, el este în momentul de faţă funcţional şi sperăm ca anul viitor să putem să avem primii specialişti care să populeze aceste centre, pe care ne propunem să le dezvoltăm în întreaga ţară.”

Proiectulul Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare a fost inițiat sub egida Ministerului Sănătății, Academiei Române, Administrației Prezidențiale și a Parlamentului României și este elaborat de experți din cadrul societăților profesionale de cardiologie, de neurologie, de neurochirurgie, de medicină fizică şi recuperare medicală, în colaborare cu societăți internaționale (World Stroke Organization, World Federation for Neurorehabilitation, European Academy of Neurology, European Stroke Organization, European Federation of Neurorehabilitation Societies). Integrarea contribuțiilor echipelor de experți va fi realizată de prof. univ. dr. Dragoș Vinereanu și prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu, membri corespondenți ai Academiei Române.

Scopul dezvoltării și adoptării Strategiei Naționale este a îmbunătăți starea de sănătate a populației din România, prin implementarea unui plan comprehensiv de reformă în domeniul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, ce va fi parte a „Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2027”.

Foto: Dreamstime.com.