În Spitalul Foişor mai este internat un singur pacient cu Covid-19 la ATI / S-a solicitat aviz pentru revenirea la statutul de unitate medicală non-Covid

”Noi am primit o cerere pentru modificare de aviz de funcţionare de la începutul lunii mai, dar Spitalul Foişor a primit aviz de modificare a structurii incă din data de 5 mai, din partea DSP Bucureşti, astfel încât în momentul de faţă pot să vă spun că ei au rămas în Covid doar cu 5 paturi de ATI. Cererea a venit din partea managerului unităţii sanitare. 5 paturi de ATI, atât au în Covid, şi au primit din data de 5 mai aviz pe noua structură.







Ei pot fi fie Covid, fie non-Covid, pentru că nu le permite structura, ATI-ul este open space. Practic, ei în momentul de faţă nu pot rămâne spital Covid decât pe partea de AŢI , doar 5 paturi de ATI, cu toate că iniţial au avut 20 de paturi de ATI, întrucât, în urma unui control din partea DSU, am înţeles că instalaţia de oxigen nu face faţă decât pentru 5 paturi de ATI. În momentul de faţ, noi am gândit că nu mai este oportun să rămână doar cu aceste 5 paturi de ATI. Solicitarea de ieşire din Covid nu ţine de DSP Bucureşti. Practic, noi nu facem decât răspundem solicitărilor venite din partea fiecărui manager de spital şi să punem în aplicare legea. În momentul de faţă”, a explicat dr Oana Nicolescu,şefa DSP Bucureşti.





Ea a precizat că săptămâna trecută DSP a dat curs solicitării venite din partea Spitalului Colentina, care a primit o nouă structură de funcţionare, practic non-Covid. ”Sunt în jur de 413 paturi, iar în Covid 77 de paturi au rămas, dintre care 10 paturi de ATI”, a adăugat Oana Nicolescu.





Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB): În cadrul unităţii sanitare este internat un pacient COVID-19, la secţia ATI”Luni, 17.05.2021, în cadrul unităţii sanitare este internat un pacient COVID-19, la secţia ATI. Toţi medicii din cadrul Spitalului Foişor care nu se află în concediu medical sau de odihnă sunt remuneraţi conform prevederilor legale în vigoare. Numărul total al medicilor care lucrează în cadrul Spitalului Foişor este de 27”, a transmis ASSMB, la solicitarea News.ro.Solicitată să precizeze dacă se va redeschide curând unitatea sanitară şi pentru pacienţii cu afecţiuni din sfera ortopediei, instituţia a precizat că ”decizia revenirii unităţii sanitare la activitatea obişnuită excede atribuţiilor ASSMB”.”Astăzi am primit o solicitare de la Spitalul Foişor prin care aceştia cereau revenirea şi primirea pacienţilor non-covid în structură. Am avut o discuţie cu domnul Arafat şi am convenit să recomandăm Spitalului Foişor să solicite asistenţa tocmai Direcţiei de Sănătate Publică pentru a trece înapoi la forma de spital care îngrijeşte pacineţi non-covid. Nu ştiu câţi bolnavi de Covid mai sunt la Foişor, dar conform solicitărilor transmise, mai există în terapie intensivă un pacient covid” a precizat luni după-amiază, la Parlament, ministrul Sănătăţii Ioana Mihăilă.Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti - Cei de la Spitalul Foişor pot fi fie Covid, fie non-Covid, pentru că nu le permite structura, ATI-ul este open space. Solicitarea de ieşire din statutul de spital Covid nu ţine de DSP Bucureşti.Spitalul de Ortopedie Foişor a devenit spital COVID din 10 aprilie, când evacuarea pacienţilor cu afecţiuni ortopedice, unii dintre ei operaţi, urcaţi noaptea în ambulanţe sau în maşinile rudelor, a provocat reacţii puternice şi critici vehemente atât din partea corpului medical, dar şi a organizaţiilor de pacienţi şi a politicienilor. Decizia transformării în spital COVID a venit pe fondul creşterii îngrijorătoare a numărului pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus care necesitau internare la Terapie Intensivă.